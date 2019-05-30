Афиша выходного дня: День Швеции, фестиваль семьи и "Браславские зарницы"

В эти выходные "Афиша" приглашает открыть сезон летних развлечений, побывав на Дне Швеции в Верхнем городе, Празднике плюшевого медведя в Минском зоопарке, мероприятии "Подарим радость детям" в Ботаническом саду и фестивале семьи "Город счастливых людей" в Центральном детском парке имени М.Горького. Минчан и гостей столицы ждут увлекательные квесты и головоломки от Национального художественного музея, музыкальный вечер в Лошицкой усадьбе и обширная экспозиция международного фестиваля искусства ART-MINSK 2019.

Регионы зовут окунуться в атмосферу овья на фестивале "Эпоха рыцарства" в Музее народной архитектуры и быта, посетить Международный праздник традиционной культуры "Браславские зарницы" в Браславе, побывать на Международном фестивале мастеров искусств "Пестрый тюльпан" в Бресте, отпраздновать День детства в Витебске, запустить воздушных змеев в Гомеле и отправиться в один из самых красивых парков Европы - Беловежскую пущу - на торжественное открытие археологического музея.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 1 июня

Утром отправимся на Праздник плюшевого медведя

Минский зоопарк 1 июня приглашает на Праздник плюшевого медведя, приуроченный к Международному дню защиты детей.

Откроет программу показательное кормление медведей Тристана и Нюры в 11.30. Далее с 12.00 до 14.00 юным гостям предложат поиграть с аниматорами Ириской и Лулу, попробовать себя в конкурсах с призами, станцевать с игрушечным Балу. Также дети смогут продегустировать мороженое, проверить смекалку в викторинах, порисовать мелками на асфальте, бесплатно нанести аквагрим.

Вход платный. С 10.00 до 12.00 для посетителей до 14 лет, захвативших с собой плюшевых медвежат, вход свободный.

Место: ул. Ташкентская, 40.

Время: начало мероприятий в 11.30.

День проведем на фестивале шведской культуры

Неделя Швеции в Минске завершится в эту субботу ярким фестивалем в Верхнем городе, во время которого будет организовано множество увлекательных конкурсов, зрелищных и познавательных мероприятий. Поскольку в этом году День Швеции совпадает с Всемирным днем защиты детей, не только детская площадка, но и вся территория, где будет проходить праздник, заработает в инклюзивном формате.

В дневной программе на главной сцене будет звучать разнообразная музыка. В Минске выступит исполнитель романтических баллад Йенс Лекман и шведский хор. Прозвучат всемирно известные хиты шведских коллективов в исполнении ансамбля Петра Клюева. Главным музыкальным подарком станет выступление на вечернем концерте известной исполнительницы, победительницы "Евровидения" Лорин. Свои хиты исполнит также белорусская группа, но какая именно, пока сохраняется в секрете.

День Швеции в Минске. Фото из архива

Впервые будет организован шведский экодворик, наведавшись в который можно узнать, что такое экофика, познакомиться с инклюзивным бариста, поучаствовать в мастер-классе по сортировке мусора и увидеть выступление экотеатра.

Зрелищным мероприятием станут международные соревнования Клуба операторов дорожно-транспортной техники Volvo. Будут определены два победителя, которые смогут выстроить пирамиду из деревянных брусов и, не пролив ни капли, установить на нее ведро с водой. Победители выйдут в европейский финал и поборются за чемпионский титул.

Для подростков организуют шведский квест, для сторонников здорового образа жизни - швитнес-фитнесс, или фитнесс на шведском языке. Желающие смогут поучаствовать в конкурсе "На День Швеции надень Швецию": нужно прийти на праздник в шведских костюмах или одежде с цветами шведской госсимволики.

Вход свободный.

Место: Верхний город.

Время: начало в 13.00.

И поучаствуем в увлекательных музейных квестах

Национальный художественный музей решил присоединиться к замечательному празднику - Дню защиты детей - и подготовил специальную программу для юных гостей - "Дети в музее".

В первый день лета больших и маленьких посетителей, их родителей, бабушек и дедушек ждет увлекательное путешествие-квест, во время которого они встретятся с маленькими героями картин из коллекции Художественного.

