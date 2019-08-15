Афиша выходного дня: День украинской культуры, марафон "24 Разам" и "У-лётны фэст" в Озерце

"Афиша выходного дня" в предстоящий уик-энд приглашает отпраздновать День украинской культуры, заглянуть на концерт "Классика у ратуши", поучаствовать в благотворительном марафоне со звездами белорусского спорта, полакомиться медовыми угощениями, посмотреть фильм под открытым небом и посетить несколько интересных выставок.

Застоличная афиша приглашает на фестиваль "Ивьевский помидор", "День варенья" в Черикове, "У-лётны фэст" в Озерце, благотворительный зоозабег "4+2" в Бресте, авиационно-спортивный праздник в Щучине, этнопраздник "У госці да радзімічаў" в Чаусском районе, а также на фестиваль "Дрибинские торжки".

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

ПЯТНИЦА, 16 августа - СУББОТА, 17 августа

День начнем с участия в благотворительном марафоне

Благотворительный марафон "24 Разам", в котором примут участие звезды белорусского спорта, пройдет в Минске. Проект направлен на помощь детям с аутизмом.

Для участия в 24-часовом забеге или 6-часовом заплыве нужно зарегистрироваться, получить чип и пробежать в помощь детям как индивидуально, так и в составе одной из "звездных" команд. Лидерами команд, представляющих 18 видов спорта, станут Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова, Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Марина Арзамасова, Александра Саснович, Марина Слуцкая, Дмитрий Асанов, Виталий Родионов и многие другие, а также представители гандбольного СКА, футбольного БАТЭ, хоккейного "Динамо" и других ведущих клубов страны.

В программе марафона будет разыгран командный зачет, победителем которого станет команда с максимальным количеством бегунов. Самые выносливые будут поощрены ценными подарками.

Кроме того, желающие смогут поучаствовать в проекте из любой точки мира. Для этого нужно пробежать или проплыть определенное количество часов или минут и выложить скриншот приложения, считающего время, с хештегом #VOKA24 на своей странице в социальных сетях.

По итогам проекта "24 Разам" благотворительная помощь на сумму Br50 тыс. от VOKA будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители" и проекту "Спорт-инклюзия", который курирует Александра Герасименя.

Место и время: 16 августа - ул. Калиновского, 111. Бег. Начало в 18:00.

17 августа - ул. Долгобродская, 37. Плавание. Начало в 12:00.

СУББОТА, 17 августа

Днем отправимся на праздник украинской культуры

Художественные коллективы и народные мастера из Чернигова примут участие в праздновании Дня украинской культуры, который пройдет в Верхнем городе.

На концерте выступят профессиональные и любительские творческие коллективы, а также индивидуальные исполнители из Украины. Из Черниговского областного филармонического центра в Минск приедут народный хор, коллектив концертных исполнителей и джаз-бенд BissQuit. Кроме того, участие в празднике украинской культуры примут белорусы: народные песни и танцы представят ансамбли "Песочница", "Берегиня", "Барвинок", "Ватра" и другие.

Будет организована выставка традиционной украинской вышивки рушников и национальных костюмов, выполненной мастерами народного творчества Беларуси. В экспозиции народных художественных ремесел Черниговской области будут представлены керамика, лозоплетение, соломоплетение, ткачество, вышивка. Для посетителей проведут также мастер-класс по гончарству и кузнечному делу, презентацию туристического потенциала Украины и открытый урок по изучению украинского языка.

Вход свободный.

Место: пл. Свободы.

Время: с 12.00 до 17.00.

Вечером насладимся музыкальными шедеврами у ратуши

Традиционный музыкальный фестиваль "Классика у ратуши с A1", который уже стал визитной карточкой столицы, продолжает радовать жителей и гостей города. В эту субботу на сцене под открытым небом выступит Государственный камерный оркестр Беларуси и международный концертный солист, профессор Высшей школы искусств Королевской консерватории Гента (Бельгия) Тимур Сергееня. Всех пришедших ждет большое количество сюрпризов.

