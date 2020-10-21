Административное здание в Березе продали с аукциона в два раза дороже начальной цены

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА. Цена на административное здание в Березе выросла во время электронных торгов более чем в два раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

Двухэтажное здание, расположенное в центре города по ул.Советской, сегодня было впервые выставлено на аукцион. Общая площадь объекта составляет 596 кв.м, из которых 248 кв.м сдаются в аренду. Продавец - Березовское ЖКХ - оценил недвижимость в Br160,7 тыс. За объект боролись три участника торгов. В упорной борьбе на 23-ем шаге его купила минская фирма за Br345,5 тыс. Здание продано новому собственнику без условий. Пока он намерен использовать его под объекты торговли, оказания услуг, административного назначения.

Результативными ожидаются и электронные торги, назначенные на 23 октября. Они также пройдут на площадке универсальной товарной биржи. На продажу выставлены семь неиспользуемых государственных объектов недвижимости в Пружанском, Ляховичском, Березовском и Дрогичинском районах. Это здания бывшего детского сада, сельского дома культуры, комплексного приемного пункта, бани, оздоровительного лагеря. Их можно приобрести за одну базовую величину (1 БВ сейчас Br27). Потенциальные покупатели уже проявили интерес к четырем объектам.

"Брестоблимущество" традиционно проводит торги по вторникам и пятницам. Подробную информацию об объектах и условиях участия в аукционах можно найти на сайтах облисполкома и непосредственно на электронной торговой площадке БУТБ. Специалисты комитета готовы провести консультацию по любым вопросам приобретения государственной недвижимости.-0-