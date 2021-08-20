Абитуриенты из педклассов достаточно мотивированные - завкафедрой ГрГу имени Янки Купалы

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абитуриенты из педклассов достаточно мотивированные, заявила сегодня журналистам заведующая кафедрой современных технологий довузовского образования Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Корлюкова, передает корреспондент БЕЛТА."Наш университет отличается многопрофильностью. Это классический большой вуз с 15 факультетами. Соответственно, мы набираем абитуриентов на 54 специальности. Бюджетный набор мы выполнили своевременно. Следует отметить, что шесть факультетов у нас набирают на педагогические специальности. Нас очень сильно порадовало, что там набор выполнен полностью. И приемная комиссия отмечала, что абитуриенты из педклассов, которые поступают к нам, достаточно мотивированные. Портфолио, которые они предоставляли, достойны того, чтобы обобщать этот опыт. И мы надеемся, что в будущем они смогут зажечь школьников своими предметами", - рассказала Ирина Корлюкова.По ее словам, в этом году ГрГУ объявил набор на новые специальности. "В частности, мы открыли специальность "электрический автономный транспорт", и конкурс составил почти 2 человека на место, потому что эта специальность пользуется спросом у абитуриентов. "Социальная и психолого-педагогическая помощь" - тоже новая специальность дневной формы получения образования. Мы единственные в этом году в Беларуси набирали на "логопедию" в заочно-сокращенной форме получения образования. Вообще на "логопедию" всегда у нас высокие конкурсы. В прошлом году мы объявили набор на четыре специальности в дистанционной форме получения образования. В этом году сюда еще добавилось "правоведение" в полной заочной форме получения образования", - отметила завкафедрой.Ирина Корлюкова добавила: в этом году из числа первокурсников 86,3% воспользовались цифровым кабинетом абитуриента.-0-