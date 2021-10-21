Адресную социальную помощь за 9 месяцев получили 28 тыс. жителей Витебской области

21 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области государственную адресную социальную помощь за три квартала этого года получили 28 тыс. жителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.

"За январь-сентябрь на адресную социальную помощь было направлено Br12 млн. Из них Br4,6 млн были использованы в качестве ежемесячного социального пособия для более чем 8,3 тыс. граждан с низким уровнем дохода. Более 3,4 тыс. человек, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплатили единовременное социальное пособие на общую сумму свыше Br433 тыс. Из бюджета Br5,5 млн пошли на возмещение затрат на приобретение подгузников почти для 14,7 тыс. инвалидов первой группы и детей-инвалидов с четвертой степенью утраты здоровья. В Витебской области около 1,6 тыс. детей первых двух лет жизни были бесплатно обеспечены продуктами питания. На эти цели направлено Br1,5 млн", - отметила Вера Астапенко.

Также в центре внимания органов по труду, занятости и социальной защиты области находятся жители, нуждающиеся в социально-бытовых услугах. За 9 месяцев они разово были оказаны более чем 72 тыс. пожилых граждан и людей с инвалидностью. Работники территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН) на дом доставили предметы первой необходимости более чем 24 тыс. нетрудоспособных граждан. "В области более 15 тыс. человек получают социальную помощь на дому. За 9 месяцев почти 520 нуждающимся была предоставлена услуга сиделки. Свыше 4 тыс. граждан посещают отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов при ТЦСОН", - добавила заместитель председателя облкомитета.

Кроме того, осуществляется комплексный подход к оказанию услуги патронатного сопровождения граждан или семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе имеющих инвалидность. "В этом году за январь-сентябрь данная услуга была оказана свыше 1 тыс. семьей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она направлена на преодоление и восстановление нормальной жизнедеятельности человека, мобилизацию и реализацию собственного потенциала. Обращаться за ее оказанием необходимо в ТЦСОН по месту регистрации или месту жительства", - пояснила Вера Астапенко.-0-