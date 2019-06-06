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Афиша выходного дня: День многонациональной России, музыкальный забег и фестиваль "Маладзечна-2019"

Регионы 06.06.2019 | 15:59
День многонациональной России в Минске. Фото из архива
День многонациональной России в Минске. Фото из архива

Июнь продолжает радовать нас обилием фестивалей, концертов, кулинарных и спортивных проектов. В предстоящий уик-энд вы сможете побывать на Дне России в Верхнем городе, попробовать новые блюда на городском пикнике Vulitsa Ezha, поучаствовать в музыкальном забеге, увидеть звездное небо Мексики, посетить интересные городские выставки и посмотреть фантастический фильм "Люди Икс: Темный Феникс".

Застоличная афиша предлагает принять участие в легкоатлетическом забеге "Ратомка-трейл", провести время на фестивале белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019", а также на фестивале народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" в Поставах.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 8 июня

Утром соберемся на пикник

Большой городской пикник Vulitsa Ezha организуют 8-9 июня в Ботаническом саду. Мероприятие пройдет в Минске уже в пятый раз. Все желающие смогут попробовать новые вкусные блюда, насладиться хорошей музыкой и отлично провести время с семьей и близкими.

В программе - более 100 уникальных блюд на фуд-корте, живая музыка, ярмарка дизайнеров, кулинарные баттлы, образовательные лекции, уличный кинотеатр, детская зона и множество различных интерактивных зон. В рамках мероприятия также пройдут дегустации.

Вход платный.

Место: ул. Сурганова, 2в.

Время: с 12.00 до 22.00.

День проведем на фестивале русской культуры

День многонациональной России состоится в Минске на территории Верхнего города.

На празднике впервые пройдут показательные соревнования и мастер-классы федерации скейтбординга и уличной гимнастики - воркаута, армрестлинга.

Также в программе дегустации национальных блюд и ярмарка ремесленников.

Гостей удивят морской музей на колесах и экспозиция национальных костюмов диаспор. Кроме того, будет работать студия исторического танца и летний кинотеатр.

На главной сцене выступят танцевальные коллективы и хоровые ансамбли из российских регионов. Запоминающимся для минчан и гостей города станет выступление хора Михаила Турецкого, публику ждет уникальная музыка Игоря Бутмана и всем знакомые песни Ларисы Долиной.

Вход свободный.

Место: пл. Свободы.

Время: начало в 14.00.

Вечер под звездами Мексики

Минский планетарий приглашает на премьеру сферического фильма "Мексика: сквозь пространство и время". Картина рассказывает о важной роли астрономических наблюдений в развитии доиспанских культур, а также затрагивает темы науки и мифологии.

Купол планетария станет сценой, на которой возродятся древние боги, удивительные храмы и другие интересные стороны жизни ранее населявших центральную Америку народов. Яркие краски, формы и звуки перенесут зрителей в одну из самых интересных культур, которая и по сей день живет в сердце мексиканского народа.

Фильм создан студией Frutos Digitales при поддержке Европейской южной обсерватории и Национального совета по науке и технологиям Мексики.

После окончания кинопоказа зрителей ожидает экскурсия по завораживающему звездному небу.

Вход платный.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: начало в 19.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июня

Утром поучаствуем в музыкальном забеге

Забег Irun Music Jbl состоится в воскресенье в минском парке Победы. Его особенность в том, что на протяжении всей дистанции бегунов будет сопровождать не только поддержка болельщиков, но и живая динамичная музыка.

Организаторы подготовили для участников три дистанции: 2,5 км, 10 км, а также детскую - 500 м.

Победители получат ценные призы от спонсоров. Кроме того, каждый участник будет награжден памятной медалью.

Вход платный.

Место: парк Победы.

Время: старт в 9.00.

Днем посетим интересные выставки

Международная выставка "Спорт - это высокое искусство" , входящая в культурную программу II Европейских игр, проходит в Национальном центре современных искусств. В экспозиции представлено около 250 произведений, среди которых работы фотографов и художников из 12 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Литвы, Польши, России, Словакии.

Гости и жители столицы смогут увидеть архивные фото и современные фотографические проекты, плакаты, скульптурные объекты, документацию перформативных практик, исследующих тему спорта в широком культурологическом, историческом и социальном контексте. Также будут представлены архивные фотографии и киноматериалы из собрания Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, которые проиллюстрируют культуру спортивного тела в советский период (1940-1970-е годы).

Выставка является частью масштабного проекта "Европейские игры - европейское искусство".

Вход платный.

Место: ул. Некрасова, 3.

Время: с 12.00 до 20.00.

Выставка "Петр Шумов. Возвращение домой" открыта для посетителей в Музее истории театральной и музыкальной культуры. В экспозиции представлены копии 33 фотографий, выполненных Петром Шумовым, из парижского фонда Parisienne de Photographie - Roger-Viollet.

Петр Шумов - уроженец Гродно, один из самых знаменитых фотографов Европы первой трети ХХ века, личный фотограф Огюста Родена. В 1920-е годы Шумов фотографировал выдающихся художников, композиторов, писателей, политиков.

