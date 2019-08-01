Афиша выходного дня: День корейской культуры, "Рыцарский фест" и праздник варенья в Беловежской пуще

Приобщиться к корейской культуре, получить заряд положительных эмоций на фестивале красок ColorFest, посмотреть фильм под открытым небом, в очередной раз насладиться классикой у ратуши и посетить увлекательные экскурсии на морскую тематику - все это предлагает сделать "Афиша выходного дня".

Застоличная афиша приглашает на "Рыцарский фест" в Мстиславле, гонку с препятствиями Bison Race, фестиваль "Афганское небо" на "Линии Сталина", "Рок за Бобров" на аэродроме "Боровая" и праздник варенья в Беловежской пуще.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 3 июля

День начнем с праздника корейской культуры

День корейской культуры пройдет в Верхнем городе Минска. Все желающие смогут окунуться в так называемую корейскую волну, послушав произведения современного направления популярной музыки - К-рор. По всему миру молодые люди стремятся заучивать песни и танцы своих корейских кумиров - айдолов. И в этом году на фестивале будет немало белорусских танцевальных коллективов, которые покажут, что такое К-рор, представив самые горячие музыкальные новинки и танцевальные хиты.

Традиционную культуру Страны утренней свежести представит творческий коллектив "Ариранг" с корейскими танцами и игрой на ударных инструментах. Виртуозное владение ножами, веерами и барабанами, ритуальные танцы, а также знакомство с легендами о возникновении исполняемых танцев и традиционным корейским костюмом ханбок (его, кстати, можно будет даже примерить) - все это ждет зрителей праздника.

Выступят и специально приглашенные гости - коллектив DoodulSori, который познакомит с корейским музыкальным представлением самульнори в традиционном стиле с игрой на национальных ударных инструментах.

Приобщиться к корейской культуре можно будет и через уроки каллиграфии, традиционные корейские игры, информационный стенд о Республике Корея, селфи в тематической фотозоне с изображениями айдолов. Можно даже попробовать самостоятельно изготовить традиционную корейскую маску, познакомиться с новинками корейского автопрома. Для самых маленьких гостей фестиваля будет работать специальный стенд с аквагримом. И, конечно, обязательной составляющей станет дегустация блюд корейской кухни: острой квашеной капусты кимчи, лапши с говядиной и овощами чапчхэ, роллов кимбап и др.

Вход свободный.

Место: пл.Свободы.

Время: с 13.00 до 17.00.

Вечер посвятим классической музыке

Традиционный музыкальный фестиваль "Классика у ратуши с velcom | A1", который уже стал визитной карточкой столицы, продолжает радовать жителей и гостей города. В эту субботу на сцене под открытым небом состоится выступление музыкальной капеллы "Сонорус". Всех пришедших на концерт ждет большое количество сюрпризов.

Изначально проект задумывался как попытка вывести классическую музыку из камерных стен на улицы города, что и удалось успешно реализовать. Теперь классические вечера у ратуши стали неотъемлемой частью городской культуры.

В августе запланировано четыре субботних концерта: 3 августа, 10 августа, 17 августа и 31 августа.

Вход свободный.

Место: пл. Свободы, 2.

Время: начало в 20.30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июля

Утром отправимся на увлекательные "подводные" экскурсии

Центр океанографии "Открытый океан" приглашает детей и взрослых посетить увлекательные экскурсии "Путешествие по пяти океанам" и познакомиться с известными исследователями, путешественниками и естествоиспытателями.

Гости смогут увидеть макеты подводных лодок, фотодокументы, морское снаряжение и даже личные вещи моряков. Кроме того, будет работать экспозиция, посвященная французскому исследователю Жаку Иву Кусто, где представлен первый акваланг, подводная камера и другие интересные экспонаты.

Посетители побывают вместе с белорусскими полярниками в холодной Антарктике, сфотографируются в водолазном скафандре и примерят бескозырку, а также увидят самых различных морских обитателей.

Вход платный.

Место: ул. Брилевская, 3.

Время: с 11.00 до 18.00.

У столичного Центра океанографии "Открытый океан" также есть необычный Мобильный музей-лаборатория, который сейчас находится возле бывшего аэропорта Минск-1. В музее представлены более 100 моделей подводных лодок, исследовательских судов, батискафов.

Все желающие смогут увидеть макет Белорусской антарктической станции, чучело пингвина, минералы, губку-стеклянницу и даже окаменевшее дерево из Антарктиды. Посетители познакомятся с экзотическими морскими обитателями, среди которых рыбки немо, голубые хирурги, пресноводный лангуст и краб-декоратор, водная черепаха, тропические раки, рыбки-карамельки и акуленок Академик.

Кроме того, каждый сможет заглянуть в 3D-перископ, повернуть штурвал, примерить водолазный шлем и ударить в корабельный колокол-рынду. На базе музея также работает детский научный центр, интерактивные детские программы.

Вход платный.

Место: ул. Чкалова, 38.

Время: с 11.00 до 19.00.

Днем веселимся на ColorFest

Фестиваль красок ColorFest - один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе. Из года в год он собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. В этот раз ColorFest пройдет в столичном парке Dreamland.

В одно мгновение сотни участников подбросят вверх краски самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако и раскрасив с головы до ног каждого вокруг себя. Гостей фестиваля также ждет вечеринка под треки лучших диджеев города: не начать танцевать будет просто невозможно.

Вход свободный.

Место: ул. Орловская, 80.