Изначально проект задумывался как попытка вывести классическую музыку из камерных стен на улицы города, что и удалось успешно реализовать. Теперь классические вечера у ратуши стали неотъемлемой частью городской культуры.

Вход свободный.

Место: пл. Свободы, 2.

Время: начало в 20.30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 августа

Утром идем на ярмарки

Во Дворце искусства проходит ярмарка "Медовый спас". В ней принимают участие пасечники и производители меда из разных уголков Беларуси и зарубежных стран.

Всех пришедших на ярмарку ждет большой выбор меда и продуктов пчеловодства, а также натуральная домашняя продукция (подсолнечное и топленое масло, творог) и многое другое. Также все желающие смогут принять участие в дегустациях.

Вход свободный.

Место: ул. Козлова, 3.

Время: с 10.00 до 19.00.

Специализированные ярмарки "Пора в школу!" будут организованы в Минске в районе Дворца спорта.

Традиционно в центре Минска развернется продажа стоковых непродовольственных товаров. У покупателей будет большой выбор товаров к школе: стильная одежда и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры, школьная атрибутика и др.

Программа также предполагает демонстрацию моделей одежды делового стиля для школьников, обуви, галантереи и включает культурно-развлекательную составляющую.

В мероприятии примут участие универмаги и другие торговые организации столицы. Цены на товары будут снижены.

Вход свободный.

Место: пр. Победителей, 4.

Время: с 10.00 до 18.00.

День проведем на выставках

Выставка "Лучшие игрушки СССР" работает в филиале Национального исторического музея Республики Беларусь "Музей природы и экологии". В экспозиции представлены игрушки 1950-1980-х годов, которые были собраны в течение последних десятилетий группой коллекционеров.

Вспоминая о детстве, каждый из нас может с легкостью назвать свою любимую игрушку - куклу, плюшевого мишку, машинку. В Советском Союзе были игрушки, которые считались любимцами целых поколений. Они многократно совершали "круговорот смены хозяина", выдерживали испытание водой, огнем и детской любознательностью, но, как ни странно, жили долго и передавались по наследству. И любили их безмерно, а кто-то, возможно, до сих пор хранит безухого мишку или потертую машинку, подаренную любимой бабушкой.

На выставке представлены педальные машинка и конь, мотороллер, лошадки-качалки, двух- и трехколесные велосипеды, железные танки, машинки и самолетики, луноход и космолет - любимые игрушки советских мальчишек.

Самым желанным подарком для девочек всегда была кукла. Для нее можно было сшить красивое платье на игрушечной швейной машинке или с комфортом обустроить миниатюрной мебелью кукольный дом. Плюшевые медведи, крошечные пупсы, неваляшки всех видов и размеров - все они были спутниками не одного поколения советских девочек.

Кроме того, на выставке будут развивающие игры "За рулем", викторина "Чудо Огонек", "Радиоконструктор", наборы "Строитель" и "Столяр", "Кондитер" и "Хозяюшка", а также металлический конструктор, спортивные настольные игры и музыкальные инструменты.

У советских детей не было компьютеров, мобильных телефонов и других современных радостей, но детство от этого не было менее счастливым. Мир советской игрушки - это трогательные воспоминания нескольких поколений жителей большой страны под названием "СССР".

Вход платный.

Место: ул. М.Богдановича, 9а.

Время: с 10.00 до 18.00.

Выставка "Акварельная элегия" Федора Киселева открыта в Национальном художественном музее. В экспозиции представлено около 40 произведений, написанных художником в 1980-2010-е годы.

Федор Киселев определил собственное творческое направление в акварельной живописи национальной школы. Его художественное самосознание основывается на ассоциативном мышлении. Творческий путь автора воссоздает тайны собственного духовного мира, отражающего внутренний свет. И таким образом определяется общая криница духовной энергии мастера.

