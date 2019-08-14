Адаптация незрячих, услуги сиделки: в Минске действуют 12 договоров государственного соцзаказа

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по привлечению негосударственных организаций к реализации государственного социального заказа в области соцобслуживания в Минске продвигается, в этом году действуют уже 12 договоров, по которым услуги получают 762 человека. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

"В 2019 году, как и в 2018-м, в рамках выполнения ГСЗ действуют 12 договоров, в то время как еще в 2017-м было шесть договоров, а в 2016-м - один", - рассказала начальник отделения социального обслуживания комитета Светлана Якуто.

Партнерами по государственному социальному заказу сегодня выступают такие негосударственные некоммерческие организации, как Белорусское общество Красного Креста, общественные объединения инвалидов.

Так, по договору с Минской областной организацией ОО "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" эта категория граждан обучается пользованию смартфонами, планшетами и мобильными приложениями без зрительного контроля (с помощью специальных приложений), а также техническими средствами социальной реабилитации, в том числе не входящими в государственный реестр. Отдельные занятия посвящены формированию у незрячих умений и навыков безопасного передвижения в пространстве, использования городского транспорта, изучению новых маршрутов по заявкам.

Минская городская организация БОКК оказывает услуги индивидуального ухода на дому гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, инвалидам I и II группы, услугу сопровождаемого проживания для людей с психическими заболеваниями.

ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" предоставляет услугу ассистента по сопровождаемому трудоустройству инвалидов. В Московском, Центральном и Октябрьском районах столицы ассистенты помогают своим подопечным освоиться на специально подобранном для них рабочем месте.

Минская областная организация ОО "Белорусское общество глухих" продолжает оказание довольно востребованной социально-посреднической услуги по приему-передаче сообщений в экстренные службы от минчан, имеющих недостатки слуха.-0-