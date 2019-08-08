Афиша выходного дня: A-Fest, День эстонской культуры и "Мотальскія прысмакі"

В предстоящие выходные "Афиша" предлагает минчанам и гостям столицы посетить сразу несколько грандиозных праздников под открытым небом - День эстонской культуры в Верхнем городе, A-Fest в Лошицком парке и концерт с лазерным шоу у Дворца спорта. Также в ближайший уик-энд можно отправиться на день рождения Минского зоопарка, увидеть громкие кинопремьеры и провести время интересно и с пользой на выставках.

Не менее насыщенными и яркими будут выходные в регионах. В Ивановском районе пройдет юбилейный фест "Мотальскія прысмакі", жители и гости Шклова отпразднуют День огурца, а в Полоцком районе состоятся соревнования по керлингу с тазиками. На Августовском канале развернется Праздник моря, а под Гродно - экстремальный ночной забег.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 10 августа

Утром поздравим с днем рождения Минский зоопарк

Минский зоопарк подготовил насыщенную программу празднования своего 35-го дня рождения: гостей ждут не только встречи с любимыми животными, но также концертная программа, шоу и прочие развлечения.

В праздничный день дети и взрослые смогут понаблюдать за кормлением животных, увидеть выступление юных наездников кружка верховой езды "Кони и пони". Желающие почувствовать себя героями известного советского мультика попробуют измерить темного тигрового питона Тайсона. Позабавят и чему-то научат зрителей азотное шоу профессора Эйнштейна, незабываемое космическое бумажное представление и выступление роботов-трансформеров.

Фото Минского зоопарка

Территорию зоопарка украсят живые статуи, будет работать детская игровая площадка "Полесье", все желающие смогут бесплатно сделать мгновенное фото.

Ведущий программы Евгений Булка проведет гостей по всем развлекательным зонам. С юбилеем зоопарк поздравит специальный гость - заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

Вход платный (детям до 5 лет - бесплатный).

Место: ул.Ташкентская, 40.

Время: начало в 12.00.

Днем познакомимся с культурой и традициями Эстонии

Эстония участвует в Днях национальных культур в Минске во второй раз. Ожидается, что нынешнее мероприятие соберет около 250 эстонских артистов - это профессиональные и любительские творческие коллективы, а также сольные исполнители. Гостей праздника порадуют камерный хор "Кунгла", молодежный духовой оркестр и струнный оркестр из Харьюмаа, фольклорный ансамбль "Лийсо", женский танцевальный коллектив "Куу", певец Марко Матвере, народный танцевальный коллектив "Каякас" и другие.

В программе праздника - мастер-класс по приготовлению рыбных блюд эстонской кухни, выставка-ярмарка ремесленников, обучение традиционным эстонским танцам и другие развлекательные мероприятия.

А вечером в 20.30 состоится очередной концерт проекта "Классика у ратуши". Перед минчанами и гостями столицы выступит духовой оркестр "Саксон".

Вход свободный.

Место: пл.Свободы.

Время: начало в 12.00.

Вечером повеселимся на фестивале A-Fest

Одно из самых ярких событий этого лета - европейский фестиваль A-Fest - состоится в Лошицком парке.

В течение всего дня задавать ритм празднику будут белорусские и зарубежные музыканты: минская фанк-группа Groove Dealers, авторский проект Palina, зажигательный коллектив Plum Bum и украинские рокеры O.Torvald. А вечером на грандиозном open air выступят украинская группа "Бумбокс" и франкоязычный хип-хоп исполнитель K-Maro. Белорусским хедлайнером станет группа Nizkiz.

Фото из архива

По традиции гостей фестиваля ждут отдых под открытым небом, развлекательные площадки, креативные фотозоны, всевозможные угощения и напитки. Организаторы советуют гостям феста приходить голодными: в этом году фуд-корт расширится, самую разнообразную уличную еду предложат более 60 точек.

Вход свободный (детям до 18 лет вход в сопровождении взрослых).

Место проезд Чижевских.

Время: 12.00-23.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа

Утро на выставках

Выставка восточной живописи "Хэйан" ("Спокойствие") открыта в галерее кинотеатра "Центральный" по 18 августа.