Мелодии Приднепровья в творчестве Федора Киселева - это песнь любви к родной земле и ее неяркой природе ("Весна в Староселье", "Рассвет", "Холодное лето на Вабиче"). О необъятных просторах бывшего Советского Союза напоминают работы "Ночь на Сороти", "Аллея Керн", "На родине Глинки. Рассвет", "Ферапонтово", "Орган Домского собора", "Озеро Удомля" и другие. Особое место в жизни и творчестве художника занимает цикл работ, посвященных чернобыльской трагедии.

Восхищаясь старинной архитектурой, Федор Киселев десятки работ посвящает памятникам зодчества, большинство из которых уничтожено, и для создания их образа обращается к архивным источникам. Так появились работы из цикла "Воспоминания через столетия". Также художник с любовью пишет предметы крестьянского быта из отцовского дома, разнообразные дары земли, цветы.

Представитель Витебской школы акварели Федор Киселев родился в 1946 году. Его произведения хранятся в Национальном художественном музее, Музее современного искусства, фондах Белорусского союза художников, Министерства культуры России, Могилевском областном художественном музее и историко-краеведческом, музеях Кричева, Климович, Горок, в госучреждениях Польши, Германии, Франции, а также в частных коллекциях многих стран мира. В 2018 году награжден медалью Франциска Скорины.

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: с 11.00 до 19.00.

Вечером посмотрим фильм под открытым небом

Для минчан и гостей столицы продолжаются кинопоказы на открытом воздухе. В этот раз на большом экране площадки "Песочница" зрители увидят французскую комедию режиссера Жиля Леллуша "Непотопляемые".

Настоящие мужчины никогда не сдаются, и если уж решили чем-то всерьез увлечься, то их ничто не остановит. Семь французов хотят вернуть вкус к жизни, поэтому решают объединиться в команду по синхронному плаванию. Ведь когда проблемы тянут ко дну, важно оставаться непотопляемыми.

В главных ролях: Матье Амальрик, Гийом Кане, Бенуа Пульворд, Жан-Юг Англад, Виржини Эфира, Лейла Бехти, Марина Фоис, Филипп Катрин, Элбан Иванов.

Вход свободный.

Место: ул. Куйбышева, 45.

Время: начало в 15.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

"У-лётны фэст" в Озерце

В Музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо (Минская область) 17-18 августа пройдет "У-лётны фэст". В этом году мероприятие состоится в третий раз.

В первый день посетители смогут познакомиться с творчеством белорусских и зарубежных музыкантов, в том числе металл-групп в программе "Без тормозоff". На второй день запланировано проведение обрядового мероприятия "Спасаўка-ласаўка", рассказы про первый, второй и третий Спасы, белорусские народные песни, танцы и игры.

В течение всего фестиваля будут проходить показательные выступления спортивных и легкомоторных самолетов, вертолетов и другой авиатехники, мастер-классы по изготовлению и запуску моделей ракет и росписи магнитов авиатематики, ярмарка ремесленников. Также посетителям предложат подняться в небо на воздушном шаре, покататься на мотоциклах и самолетах, принять участие в экскурсии по памятникам музея.

В связи с проведением культурно-массового мероприятия будут организованы рейсы по пригородному автобусному экспрессному маршруту №203Э "АС Юго-Западная - Музей народной архитектуры и быта" из Минска в деревню Озерцо. Начало мероприятий в 12.00. Вход платный.

Помидорная битва в Ивье

Битва томатами, поедание помидоров на скорость и конкурс на лучшее помидорное блюдо вошли в программу тематического праздника, который проведут 17 августа в Ивье (Гродненская область). Организаторы обещают, что каждый найдет себе развлечение и угощение по вкусу.