Организаторы предлагают создать разноцветное поздравление на асфальте "С Днем рождения, музей!", отгадать музейные головоломки, стать участниками веселых, познавательных и логических игр и творческих мастерских, где можно будет создать скетчи (эскизы) с картин и скульптур, находящихся в постоянной экспозиции.

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: с 12.00 до 18.00.

Вечером посетим музыкальный салон в Лошицкой усадьбе

Тем, кто еще не успел посетить "Майские музыкальные вечера в Лошицкой усадьбе", стоит поторопиться - заключительный концерт цикла под названием "Эти летние ночи" состоится 1 июня. Гости смогут окунуться в атмосферу музыкальных салонов ХІХ века: в большой гостиной усадебного дома прозвучат популярные произведения известнейших композиторов минувших эпох, в том числе изысканные вокальные и лирические произведения Станислава Монюшко, проникновенно тонкая музыка Петра Чайковского, Эдварда Грига, Клода Дебюсси, Макса Бруха, романсы на стихи Александра Пушкина.

Лошицкая усадьба. Фото из архива

Посетители насладятся чарующими произведениями в исполнении талантливых учащихся Минского государственного музыкального колледжа имени М.Глинки и преподавателей, а также солистов Белорусского государственного академического музыкального театра и Белорусской государственной филармонии.

Вход платный.

Место: пр-д Чижевских, 8-2.

Время: 18.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 июня

Утро на празднике в Ботаническом саду

Центральный ботанический сад НАН Беларуси 1-2 июня приглашает на праздничное мероприятие "Подарим радость детям", посвященное Международному дню защиты детей.

В программе - анимационные шоу-программы с клоунами и фокусниками, выступления детских коллективов, показ мод, танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей, трансформеров и научное шоу. Гостей будут развлекать трехметровый танцующий аэромедведь и ростовые куклы Елены Цегалко.

Будут работать фотозоны, игровые, детские развивающие, спортивные и музыкальные площадки. Гостей пригласят на бизиборд-игротеку и бэби-йогу. Ожидаются мероприятия по финансовой грамотности для детей. Посетители могут заглянуть на выставку-продажу и фуд-корт, принять участие в розыгрыше ценных призов и подарков. Сюрпризы подготовили и издательства детских журналов.

Фото из архива

Кроме того, в эти дни можно принять участие в благотворительной акции "Подарим радость детям детского дома вместе!". В дар будут принимать книги, игрушки, школьные принадлежности. Все собранные подарки передадут дому ребенка №1.

Вход платный.

Место: ул. Сурганова, 2В.

Время: с 11.00 до 18.00.

День проведем на фестивале семьи в парке Горького

Фестиваль семьи "Город счастливых людей" в шестой раз пройдет в Минске на территории Центрального детского парка имени М.Горького.

На два дня, 1 и 2 июня, территория парка превратится в праздничный город, который призван объединить родителей и детей. Веселье и радость посетителям всех возрастов будут дарить более 30 развлекательных островков.

Всей семьей можно будет смастерить подарки для близких своими руками, сделать яркие и забавные снимки в фотозоне, проявить художественный талант и фантазию в конкурсе рисунка на асфальте. Укрепить семейный дух помогут и командные спортивные состязания: по флорболу (разновидность хоккея), воздушному футболу, боулингу или хождению по стропе. Особые развлечения приготовлены на островках "Мыльные пузыри", "Ну, погоди!", "Хулахупы".

Фото из архива

Все посетители смогут побороться за главный приз фестиваля, выполняя задания маршрутного путеводителя по развлекательным островкам, а в качестве бонуса - бесплатно подкрепить силы чаем, попкорном и другими угощениями.

Впечатляющая программа ждет зрителей на главной сцене: цирковые номера, шоу мыльных пузырей, розыгрыши, социальные акции, выступления финалистки шоу "Голос" Стефании Соколовой и участников песенного конкурса Talented Kids, хореографического ансамбля "Хорошки". Особенными гостями станут артистка белорусской эстрады Ольга Жукова, солист легендарных групп "Песняры" и "Сябры" Александр Камлюк.

Вход свободный.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: с 14.00 до 19.00.

Вечером прогуляемся по "Арт-Минску"

В преддверии лета открылся международный фестиваль искусства ART-MINSK 2019, который объединит крупнейшие выставочные площадки Минска, на месяц превратив город в огромную галерею современного искусства. Жители и гости столицы получат уникальную возможность познакомиться с творчеством многообещающих белорусских и зарубежных художников.

