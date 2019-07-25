Афиша выходного дня: экстремальный забег, музыкальные вечера в Мирском замке и "Большая бард-рыбалка"

В предстоящие выходные "Афиша" приглашает побывать на "Полосатой вечеринке", окунуться в "Поэзию доброты" Агнии Барто, посетить столичные выставки и заглянуть на концерт "Классика у ратуши". Минчан также ждет экстремальная гонка с препятствиями "Гонар" и триумфальное возвращение на большой экран "Бойцовского клуба".

Регионы зовут на гала-концерт "Ночь мировых хитов" в Мирском замке, празднование 75-летия освобождения Бреста, "Большую бард-рыбалку" на Могилевщине, "Вишневый фестиваль" в Глубоком и биг-мини-фестиваль уличного искусства в Гродно.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 27 июля

Утром отправимся на "Полосатую вечеринку"

Минский зоопарк приглашает всей семьей побывать на "Полосатой вечеринке", посвященной Дню тигра. В программе праздника - квест "Полосатый джентльмен", мастер-класс "Усатые - полосатые", а также показательные кормления тигров.

Для гостей выступят творческие коллективы. Кроме того, состоится торжественное награждение победителей детского конкурса рисунков "Полосатое совершенство", который проводился с 8 по 23 июля. Самые активные и креативные посетители смогут поучаствовать в конкурсе "полосатых семеек". Маленьким гостям этот день принесет множество открытий: организаторы обещают рассказать массу интересного о жизни кошачьих.

Вход платный.

Место: ул. Ташкентская, 40.

Время: с 12.00 до 14.00.

Днем окунемся в "Поэзию доброты"

Для маленьких ценителей поэзии Национальная библиотека организует литературный час "Поэзия доброты". Детям откроется волшебный мир творчества Агнии Барто, чьи добрые стихи легко читаются и запоминаются, непременно создают отличное настроение.

Дети дружно вспомнят и обыграют известные стихи в игре "Продолжи строчку", поучаствуют в викторине "Угадай-ка", вместе почитают стихи из цикла "Вовка - добрая душа" и нарисуют самого интересного персонажа на бумаге цветными карандашами.

Вход свободный. Предварительная запись обязательна.

Пока дети увлечены литературными и художественными экспериментами, взрослые смогут осмотреть фотовыставку "Далягляд" в галерее "Лабірынт" Национальной библиотеки. Экспозиция, открывшаяся на этой неделе, посвящена столетию Латвии и Латвийской национальной библиотеки. На выставке будут представлены превосходные снимки латвийских пейзажей, которые знакомят зрителя с красотой этой страны. Посетители увидят коллекцию "Пейзажные сокровища Латвии", а также изображения архитектурных и исторических памятников из фондов Латвийской национальной библиотеки.

Вход на выставку свободный.

Место: пр. Независимости, 116.

Время: с 15.00 до 16.30.

Вечер посвятим классической музыке

Традиционный музыкальный фестиваль "Классика у ратуши с velcom | A1", который в течение месяца будет радовать жителей и гостей столицы, набирает обороты. На этот раз на сцене под открытым небом выступит Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича. Концерт у ратуши, без сомнения, наполнит шармом вечернюю прогулку по Верхнему городу.

Вход свободный.

Место: пл. Свободы, 2.

Время: начало в 20.30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июля

Утром поучаствуем в экстремальной гонке "Гонар"

Любители острых ощущений и экстремального отдыха смогут проверить свои силы в гонке с препятствиями "Гонар", которая состоится недалеко от Цнянского водохранилища.

Для участников гонки организаторы подготовят нелегкие испытания: различные барьеры, грузы, кантование покрышки. Забег на дистанции 5 км будет проходить в четырех категориях. На трассе "Профи", рассчитанной на атлетов среднего и высокого уровня подготовки, оборудуют более 30 препятствий. В отличие от дистанции "Любитель", "Профи" не предполагает деления препятствий на мужские и женские. В старте "1+1" смогут принять участие два человека (мужчина и женщина), для командного забега необходимо участие минимум четырех человек: это могут быть четверо мужчин, четыре женщины либо трое мужчин и одна женщина. При этом команда, которая финиширует не полным составом, дисквалифицируется.

