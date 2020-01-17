Администрации районов Гродно должным образом не контролировали ЖСПК

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Гродно проверила соблюдение администрациями Ленинского и Октябрьского районов областного центра законодательства при выполнении контрольных функций в отношении товариществ собственников и организаций застройщиков, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В Гродно зарегистрировано более 650 товариществ собственников (ТС) и жилищно-строительных потребительских кооперативов (ЖСПК). От горожан в администрации районов поступает значительное количество обращений, касающихся деятельности этих товариществ и кооперативов. "Однако местные исполнительные и распорядительные органы не назначали и не проводили необходимые в таких случаях проверки", - рассказали в службе информации. Кроме того, во время проверки прокуратура выявила нарушения в жилищной сфере, норм о государственной регистрации субъектов хозяйствования, требований указа №538 "О некоторых вопросах деятельности товариществ собственников и организаций застройщиков".

Выяснилось, что более 150 ЖСПК и ТС не внесли необходимые изменения в уставы и не зарегистрировали их в установленном порядке либо не направили в регистрирующий орган уведомления о назначении или замене руководителей. Несмотря на это, администрации районов не инициировали привлечение виновных к административной ответственности. По требованию прокуратуры единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей был дополнен актуальными сведениями в отношении 148 председателей совместных домовладений. Не была налажена в администрациях и работа по подбору, подготовке и согласованию кандидатов на должности председателей ЖСПК и ТС.

По результатам проверки главам администраций Ленинского и Октябрьского районов Гродно прокуратура города внесла представления об устранении выявленных нарушений.-0-