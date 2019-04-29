Адвокаты и нотариусы Минска проведут бесплатные консультации 4 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление юстиции Мингорисполкома 4 мая проводит акцию, посвященную 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА организаторы.

В этот день с 10.00 до 13.00 адвокаты, нотариусы, работники территориальных органов принудительного исполнения дадут бесплатные консультации гражданам на базе отдела Заводского района Минска (ул. Плеханова, 42, актовый зал).

"Юридические консультации к празднику 9 Мая стали уже традиционными. Они неизменно пользуются спросом", - отметили в главном управлении юстиции Мингорисполкома.-0-