Забег "Начинающий" предполагает облегченную дистанцию 3 км с 20 препятствиями. Такой маршрут будет по силам даже детям, которые смогут участвовать в компании родителей.

Планируется, что на дистанции выйдут около 400 человек. Всех финишеров наградят памятными медалями, а победителям достанутся денежные призы и подарки от партнеров.

В месте проведения мероприятия будут работать теплый душ и раздевалки, пункты выдачи воды. Участники могут рассчитывать на медицинскую помощь, которую им окажут на месте. Присоединиться к забегу могут лица старше 16 лет без противопоказаний к физическим нагрузкам.

Участие в забеге платное, обязательна предварительная регистрация.

Место: территория возле Цнянского водохранилища.

Время: начало в 9.00.

День проведем на выставках

Ретроспективная фотовыставка о Спитакском землетрясении, подготовленная совместными усилиями информагентств БелТА и АРМЕНПРЕСС, открылась в Национальном историческом музее.

Фотовыставка о Спитакском землетрясении показывает, что любую трагедию можно преодолеть сообща - Акулович В экспозиции "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти", посвященной 30-летию землетрясения в Армении, которое унесло жизни более 25 тыс. человек, представлены 34 работы фоторепортеров информационных агентств БЕЛТА и АРМЕНПРЕСС.

Документальный проект "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти" посвящен трагическим событиям 7 декабря 1988 года, когда север Армении содрогнулся от мощного Спитакского землетрясения. Оно длилось всего лишь 30 секунд, но обернулось 25 тыс. погибших. Весть о землетрясении направила в Армению тысячи врачей и спасателей из сотни государств мира со всех континентов. Беларусь также не осталась в стороне от тех трагических событий.

На выставке представлены 34 работы фоторепортеров информационных агентств двух стран, сделанные в трагические дни и показывающие как катастрофу, так и отклик всего человечества, в частности белорусов, на боль армянского народа.

Вход платный.

Место: ул. К. Маркса, 12.

Время: с 11.00 до 19.00.

Выставочный зал LIBRA приглашает посетить выставку японской графики "Картины ускользающего мира", на которой будет представлено более 60 гравюр известных японских мастеров эпохи Эдо (XVII - пер. пол. XIX вв.).

"Картинами ускользающего мира" - по-японски "укие-э" - называют графику эпохи Эдо. Заимствованное из философии дзэн-буддизма понятие подчеркивает эфемерность исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным в быстро утекающей реке времени.

Расцвет укие-э связан с периодом возвышения Эдо - современного Токио. Эпоха Эдо - период расцвета не только в изобразительном искусстве Японии, но и в литературе, поэзии, театре. Слава признанных шедевров ксилографии, созданных такими мастерами, как Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ, Утагава Кунисада, Китагава Утамаро, быстро вышла за пределы Японии. Цветение сакуры, заснеженные вершины горы Фудзи, портреты красавиц-гейш и актеров кабуки, сражения императоров и самураев - все это стало предметом вдохновения для художников.

В течение работы выставки будут проходить мастер-классы по созданию открыток и свитков в технике сумиэ, игре на флейте сякухати, созданию оригами, проведению чайной церемонии и искусству надевания кимоно.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 37.

Время: с 11.00 до 20.00.

Вечером - в кино

На этой неделе на большие экраны возвращается культовый триллер Дэвида Финчера "Бойцовский клуб", первый показ которого состоялся 20 лет назад. Главные роли в знаменитой картине исполнили блистательные и молодые Брэд Питт, Эдвард Нортон, Хелена Бонем Картер.

По сюжету, герой - сотрудник страховой компании - страдает хронической бессонницей и отчаянно пытается вырваться из мучительно скучной жизни. Однажды в очередной командировке он встречает некоего Тайлера Дердена - харизматичного торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование - удел слабых, а единственное, ради чего стоит жить, - саморазрушение. Проходит немного времени, и новые друзья основывают тайный Бойцовский клуб, который начинает пользоваться невероятной популярностью.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

"Ночь мировых хитов" в Мирском замке

Мирский замок приглашает всех ценителей отличной музыки и хорошего отдыха ощутить музыкальное волшебство летней ночи. 27 июля в 21.30 во внутреннем дворике замка состоится гала-концерт "Ночь мировых хитов" в рамках проекта Белорусского государственного академического музыкального театра "Летние музыкальные вечера в Мирском замке".

