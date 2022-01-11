Абсолютный рекорд проходки: "Белоруснефть" в 2021 году пробурила более 210 тыс. м горных пород

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" в 2021 году установила абсолютный годовой рекорд проходки - 213 412 м горных пород, сообщили БЕЛТА в пресс-службе.

"Эта цифра состоит из показателей Светлогорского управления буровых работ, бригад по бурению боковых стволов управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин, а также Мозырской нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения, то есть коллективов, находящихся под непосредственным управлением центра геолого-технологического сопровождения бурения нефтегазодобывающего управления "Речицанефть", - рассказали на предприятии.

Предыдущий максимум совместной работы был достигнут в 2019 году и составил 199 595 м. Таким образом, годовой показатель в области бурения улучшен на 13 817 м.

"Важно, что каждое из подразделений в области бурения, которым управляет центр геолого-технологического сопровождения бурения НГДУ "Речицанефть", установило собственные рекордные годовые показатели проходки. Бригады СУБРа пробурили 167 644 м, МНРЭГБ - 11 314 м, ББС УПНПиРС - 34 454 м", - уточнили в пресс-службе.

Что касается скважин, то за 2021 год Светлогорское управление буровых работ построило 52 объекта. Станки, с помощью которых они бурили, монтирует вышкомонтажное управление "Белоруснефти". В 2021 году коллектив ВМУ смонтировал в белорусском регионе 51 буровой станок.-0-