Начнется традиционный праздник "Ивьевский помидор" театрализованным шествием по центральным улицам города. На площадке набережной символически закатают первую банку с томатами нового урожая. Приготовят огромный бутерброд с помидорами. Его измерят, а затем гости смогут попробовать угощение.

Проведут и конкурс на самое необычное и вкусное блюдо с помидорами. Все желающие смогут посоревноваться в скоростном поедании томатов. Хозяевам предложат похвастаться рекордами: на празднике определят самый большой помидор. Впервые в программу включена помидорная битва. В состязании между сельсоветами определят и помидорного властелина села.

На протяжении дня будут работать помидорные подворья, торговые ряды, где можно будет купить томаты на любой вкус. Запланированы мастер-классы, дегустации блюд из помидоров. Открытие праздника состоится в 13.00 на пл. Комсомольской. Участие бесплатное.

Благотворительный зоозабег "4+2" в Бресте

В Бресте 17 августа на территории гребного канала организуют благотворительный зоозабег "4+2". Мероприятие состоится во Всемирный день бездомных животных.

Забег с четвероногими питомцами в областном центре организуют уже во второй раз. Местом проведения выбрана лыжероллерная трасса гребного канала. На старт выйдут владельцы как небольших, так средних и крупных пород собак (они должны быть на поводке). Организаторы предлагают преодолеть дистанцию 500 м или 1000 м. Участников ожидают медали, дипломы и презенты, предоставленные партнерами мероприятия. Также запланированы показательные выступления кинологов.

Главной целью зоозабега является привлечение внимания и поддержка питомцев, которые находятся в пункте отлова и временного содержания бездомных животных при Брестском мусороперерабатывающем заводе. Желающие смогут оказать помощь в виде круп, сухих и влажных кормов для котов и собак разных возрастов, игрушек.

Во время забега будет проведена акция "Найди себе друга". Жителям областного центра предложат взять себе питомцев из пункта отлова и содержания бездомных животных. Участие платное по предварительной регистрации. Старт в 10.00.

"День варенья" в Черикове

Праздник-ярмарка "День варенья" пройдет 18 августа в Черикове (Могилевская область). Сладкое мероприятие, приуроченное к Яблочному спасу, пройдет в районе в третий раз на площадке возле районного Дома культуры. Откроет праздник шествие Королевы варенья, а продолжится он театрализованной концертной программой "Самый сладкий праздник лета".

Кульминацией творческого проекта станет конкурс на лучшую заготовку варенья. В нем примут участие команды учреждений, организаций и предприятий города и района, а также индивидуальные участники, подавшие заявки.

На протяжении всего дня будут работать тематические площадки: бесед за самоваром "Сладкие истории", коллективного приготовления варенья "Вар-варенье Дружбы", литературных чтений "Истории про варенье в книгах", а также детского творчества. Не обойдется без аттракционов, игр и конкурсов для малышей и торговых рядов. Начало праздника в 12.00. Вход свободный.

Авиационно-спортивный праздник в Щучине

Показательные полеты, выступления парашютистов и конкурсы для сильных и ловких войдут в программу авиационно-спортивного праздника, который Щучин (Гродненская область) примет 17 августа.

Авиационный фестиваль стал одной из традиций Щучина. Пройдет праздник в шестой раз. Формат выбран неслучайно: Щучин называют городом авиаторов, здесь чтут авиационные традиции. Нынешний праздник будет посвящен 75-летию Гродненской области и 80-летнему юбилею Щучинского аэродрома.

На площадке бывшего аэродрома и пройдут основные события. Участники смогут ознакомиться с историей аэродрома, побывать в музее "Бункер". Развернется выставка военной техники и вооружения. Центральное место отведено теме авиации: запланированы показательные выступления летчиков и парашютистов военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси. Покажут свое мастерство парапланеристы. При благоприятных погодных условиях пройдут демонстрационные полеты малой авиации: на борт будут брать и пассажиров.

