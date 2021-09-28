Администрация СЭЗ "Витебск" предложила около 20 инвестпроектов для кооперации индийскому бизнесу

28 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Администрация СЭЗ "Витебск" предложила около 20 инвестиционных проектов для кооперации представителям бизнеса Индии. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, глава администрации СЭЗ Михаил Скурат по итогам рабочей встречи с послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа.

Руководитель индийской дипмиссии совершает двухдневный визит в Витебскую область. В администрации СЭЗ "Витебск" он познакомился с особенностями функционирования и льготным режимом белорусских свободных экономических зон, оценил экономический и логистический потенциал СЭЗ "Витебск". В переданный дипломату пакет инвестиционных предложений вошли перспективные проекты в различных отраслях и сферах деятельности, которые основательно проработаны и предлагаются к реализации с участием индийского капитала на площадках СЭЗ в Витебской области.

Потенциальным партнерам предлагается поучаствовать в создании производства горячего цинкования, которое считается одним из самых экономичных и распространенных методов защиты металла от коррозии. Вариантом кооперации может стать производство оборудования для лазерной хирургии с внедрением передовых технологий, а также промышленных лазеров для обработки (резки, сварки, маркировки) металлов. Также в число перспективных проектов включено производство светодиодов на основе наноструктурных композиционных экранирующих материалов.

"Мы попросили руководителя дипмиссии содействовать проработке вопросов, связанных с финансовым сопровождением инвестпроектов, и поиску партнеров для их реализации. Со своей стороны готовы подключить белорусских бизнесменов, в том числе для создания совместных предприятий", - пояснил Михаил Скурат. В перспективе можно организовать индийский кластер в СЭЗ "Витебск", в который вошли бы взаимосвязанные предприятия с общей специализацией, добавил глава администрации.

Первый резидент с участием индийского капитала - ООО "Белмэтч" - зарегистрирован в СЭЗ "Витебск" в 2020 году с инвестпроектом по выпуску спичечной соломки. Завершается проектирование производственной площадки, к возведению которой планируют приступить весной 2022 года. Параллельно прорабатывается возможность реализовать сопутствующий проект по выпуску спичечной упаковки.

За январь - июнь товарооборот резидентов СЭЗ "Витебск" с партнерами из Индии превысил $2 млн и увеличился более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года преимущественно благодаря экспорту. Основной вклад в наращивание экспорта внесло ОАО "Полоцк-Стекловолокно", которое поставляет на индийский рынок стеклоткани.

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуются 54 инвестпроекта с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Литвы, Великобритании, Израиля, Кипра, Испании. СЭЗ "Витебск" состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположены в Витебске, пять в Оршанском районе, по одному в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.-0-