Выставка состоит из работ Марии Завадской, выполненных в восточной технике рисования, такой непривычной для европейского человека. Стилю автора присущи легкость и утонченность, картины лаконичны, наполнены воздухом - благодаря этому зритель может сам додумать сюжет и насладиться внутренней свободой. Художница приглашает гостей экспозиции в волшебный сад, наполненный различными растениями, чтобы отдохнуть от повседневной суеты и погрузиться в атмосферу спокойствия.

Вход свободный.

Место: пр.Независимости, 13.

Время: 11.00-21.30.

Еще одна выставка для любителей восточной культуры - "Древние деньги Востока - серебро и бумага" - открыта в Национальном историческом музее Беларуси по 18 августа.

Уникальная для Беларуси экспозиция представляет историю развития бумажных и металлических денежных знаков Китая. Шэньянский финансовый музей показывает, какую роль в экономике китайской цивилизации играли серебряные слитки и бумажные деньги, как развивалась финансовая система на протяжении двух тысячелетий. Посетители смогут почувствовать себя в роли легендарного путешественника Марко Поло, открывшего Европе экономические успехи древнего Китая.

В экспозиции представлены 80 предметов из коллекции Шэньянского музея из столицы провинции Ляонин. Это точные копии денежных единиц Китая, серебряных слитков и банкнот от эпохи династии Тан (VII-X века) до конца правления династии Цин (начало ХХ века). Экспонируются также металлические формы для литья слитков, и, что особенно интересно, такие уникальные предметы, как средневековые бумажные деньги, впервые в мире появившиеся в обороте в Китае во время правления монгольской династии Юань в ХІІІ веке.

Кроме того, Шэньянский финансовый музей привез в Минск коллекцию изделий монетного двора - одного из самых крупных и развитых в Китае: изящные сувенирные монеты, медальоны, серебряные пластины с видами города Шэньян.

Вход платный.

Место: ул.К.Маркса, 12.

Время: 11.00-19.00.

В экспозиции "Книжный знак" Национального художественного музея представлены более 30 экслибрисов из нескольких графических коллекций музея. Выставка, которая продлится по 15 сентября, познакомит зрителя с разнообразием видов, стилей и техник экслибриса на примере экспонатов XVII-XXI веков.

Экслибрис - владельческий знак в виде таблички, наклеиваемый или впечатываемый на авантитул, иногда форзац книги, для обозначения принадлежности книги конкретному человеку. Экслибрис является ценным историческим источником сведений о персоне владельца. Первыми экслибрисами стали владельческие надписи на книгах, которые начинались со слов "Из книг" или "Из библиотеки" ("Ex bibliotheca"), выполненные вручную монахами-скрипторами в мастерских по переписке книг, находившихся в период раннего средневековья при монастырях.

В своем традиционном виде экслибрис появился вскоре после изобретения книгопечатания в XV веке. С распространением книгопечатания библиотечные собрания расширялись, росло количество личных библиотек, искусство книжного знака получило свое развитие. Экслибрис становится востребованным, появляются и развиваются различные его виды: гербовые, вензелевые, художественные.

Место: ул.Ленина, 20.

Время: 11.00-19.00.

Днем увидим мировые кинопремьеры

Одну из самых громких голливудских премьер этого лета - драму "Однажды в… Голливуде" - можно будет увидеть в столичных кинотеатрах. Девятый фильм культового кинорежиссера Квентина Тарантино, в котором снялись Леонардо ди Каприо и Бред Питт, повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". Известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

Кадр из фильма

Приключенческий семейный фильм "Дора и Затерянный город" рассказывает о девушке Доре, все детство которой прошло в джунглях - там работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не смогли подготовить девушку к опасностям старшей школы - непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую героиню отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка затерянной цивилизации…

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

Вечером послушаем Morandi и Горана Бреговича на бесплатном концерте

Бесплатный концерт под названием "velcom становится A1" пройдет у минского Дворца спорта.

Откроет программу популярный белорусский коллектив "Без билета", который в этом году планирует завершить свою деятельность. Затем гостей концерта порадуют иностранные артисты. Сначала на сцену выйдет румынская группа Morandi, хиты которой - Beijo, Falling Asleep, Angels, Kalinka - уже много лет взрывают европейские чарты. Затем перед минчанами и гостями столицы выступит музыкант и композитор Горан Брегович и его оркестр. С творчеством этого балканского артиста знаком каждый, кто хоть раз смотрел киноленты Эмира Кустурицы. Горан Брегович написал музыку к таким его фильмам, как "Время цыган", "Аризонская мечта", "Андерграунд".