Фото из архива

В этом году фестиваль охватил 16 выставочных площадок города, таких как Национальная библиотека Беларуси, Национальный исторический музей, Мемориальный музей-мастерская З.И.Азгура, выставочный зал Белорусской государственной академии искусств, Музей истории белорусского кино, галерея "БелАрт" и многих других. При этом главной локацией и местом расположения центральной экспозиции стал Дворец искусства.

На фестивале будет представлено творчество более 240 художников и более 800 произведений живописи, графики, фотографии, скульптуры.

ART-MINSK 2019 является частью культурной программы II Европейских игр.

Вход платный.

Место: ул. Козлова, 3.

Время: 11.00-20.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Международный праздник "Браславские зарницы" в Браславе

В Браславе (Витебская область) 1-2 июня состоится Международный праздник традиционной культуры "Браславские зарницы", который обещает порадовать гостей обширной культурно-развлекательной программой.

В субботу на городище "Замковая гора" пройдет традиционный фестиваль средневековой культуры "Меч Брачыслава", посетив который можно познакомиться с бытом, культурой и историей народов в раннем Средневековье. В 18.00 начнется презентация подворий "Браславский фальварак", в 19.00 - театрализованная встреча "Живое наследие". В 20.00 стартует шествие и показательные выступления клубов исторической реконструкции из Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, России. Также в программе - представление уличного театра "ВИР", интерактивное представление коллектива исторического танца "1410". В 22.00 перед публикой выступит группа "Дрозды", после чего состоится фаер-шоу, факельное шествие и небо озарится праздничным салютом. После полуночи запланирована танцевальная программа.

Фото из архива

В воскресенье в Браславе также пройдет множество ярких мероприятий, в том числе открытие выставок, торжественное шествие участников праздника от площадки "Брусчатка" до лесопарка "Лесничевка", ярмарка работ мастеров народных художественных ремесел, концерт с участием творческих коллективов Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, России, Эстонии, Эквадора и многое другое.

Вход на мероприятия свободный.

Фестиваль "Эпоха рыцарства" в Музее народной архитектуры и быта

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта (д. Озерцо, Минский район) приглашает на два дня погрузиться в историю европейского Средневековья с рыцарскими турнирами, сражениями и походным бытом, старинной музыкой и танцами, посетив фестиваль "Эпоха рыцарства".

Гостей ожидают зрелищные состязания закованных в доспехи рыцарей, массовые бои пеших рыцарей (бугурты), турнир конных рыцарей, турнир алебардистов, турнир средневековых лучников, рыцарский лагерь, ярмарка ремесленников, катание на лошадях и пони, выступления средневековых музыкантов, уличного театра, танцевальных коллективов, а также множество других сюрпризов и необычных развлечений.

Фото из архива

Перед публикой выступят музыканты групп "Хардвуд", "Литы талер", "Ирдорат", "Пава", хедлайнером станет "Стары Ольса".

Торжественное открытие фестиваля состоится 1 июня в 11.00. Завершится первый день концертом средневековой музыки, который продлится с 17.20 до 22.00. Мероприятия второго дня стартуют 2 июня в 11.00 и завершатся в 18.00.

Посещение фестиваля платное.

"Пестрый тюльпан" в Бресте

Международный фестиваль мастеров искусств "Пестрый тюльпан" в очередной раз проходит в Бресте с 30 мая по 5 июня.

В субботу, 1 июня, на площади Ленина в 11.00 состоится торжественное открытие Международного фестиваля-праздника хореографического искусства "Танцевальная радуга". В форуме, помимо хозяев-брестчан, примут участие детские и молодежные коллективы из Польши, Украины, Молдовы, России, которые специализируются на народных танцах. Коллективы представят танцы регионов, колорит и культуру своих стран. Вечером того же дня танцоры переместятся в Брестский академический театр драмы, где дадут двухчасовой концерт. Закрытие мероприятия и гала-концерт пройдут на площади Ленина 2 июня с 12.00 до 14.00.

Фото из архива

Также 1 июня в 13.00 в рамках культурной программы фестиваля "Пестрый тюльпан" на бульваре Шевченко развернется яркий детский праздник, где маленькие гости найдут массу развлечений и узнают много нового.

