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26 мая 2021, 09:38

Административное здание в Шумилино продано на аукционе с превышением цены почти в 1,5 тыс. раз

Фото из архива
Фото из архива

26 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Административное здание в городском поселке Шумилино (Витебская область) продано на аукционе комитета "Витебскоблимущество" с превышением начальной цены почти в 1,5 тыс. раз, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Объект коммунальной собственности впервые выставлялся на продажу и сразу по начальной цене в 1 базовую величину (Br29). Интерес к лоту проявили 2 участника, а победитель определился на 53-м шаге аукциониста, когда стоимость недвижимости возросла почти до Br43 тыс. Новым собственником здания стала частная компания из Витебска, которая планирует развивать индустрию красоты.

В состав лота включено двухэтажное кирпичное здание с гаражами общей площадью около 700 кв.м, а также право аренды земельного участка площадью почти 0,11 га. Объекты расположены в центральной части Шумилино.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано около 40 объектов на общую сумму свыше Br1,5 млн, что в стоимостном выражении превышает более чем в 1,5 раза данные за январь-май 2020 года.

На торги в июне выставлено более 50 лотов, в состав которых включены здания и сооружения производственного, административного, торгового и социально-культурного назначения. Так, в Глубокском районе будет предпринята очередная попытка продать инвестору здание бывшей графской конюшни середины XIX века. Кирпичное одноэтажное строение площадью 333,4 кв.м имеет статус историко-культурной ценности и расположено на территории бывшего усадебного комплекса графа Молле в деревне Залесье. Потенциальным покупателям предлагаются также 5-этажное многофункциональное здание в Витебске, продаваемое со снижением цены на 80%, 3-этажный дом отдыха в Полоцком районе, который реализует ОАО "Полоцк-Стекловолокно", компактное строение бывшего штаба в Верхнедвинске. Для начала или развития бизнеса могут быть использованы бывшие швейный и деревообрабатывающий цеха в окрестностях Полоцка и в Витебске, производственная база подразделения РУП "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга" в Новолукомле (Чашникский район).

Кроме того, комитет "Витебскоблимущество" совместно с гор- и райисполкомами актуализировали перечень зданий и сооружений, запланированных к продаже и передаче в аренду в 2021 году. Всего в список включено более 400 объектов недвижимости коммунальной собственности, в том числе 42 строения предлагается для передачи во временное пользование. В последнем случае речь идет о помещениях различного функционального назначения, расположенных непосредственно в районных центрах Витебской области. Например, Докшицкий райисполком ищет потенциальных арендаторов кинотеатра "Искра", в Ушачах таким образом пытаются вовлечь в оборот здание бывшего узла почтовой связи. Больше всего предложений по аренде в Россонах (27 объектов, в основном производственного назначения) и Новополоцке (8 зданий, в том числе гаражи, складские помещения). С перечнем можно ознакомиться на сайте комитета "Витебскоблимущество".-0-

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