Каждый год в программу включаются новые конкурсы, выступления, концерты. В этом году, например, гостям предложат посоревноваться в метании мобильного телефона и переносе жен, выявить лучшего в скоростном поедании драников. Запланированы соревнования по стрельбе из пистолета.

Перед зрителями выступит известный белорусский силач Кирилл Шимко. На сцену выйдут белорусские и зарубежные звезды, в том числе группы Boney М и "На-На". Завершится праздник пиксельным, огненным и световым шоу.

На протяжении всего дня будут работать торговые ряды, аттракционы, кафе под открытым небом. Начало в 11.00. Вход платный.

Этнопраздник "У госці да радзімічаў" в Чаусском районе

В агрогородке Радомля Чаусского района (Могилевская область) 17-18 августа пройдет этнопраздник "У госці да радзімічаў". Организаторы подготовили насыщенную двухдневную программу с театрализованными действиями при участии клубов исторической реконструкции "хирд Волки" (Жодино) и Vitland (Минск).

Гостей ждут этнотанцы, развлекательные программы, интерактивные зоны, мастер-классы, показательные бои и кухня радимичей. Местные жители представят традиционные ремесла в музее под открытым небом. Планируется провести конкурс на лучшую стилизацию культуры и быта населения эпохи раннего Средневековья "Время древности". На выставках-продажах можно будет приобрести тематические сувениры.

Атмосферу праздника поддержат выступления этно-проекта Патриции Свитиной, магистра искусств, старшего преподавателя кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств Натальи Матылицкой, этногрупп "Хмельны Вір", "Арацэя", Yudjin, "Радогость", "Разветье". Зрители также увидят огненное шоу от коллектива AGNI show (Витебск). Хедлайнером станет проект Znich & Rutvica. Всех участников мероприятия ожидает яркое действо, основанное на событиях и стилистике эпохи раннего Средневековья.

Праздник стартовал еще в 2014 году на местном уровне. С каждым годом в Радомлю приезжает все больше туристов, коллективов, реконструкторов, ремесленников и мастеров - тех, кто неравнодушен к национальной культуре и прошлому своей страны.

По одной из гипотез, на территории, где ежегодно проходит этнофестиваль, когда-то размещалось городище радимичей, а затем на этом месте был воздвигнут замок, остатки укреплений которого сохранились до наших дней. Сейчас на посаде Замковой горы создан музей под открытым небом, куда входят сооружения, построенные в стиле эпохи раннего Средневековья. Здесь можно увидеть капище Перуна, комплекс стилизованных полуземлянок (в таких жили наши далекие предки), приспособление для добычи живого огня, печь для обжига керамической посуды. Торжественное открытие состоится в 15.00. Вход свободный.

Региональный фестиваль "Дрибинские торжки"

Региональный фестиваль "Дрибинские торжки" пройдет 15-17 августа в Дрибине (Могилевская область). Традиция проводить "торжки" является исторической. В XIX веке на дрибинской земле в день святого Ильи организовывались подобные ярмарки, знаменитые в округе и далеко за ее пределами. Сюда съезжались купцы из разных стран. Сегодня эта ярмарка получила второе дыхание. Праздник в этом году состоится уже в девятый раз.

В течение главного фестивального дня, 17 августа, на центральной площади Дрибина будет царить атмосфера веселья и творчества. Гостей встретят постоянные ведущие Дрибша и Сымониха. Развернется масштабная выставка-ярмарка. В городе мастеров умельцы представят свои изделия и проведут мастер-классы. Неизменным атрибутом мероприятия станут подворья учреждений и предприятий района. Среди них проведут конкурс, а лучшие получат подарки.

Кроме того, гости праздника смогут побывать на дефиле валяных и соломенных изделий, посетить выставку ретро-автомобилей и концерт народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко. Финальным аккордом "Дрибинских торжков" станет лазерное шоу и салют. Начало мероприятий в 10.00. Участие бесплатное.-0-