В этот вечер публика услышит композиции, которые давно знают и любят во всем мире, насладится разнообразием голосов артистов и виртуозным исполнением оркестра, а также известными ариями и дуэтами всемирно известных оперетт, мюзиклов, кинофильмов и эстрадных хитов.

В гала-концерте прозвучат шедевры мировых мюзиклов и зарубежные хиты XX века, такие как "Америка" из мюзикла Л. Бернстайна "Вестсайдская история", Summertime Дж. Гершвина, дуэт из мюзикла "Призрак оперы" Э.Л. Уэббера, Hafanana А. Симона, дуэт из мюзикла "Граф Монте-Кристо" и многие другие.

В концерте будут заняты почти все творческие подразделения театра - солисты-вокалисты (заслуженная артистка Беларуси Маргарита Александрович, лауреаты международных конкурсов Виктория Жбанкова-Стриганкова, Екатерина Дегтярева, Ольга Железкая, Леся Лют, Лидия Кузьмицкая, Сергей Сутько, Виктор Циркунович, Дмитрий Шабетя, солисты театра Сергей Спруть, Николай Русецкий, Сергей Килессо, Владислав Данилович и др.), ансамбль солистов, балет оперетты и мюзикла, симфонический оркестр. Также зрители смогут оценить виртуозную игру гитариста Александра Терехова.

Музыкальный руководитель и дирижер - лауреат международного конкурса Юрий Галяс, режиссер - Анна Моторная.

Вход на концерт платный.

Праздник к 75-летию освобождения Бреста

В Бресте 27 июля состоится гала-концерт "Вечерняя симфония тысячелетия", посвященный 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

"Вечерняя симфония тысячелетия" станет самым масштабным музыкальным мероприятием, которое начнется на площади Ленина в 21.00. В роли главного режиссера-постановщика и ведущего выступит известный российский деятель искусств Петр Татарицкий, музыкального руководителя и дирижера - маэстро Александр Сосновский. В концерте примут участие большой сводный симфонический оркестр в составе оркестров Национальной государственной телерадиокомпании и "Немига", ведущие музыканты и солисты Беларуси, вокальная группа "Чистый голос", творческие коллективы Брестской области. Программа вечера разделена на несколько блоков. В первой части прозвучат композиции на военную тематику, их сменят популярные классические произведения (опера, оперетта). Слушатели смогут насладиться и эстрадной музыкой. Завершится двухчасовой концерт праздничным фейерверком.

На следующий день на этой же сцене состоится концерт музыкального фестиваля "Классика у ратуши с velcom | A1". Коллектив Art Music Orchestra представит программу "Viva, Штраус!", посвященную творчеству знаменитого австрийского композитора. Ожидается, что еще одним местом притяжения брестчан и гостей 28 июля станет парк культуры и отдыха, на территории которого пройдет фестиваль цветов. В Брестском академическом театре драмы в этот день устроят XVII Берестейский концерт-бал. Потанцевать в сопровождении городского духового оркестра под управлением Валерия Коваля можно будет во втором отделении. А в первом на сцену БАТД выйдет гитарист-виртуоз из Италии Том Синатра.

Вход на концерты платный.

"Большая бард-рыбалка" на Могилевщине

Международный музыкальный фестиваль "Большая бард-рыбалка" в очередной раз пройдет 26-28 июля в поселке Грудичино на берегу Чигиринского водохранилища (Быховский район, Могилевская область). Гостей ожидает множество увлекательных мероприятий, душевная музыка и приятная дружеская атмосфера.

В концертной программе будут задействованы более 70 авторов-исполнителей, артистов и музыкантов из восьми стран. В числе хедлайнеров в этом году - популярный российский бард и сатирик, поэт и музыкант Тимур Шаов. Он уже давно не был в Беларуси с концертами, поэтому приезд для многих любителей этого автора, которого еще называют поющим Жванецким, будет настоящим подарком. Еще одним хедлайнером станет российский музыкант, поэт, автор-исполнитель, художник, а также лидер и автор песен группы "Башаков Бэнд" Михаил Башаков.