Завершится концертная программа грандиозным лазерным шоу.

Вход свободный.

Место: площадка у Дворца спорта (пр.Победителей, 4).

Время: начало в 18.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Огуречный праздник в Шклове

Региональный праздник сбора летнего урожая "День огурца" пройдет в Шклове (Могилевская область) 10 августа. Жители райцентра будут отмечать его в тринадцатый раз.

Гулянье начнется у негласного символа Шклова - памятника огурцу на площади возле районного Дома культуры. Все присутствующие станут свидетелями шуточного театрализованного представления. Далее празднество перенесется к выставкам и торговым рядам в центральном парке города. Гости и участники фестиваля смогут попробовать огурцы на любой вкус: свежие, соленые, малосольные, жареные-пареные, запеченные в пирогах, сваренные в супчике и экзотическом варенье. Все эти изыски будут предлагать на "огуречных подворках". Здесь же предоставят возможность приобрести огуречные сувениры, поучаствовать в мастер-классах по художественной резьбе на овощах.

Фото из архива

В течение дня запланирована концертная программа "Огуречные фантазии", выступления творческих коллективов и исполнителей Шкловского района, дефиле школьной формы, акция "Дружно солим огурцы", фестиваль красок Сolorfest. Пройдут разнообразные конкурсы и состязания, где выберут самое оригинальное огуречное подворье, овощ, сельскохозяйственный инвентарь, самый яркий огуречный костюм, лучшее блюдо праздника и совет для работы на приусадебном участке.

На городском стадионе состоится фестиваль массового футбола "Один победитель". Здесь же вечером выступят артисты Игорь Аксюта, Elen, Никита Фоминых, Ольга Змурщик, Владимир Ухтинский, Саша Немо. Завершит гулянье дискотека.

Вход свободный.

Фестиваль "Мотальскія прысмакі - 2019" в Ивановском районе

В агрогородке Мотоль (Ивановский район, Брестская область) 10-11 августа пройдет X Международный фестиваль фольклора "Мотальскія прысмакі".

Этот фестиваль будет юбилейным - 10-м по счету, поэтому организаторы подготовили для гостей особенно много ярких и зрелищных мероприятий. В Мотоль приедут творческие коллективы и мастера, которые представят свою традиционную кухню, из различных регионов Беларуси, а также России, Украины, Польши, Израиля, Латвии, впервые - из Алжира. Торговые и выставочные ряды в Мотоле растянутся на сотни метров, в этом году заявки на участие подали более 250 мастеров.

Начнется фестиваль 10 августа в 12.30 с костюмированного шествия по улицам агрогородка, к которому присоединятся местные жители и гости. Процессия финиширует у главной сцены. Там в 13.00 состоится торжественная церемония открытия, выступят творческие коллективы Ивановского района, Брестской области и других белорусских регионов, а также из-за рубежа. Позже здесь в театрализованной форме покажут, какой богатой и многолюдной может быть мотольская ярмарка.

Фото из архива

В это время на площадке у Мотольского музея народного творчества состоится презентация региональных обрядов. Можно будет узнать, что собой представляют давние обычаи - свадебные, пасхальные, троицкие и другие. Затем зрители смогут понаблюдать за участницами конкурса "Мисс Краса "Мотальскіх прысмакаў", которые на дефиле представят фестивальный костюм и традиционные региональные блюда. Также на этой площадке в музыкальном баттле сойдутся гостевые коллективы.

Вечером приглашают на бал у Боны Сфорцы, поучаствовать в мастер-классах и станцевать мазурку, полонез, польку. Любителей эстрадной музыки привлечет open air. Завершится первый день праздника красочным фейерверком.

Интересной будет программа и 11 августа. В частности, представители местных органов власти, зарубежных делегаций, ученые и эксперты во время научно-практической конференции в 10.00 обсудят возможности туризма как драйвера экономического и культурного развития региона. Фишкой второго дня станет большой "Стол дружбы". Местные хозяюшки по своим фирменным рецептам приготовят различные блюда из мяса, рыбы, овощей, а также десерты и напитки. Ожидается, что угощения займут более чем 40 столов.

Международный фестиваль "Мотальскія прысмакі" впервые состоялся в 2008 году, с 2015-го он проходит раз в два года.