Портреты Марка Шагала, Льва Бакста, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Альберта Эйнштейна, Клода Моне и других смогут увидеть минчане и гости столицы. Эти фотографии дают полное представление о таланте портретиста Петра Шумова и его вкладе в мировую культуру.

Кроме того, посетителей экспозиции познакомят с материалами о культурной деятельности белорусских музыкальных и театральных коллективов в Париже, переданных в дар музею экс-послом Беларуси во Франции Павлом Латушко.

Выставка "Петр Шумов. Возвращение домой" будет работать по 30 июня.

Вход платный.

Место: пер. Музыкальный, 5.

Время: с 10.00 до 18.00.

Лето - время ароматных цветов, прогулок по парку, поездок на природу, а еще замечательная пора, чтобы посетить "Летний сезон в Музее кота" и пообщаться с дружелюбными котами и кошками.

В музее все желающие смогут познакомиться с произведениями искусства на кошачью тематику (живопись, графика, скульптура, фотография, компьютерная графика, декоративно-прикладные произведения), поиграть в настольные игры, а также поучаствовать в других развлечениях.

Каждому посетителю предложат бесплатные напитки и сладости из "Котокафе".

Вход платный.

Место: ул. Интернациональная, 23.

Время: с 11.00 до 20.00.

Вечер проведем в компании "Людей Икс"

Американский фантастический боевик режиссера Саймона Кинберга "Люди Икс: Темный Феникс", снятый на основе одноименных комиксов Marvel, станет двенадцатым фильмом киносерии "Люди Икс".

Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют ее и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них - жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.

В ролях: Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Тай Шеридан, Софи Тернер, Александра Шипп, Коди Смит-МакФи, Эван Питерс, Джессика Честейн.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019" (Минская область), посвященный Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдет на главных концертных площадках города 8 июня.

В 11.00 солисты Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга представят концерт академической музыки в Молодечненской школе искусств. Продолжит насыщенную фестивальную программу гала-концерт "Маладзічок" запальвае зоркі", который состоится в 12.00 на сцене Дворца культуры.

Минский областной краеведческий музей организует выставку художественных изделий из стекла "Гармонія шкла" Татьяны и Петра Артемовых. Кроме того, в малом зале Дворца культуры будет работать проект "Асоба эпохі", героиней которого станет заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич. А в концертном зале ДК в 18.00 Белорусский государственный академический музыкальный театр представит спектакль "Янка Купала: жыццё ў свеце маланак", в котором рассказывается об истории любви классика белорусской литературы и Павлины Мяделки.

Ярким завершением музыкального форума в Летнем амфитеатре в 21.30 станет юбилейная концертная программа "Зорны карагод" Государственного академического ансамбля танца Беларуси с участием артистов белорусской эстрады. Вход на мероприятия платный.

Легкоатлетический забег в Ратомке

Легкоатлетический забег "Ратомка-трейл" пройдет в Республиканском центре конного спорта в агрогородке Ратомка (Минская область) 9 июня. Ожидается участие около тысячи любителей активного отдыха.

Присоединиться к гонке можно всей семьей. Маленьким участникам (7-9 лет и 10-12 лет) предлагают преодолеть дистанцию 1,5 км. Для взрослых подготовили трассы в 4 км и 8 км. На финише каждый участник забега получит памятную медаль. Три первых абсолютных победителя в гонке на 4 км и 8 км среди мужчин и женщин будут награждены денежными призами. Памятные призы вручат трем абсолютным победителям на дистанции 1,5 км среди мальчиков и девочек.

Соревнования пройдут на территории Республиканского центра конного спорта (ул. Корицкого, 136). Начало в 11.40. Вход свободный, участникам необходимо зарегистрироваться.

Фестиваль народной музыки в Поставах

Международный фестиваль народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" пройдет с 7 по 9 июня в Поставах (Витебская область). На форуме, отмечающем свое 30-летие, соберутся творческие коллективы и индивидуальные исполнители из семи стран: Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Грузии.

В субботу (8 июня) в Доме культуры состоится конкурс коллективов и индивидуальных исполнителей на народных инструментах "Кто кого?", откроется выставка в краеведческом музее "Славутасці Пастаўшчыны", а во Дворце Тизенгаузов пройдет театрализованное представление "Музыка беларускіх палацаў і сядзіб".

В этот же день на площади Ленина будет работать ярмарка народных ремесел, а также состоится смотр-конкурс сельских подворий "Пастаўшчына гасцінная". Яркими моментами этого дня также станут торжественное открытие фестиваля "З юбілеем, родны горад!", "Пастаўскі баль", огненное шоу и фейерверк.

Завершат программу 9 июня театрализованное шествие и гала-концерт участников фестиваля.

Вход свободный. Начало мероприятий в 11.00.-0-

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анонс, афиша, выставка, кино, Минск, отдых, развлечения, спорт, фестиваль
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