Время: начало в 15.00.

И посмотрим фильм под открытым небом

Минчане и гости столицы весь август смогут еженедельно смотреть фильмы различных жанров на свежем воздухе. В этот раз на большом экране площадки "Песочница" зрители увидят американскую комедию режиссеров Эбби Кон и Марка Силверштейна "Красотка на всю голову".

Жизнь главной героини Рени Беннетт состояла из вечных попыток сесть на диету или заняться фитнесом. "Попытка засчитана", - подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Девушка ударилась головой и обрела уверенность в том, что теперь она неотразима. Но есть одна проблема - в глазах других людей она совсем не изменилась.

В главных ролях: Эми Шумер, Мишель Уильямс, Том Хоппер, Лорен Хаттон, Наоми Кэмпбелл.

Следующие кинопоказы запланированы на 4 августа, 11 августа, 18 августа и 25 августа.

Вход свободный.

Место: ул. Куйбышева, 45.

Время: начало в 15.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Фестиваль "Афганское небо" на "Линии Сталина"

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" (Минская область) 3 августа пройдет V Международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо", посвященный Дню ВДВ.

Зрители увидят масштабную военно-историческую реконструкцию эпизода боевых действий периода афганской войны, также организаторы подготовили вокально-хореографическую постановку с участием заслуженного коллектива Беларуси ансамбля песни и танца внутренних войск МВД.

С 11.00 начнут работать интерактивные зоны, где можно будет научиться стрелять из пневматического оружия, принять участие в викторине и мастер-классах. Самые активные участники получат дипломы и ценные призы. Для маленьких гостей будет работать детская комната. Вход платный.

Рыцарский фест в Мстиславле

Праздник средневековой культуры "Рыцарский фест - 2019" пройдет 2-4 августа в Мстиславле (Могилевская область). В этом году на мероприятии соберутся исторические клубы из Беларуси, России и Украины. Гостей ожидают традиционные рыцарские турниры и забавы, соревнования лучников, массовые сражения, конные представления и показательные выступления, мастер-классы по средневековым танцам, различные огненные и световые шоу, выступления музыкальных этно- и фолк-групп.

Организаторы разработали новые захватывающие тематические квесты для детей и взрослых. Одной из изюминок станет конкурс средневековых напитков, в котором смогут принять участие все желающие. Конкурсанты должны будут представить напитки, изготовленные по старинным рецептам: вина, сбитни, различные травяные чаи. Гости также смогут посетить выставку "Игры королей", где представлена история военного дела эпохи Средневековья, и совершить увлекательную экскурсию в Кармелитский костел с посещением его таинственных башен и подвалов.

Музыкальный коллектив, в составе которого сотрудники и воспитанники местной школы искусств, представит постановки в средневековом стиле, проведет мастер-классы по старинным танцам и исполнению песен. Свое участие в форуме уже подтвердили группы средневековой музыки "Старый Ольса", "Літы талер" и FRAM (Украина).

Торжественное открытие праздника состоится 3 августа в 10.00 на пл. Петра Мстиславца. Вход на некоторые мероприятия платный.

Праздник варенья в Беловежской пуще

В поместье белорусского Деда Мороза (Брестская область) 3 и 4 августа организуют праздник варенья. Посетители смогут продегустировать варенье из черники, малины, клюквы, ежевики, земляники и других лесных ягод. Желающие примут участие в приготовлении сладких угощений. В свою очередь хозяин сказочного поместья поделится с гостями любимыми рецептами ягодного десерта.

У туристов будет возможность не только отведать различные виды варенья, но и поучаствовать в велоквесте. На каверзные вопросы о лесных ягодах они будут отвечать по пути в усадьбу Деда Мороза. На протяжении 12-километрового маршрута намечено несколько остановок. Также во время праздника запланированы мастер-классы ремесленников. Начало в 10.00, вход платный.

Гонка с препятствиями Bison Race в Логойске

На базе Горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Логойск" (Минская область) 2-4 августа соберутся экстремалы на вторую гонку сезона - Bison Race. В соревнованиях примут участие спортсмены из Беларуси, России, Украины, Польши и Германии.

Bison Race - первая в Беларуси гонка с препятствиями, которая проводится с 2015 года. К каждому мероприятию организаторы придумывают новые испытания, а также меняют схему трассы. В программе - ночные, командные, детские забеги, забеги юниоров, забеги элитных и возрастных групп, а также забег open-групп, в котором могут принять участие все желающие.

В дни проведения соревнований можно установить палатку на специально огороженной территории, а также воспользоваться беседками с мангалами. Будет работать детская комната. Начало в 10.00, вход свободный.

"Рок за Бобров" на аэродроме Боровая

XII фестиваль "Рок за Бобров" состоится 3 августа на аэродроме Боровая (Минская область). В прошлом году мероприятие посетили не менее 45 тыс. человек, в этот раз ожидается еще больше гостей. Организаторы обещают всем пришедшим огромный заряд положительных эмоций и много хорошей музыки.

На главной сцене выступят белорусские и зарубежные исполнители, среди которых "Баста", "Мумий Тролль", "Бакей", "Монеточка", Little Big и многие другие.

В рамках фестиваля будет работать большой фуд-корт, на котором гости найдут угощения на любой вкус, а также ярмарка ремесленников, где каждый сможет приобрести интересные и необычные сувениры от белорусских мастеров. Начало мероприятий в 10.30. Вход платный.-0-