В воскресенье, 2 июня, в Брестском академическом театре драмы состоится музыкальный вечер "Джаз-альтернатива". Помимо джаз-группы Greyhound Band из Германии в концерте примут участие немецкая вокалистка Сабина Эссих, Bester Quartet из Польши и белорусский этно-джаз коллектив Apple Tea.

Организаторами проекта "Пестрый тюльпан" выступает музыкальное культурно-просветительское учреждение "Арт Интернешнл" в сотрудничестве с Брестским академическим театром драмы, Брестским горисполкомом при поддержке диппредставительств Польши и Германии.

Посещение концертов платное.

Фестиваль воздушных змеев в Гомеле

Фестиваль воздушных змеев пройдет в Гомеле 1 июня. На открытой площадке по улице Артема на свежем воздухе соберутся учащиеся школ и учреждений дополнительного образования детей и молодежи города, а также семьи гомельчан.

Участники будут поднимать в воздух воздушных змеев собственного или заводского производства. Выступления экипажей оценит жюри, которое учтет длительность удерживания змея на высоте, регламент по времени на приземление, а также при завершении выступления - посадку на обозначенную площадку. По итогам фестиваля победители будут определены в номинациях "Лучший семейный экипаж" и "Лучший экипаж ребят". В каждой из них дипломами и сувенирами отметят обладателей трех призовых мест.

Фото из архива

Опытные педагоги городского центра дополнительного образования детей и молодежи проведут мастер-классы, ответят на вопросы юных конструкторов, продемонстрируют сложные модели воздушных змеев и расскажут, где можно научиться их изготавливать. На игровой площадке между стартами ребят развлекут аниматоры. В различных викторинах и конкурсах можно будет весело провести время и выиграть призы.

Регистрация участников начнется в 10.00. Состязания по запуску змеев стартуют в 11.00. Стать участником или гостем мероприятия могут все желающие.

Организаторами фестиваля выступает Гомельский городской центр дополнительного образования детей и молодежи при поддержке отдела образования, спорта и туризма горисполкома.

Посещение фестиваля бесплатное.

Открытие уникального археологического музея в Беловежской пуще

Археологический музей под открытым небом торжественно откроют в Беловежской пуще 1 июня. Гости праздника смогут окунуться в атмосферу быта позднего бронзового - раннего железного века. Поселение древнего человека (городище) можно увидеть в пойме реки Лесная Правая вблизи деревни Каменюки недалеко от главного входа в национальный парк. Здесь сооружена въездная группа с двухстворчатыми воротами, оборонительные укрепления - ров, вал, двухрядные стены, смотровая башня. По аналогии с археологическими стоянками, найденными на территории Беларуси, восстановлены застройки культуры штрихованной керамики (VII век до н.э. - V век н.э.), а также два уникальных жилища милоградской культуры (VII-I века до н.э.).

Фото из архива

В интерьерах музейных жилищ представлены вооружение, предметы охоты и рыболовства, собирательства, ремесел. Большинство экспонатов является копиями, однако представлены и артефакты. Помимо увлекательной экскурсии в программе праздника запланированы мастер-классы по ткачеству и гончарному делу, угощение ухой, продажа сувениров.

Начало мероприятия в 12.00. Вход на территорию национального парка платный.

День детства в Витебске

Праздник "День детства" пройдет 1 июня на площади Победы в Витебске.

Мероприятие начнется в 12.00. На главной сценической площадке города состоится концертная программа с выступлением детских творческих коллективов. Планируют провести парад колясок, где выберут наиболее оригинально украшенную, а также забег в ползунках. Во время него маленькие "спортсмены", которые еще не умеют ходить, преодолеют дистанцию в ползунках.

Фото из архива

Организаторы предложат также определить "Супер-мам" и "Супер-пап". И тем, и другим придется продемонстрировать свою физическую форму. Мамам будет предложено стать участниками флешмоба и покрутить хулахуп. Победительницу наградят не только титулом, но и полугодовым абонементом на занятия фитнесом. Папам же предстоит в команде из трех человек перетянуть пожарный автомобиль. Те, кто лучше всех справится с испытанием, получат в подарок огнетушители и сертификат для ребенка на посещение детского развлекательного центра.

В течение дня будет работать интерактивная площадка МЧС, где можно будет заработать "спасариков" и обменять их на аттракционы от спасателей, фейс-арт либо сладкие подарки от предприятий города.

Вход свободный.-0-