Вход свободный.

Праздник моря на Августовском канале

Праздник моря состоится 10 августа на Августовском канале (Гродненский район, шлюз Домбровка).

Гости праздника смогут стать участниками традиционного брендового конкурса по плаванию "на чем попало", в котором будут соревноваться самодельные суда. Условий немного, главное, чтобы плавсредство держалось на воде. Жюри будет оценивать оригинальность судна, а также его творческую презентацию.

Не менее зрелищным станет и турнир по болотному футболу. Для игры готовят специальную площадку размером с поле для мини-футбола. Главная особенность в том, что все поле залито грязью. Это накладывает отпечаток на ход игры: в ней больше борьбы, часто участники вымазываются с ног до головы. Этот вид футбола - один из самых зрелищных.

В нынешнюю программу включили еще один вид спорта: на Августовском канале проведут турнир по пляжному волейболу.

Гостей ждут концерты, конкурсы, познавательные мероприятия. Будет работать музей истории Августовского канала. Желающие смогут пройти экскурсионным маршрутом "Августовский канал - жемчужина Принеманского края". А для любителей водных прогулок будут работать катамараны и теплоход.

Фото из архива

Организаторы предложат отправиться в отрыв в бассейне, поучаствовать в перестрелке водными пистолетами, побывать на пенной вечеринке. На площадке "Книжная волна" развернется морская библиотека. Также в программе поэтический баттл и литературные конкурсы. В микс-зоне и диско-зоне "Звезды континентов" организуют праздничный концерт, творческие мастер-классы и водное шоу. Готовят тематические фотозоны, площадки, где можно поиграть в подвижные игры и пройти морской квест. Завершит праздник дискотека.

Вход свободный. Начало в 10.00.

"Фариновская марка" в Полоцком районе

Праздник "Фариновская марка" пройдет 10 августа в д.Фариново (Полоцкий район, Брестская область).

Откроет мероприятие концерт "Живи и процветай, любимый край!". А далее каждый гость праздника с легкостью сможет найти развлечение на свой вкус. Любителей спорта и здорового образа жизни ждет на старт эстафета "Бего-вело-компот". К участию в ней приглашаются все желающие, главное - захватить с собой самокат, велосипед или ролики. В суперконкурсе "Та самая бабушка" будут состязаться самые эрудированные, спортивные, стильные, музыкальные и творческие жительницы д.Фариново категории 50+. Конкурсанткам предстоит на скорость разгадать кроссворды, продемонстрировать умение пользоваться интернетом и преодолеть ряд других испытаний, по итогам которых жюри определит и наградит главную победительницу. Методом народного голосования гости праздника выберут "Золотой голос Фариново" из десятки участников музыкального состязания. Конкурсанты исполнят по одной композиции, а голосование пройдет сразу после выступлений в открытом формате. Регистрироваться на эти конкурсы необходимо заранее.

Много веселья ожидает и молодежь: им на празднике предложат проверить свои силы и молодецкую удаль в состязании "Керлинг с тазиками" и пройти полосу препятствий. Блок забавных эстафет и конкурсов для родителей с детьми готовит Фариновский ясли-сад.

Завершится праздник вечеринкой и дискотекой.

Вход свободный. Начало в 15.00.

Ночной забег под Гродно

В горнолыжном комплексе под Гродно (д.Коробчицы) в ночь на 11 августа состоится ночной забег.

Старт четвертому по счету состязанию "Гродненская ночная десятка" будет дан 10 августа в 22.30. Традиционно на выбор предложат несколько дистанций, основная - 10-километровая. Для тех, кто не настолько уверен в своих силах, подготовлены забеги на 3333 м и 6666 м. Дистанция проходит по склонам горнолыжного комплекса "Коробчицкий Олимп", участников ждет значительный перепад высот. Победителей будут определять как в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, так и в нескольких возрастных категориях. Все финишировавшие получат медаль с оригинальным дизайном.

В нынешнем году решено оценивать не только скоростные качества участников. Бегунам предложат ярко обозначить себя на дистанции: автор самого оригинального светящегося костюма будет поощрен специальным призом. О желании проверить свои силы на необычной дистанции уже заявили около 250 бегунов из Беларуси, а также из стран-соседок - Литвы, Польши, России, Украины.

Участие платное, обязательна предварительная регистрация.-0-