Завсегдатаям фестиваля не придется скучать, поскольку организаторы подготовили для публики много нового. Впервые в этом году "Большая бард-рыбалка" запускает новый проект - "Поэтические мастерские" от Международной литературной премии "Антоновка 40+". Мастерские начнут работу 26 июля в 14.00 в лагере "Своя среда", в районе лесной сцены. Их будут проводить члены оргкомитета и жюри премии "Антоновка 40+": Ольга Аникина и Дмитрий Легеза (Санкт-Петербург), Ирина Каренина и Алесь Емельянов-Шилович (Минск). Участники будут читать свои произведения и получат консультацию профессиональных литераторов.

Во время фестиваля также пройдет банный праздник "Лазенькі-2019", который соберет мастеров бани из пяти стран: Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии. На большой банной поляне будет представлено более десятка мобильных бань и различные школы парения и массажа. Желающих познать суть банных процедур и технологий ожидают лекции, мастер-классы и яркие театрализованные показательные выступления.

Кроме того, 27 июля каждый сможет поучаствовать в конкурсе на лучший бутерброд. Всем предоставят одинаковый набор оборудования и продуктов питания. Участники будут состязаться в обязательной и произвольной программах. Конкурс стартует на площадке "Одесский дворик" в 11.00. Участники за полчаса должны занять места за столами, выбрать продукты и получить снаряжение, чтобы быть вовремя готовыми к старту. По команде ведущего конкурса Бориса Бурды - известного участника интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", автора и ведущего кулинарной телепрограммы "Вкусно с Борисом Бурдой" - конкурсанты начинают приготовление бутербродов. На это им отводится всего 20 минут. Победителей ждут специальные дипломы, ценные призы и сувениры от партнеров.

Участие в фестивале бесплатное.

"Вишневый фестиваль" в Глубоком

В Глубоком с 23 по 27 июля в седьмой раз проходит международный праздник "Вишневый фестиваль".

Основные мероприятия запланированы на 26 и 27 июля. В эти дни пройдет областной пленэр мастеров декоративной живописи "Райский сад - 2019", который посвятят творчеству Язепа Дроздовича. Гостей ждет театрализованная программа, этно-вечеринка, конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов, регистрация брака "Вишневая свадьба". Также концерт даст выпускница Венской консерватории Юлия Лебеденко. Во время фестиваля пройдут две конференции - по садоводству и туризму. Народные мастера представят свои изделия, будут работать торговые ряды и подворья.

По традиции в субботу, 27 июля, в 10.00 от монументально-декоративной скульптуры "Глыбоцкая вішня" к центральной сцене пройдет праздничное шествие с участием "Вишневой королевы". В 21.00 начнется торжественная церемония закрытия фестиваля, после чего публику ждет праздничный концерт и фейерверк. С 23.40 до 01.00 будет открыта танцплощадка "Вишневые ритмы".

Участие в мероприятиях бесплатное.

Организаторами форума выступают Витебский облисполком и Глубокский райисполком.

Фестиваль уличного искусства в Гродно

Артистов из семи стран соберет в Гродно 27 июля биг-мини-фестиваль уличного искусства, который пройдет уже в восьмой раз.

В этом году фестиваль соберет более 300 артистов из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Испании и Италии. В центре Гродно откроются несколько творческих площадок: музыкальные, танцевальные, театральные, перформансные. С середины дня и до полуночи горожан и гостей города будут удивлять музыканты, танцоры, уличные театры, живые статуи, ходулисты, мастера файер-шоу.

Фестиваль откроется традиционным театрализованным шествием всех участников с площади Ленина к сцене у молодежного центра "Гродно". Возглавят шествие представители школы карнавальной самбы и бразильских барабанов Raccoon Batucada из Минска. Помимо традиционных для фестиваля направлений, в Гродно организуют фотовыставки, а также несколько интерактивных театральных перформансов. Гостей фестиваля ожидают интересные арт-объекты и инсталляции из дверей.

Вход на фестиваль свободный.

Организаторы мероприятия - Гродненский горисполком, Гродненский городской центр культуры.-0-