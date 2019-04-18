Афиша выходного дня: фестиваль "Город и книги", соревнования батутистов и Вербница в Озерце

В предстоящие выходные "Афиша" приглашает жителей и гостей столицы посетить интереснейший фестиваль "Город и книги", познакомиться с новой обитательницей зоопарка, увидеть небесные объекты в "народной обсерватории", поучаствовать в велопрогулке по Слепянской водной системе и стать болельщиками на соревнованиях батутистов. Также в списке культурных событий этих выходных - разноплановые выставки, открытая читка спектакля "Чайка" и фильм о великом Гогене. Не забываем и о том, что 20 апреля в Беларуси состоится республиканский субботник, благодаря которому можно внести свою лепту в красоту, чистоту и ухоженность места, в котором мы живем, чтобы им можно было любоваться и гордиться.

Не менее насыщенными будут предстоящие выходные и в регионах: в Озерце отпразднуют Вербницу, на "Линии Сталина" пройдет "Танковый биатлон", в Березинском биосферном заповеднике впервые организуют соревнования по фотобердингу, в Гомеле состоится экомарафон, а в Могилеве - благотворительная акция в помощь бездомным животным.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 20 апреля

Утром отправимся на фестиваль книголюбов

Книжный фестиваль "Город и книги", который пройдет в Научной библиотеке БНТУ 19-20 апреля, в пятый раз соберет любителей литературы. Программа этого года включает более 100 мероприятий. Книголюбы всех возрастов смогут посетить несколько площадок: детскую, молодежную, экспертных встреч, громких чтений. Центром праздника станут выставка hand-made героев из современных книг "Улыбчивые Чуда" и "Ліхтар" - библиотека лучших, по версии экспертов фестиваля, детских и подростковых книг года.

На 20 апреля запланированы десятки увлекательных событий: беседа с известной писательницей, автором серии "Часодеи" Натальей Щербой (Украина), встреча с писательницей и художницей Мариам Петросян (Армения), мастер-класс от художника-иллюстратора Антона Ломаева (Россия), чтения на английском от посольства США в Беларуси, круглые столы, интерактивные спектакли, воркшопы, презентации книжных новинок, интеллектуальные литературные состязания и многое другое. Также в этом году впервые организуют стол литературного чая, где можно будет пообщаться с авторами и подписать книги в неформальной обстановке.

"Город и книги" - масштабное культурное событие Минска, организованное силами волонтеров. В прошлые годы в фестивалях участвовали такие зарубежные авторы, как Анастасия Орлова, Марина Аромштам, Юя Висландер, Светлана Прудовская, Александр Панчин, Дмитрий Побединский, Нина Дашевская, Наталья Волкова и многие другие. Всего в рамках праздника "Город и книги" прошло более 400 книжных и литературных мероприятий, которые посетили более 19 тыс. человек.

Организаторы фестиваля - Научная библиотека БНТУ, проект "ЗаЧтение" и Белорусская библиотечная ассоциация.

Вход свободный.

Место: ул. Я.Коласа, 16.

Время: 11.00-21.00.

Днем идем в зоопарк

Минский зоопарк 20 апреля проведет для всех любителей природы и защитников окружающей среды мероприятие "День Земли" (Международный день Матери-Земли отмечают во всем мире по инициативе ООН 22 апреля).

Актеры экологического театра "Берендеи" в веселой интерактивной форме расскажут посетителям, как вести себя так, чтобы не вредить природе. Запланированы тематические мастер-классы, акция-призыв "Реки для рыб, а не для мусора", викторина "Что? Где? Когда?". Юные книгочеи смогут пополнить свою библиотеку новыми приобретениями благодаря буккроссингу "Книга в подарок".

После экомероприятия все желающие смогут познакомиться с новой обитательницей зоопарка - очаровательной бурой медведицей Нюрой, которая приехала в Минск из Пензы. Мишка хорошо перенесла дорогу и с явным удовольствием исследует новый большой вольер. В скором времени она составит компанию взрослому медведю Тристану, который очень взволнован появлением юной подружки.

Вход платный.

Место: ул. Ташкентская, 40.

Время: 12.00.

Вечером смотрим фильм о гениальном Гогене…

20 и 21 апреля в кинотеатре "Центральный" можно насладиться захватывающим фильмом "Гоген: В поисках утраченного рая", который посвящен известному французскому живописцу, скульптору-керамисту и графику Полю Гогену.

Зрители отправятся в чарующее путешествие на юг Тихого океана, где раскинулись легендарные острова Французской Полинезии. Именно здесь Поль Гоген написал свои самые известные произведения, вдохновившись экзотическими пейзажами и естественной красотой местных жителей. В этих местах он нашел свободную от пороков западной цивилизации культуру, которую отразил в своих картинах со всей страстью и непревзойденным мастерством.

Кинолента "Гоген: В поисках утраченного рая", снятая режиссером Клаудио Поли по сценарию Марко Голдина и Маттео Монета, проследит историю жизни великого художника и уделит внимание разбору его авторского стиля. Впервые на большом экране во всем великолепии предстанут такие знаменитые полотна Поля Гогена, как "У моря", "Слова дьявола", "Восхитительные воды", "Купальщицы", "Заклинание", которые хранятся сегодня в престижных галереях США. В качестве экспертов выступят Мэри Мортон, куратор Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Глория Грум, куратор Чикагского института искусств, Джуди Сунд, профессор Нью-Йоркского городского университета, искусствовед Белинда Томсон и автор обширной биографической книги о Поле Гогене Дэвид Хэзиот.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 13.

Время: 20 апреля - 19.30, 21 апреля - 17.00.

…или наблюдаем за звездами в обсерватории

В обсерватории столичного планетария продолжается сезон наблюдений. Здесь все желающие могут полюбоваться в телескоп на наиболее интересные небесные объекты: двойные и кратные звезды, звездные скопления, галактики, планеты, Луну и Солнце. В этом году в башне установили новый телескоп для наблюдения солнечной активности.

При планировании посещения обсерватории нужно учитывать, что наблюдения зависят от погодных условий: если небо затянуто облаками, то визит лучше отложить. А вот при ясной, безоблачной погоде - добро пожаловать!

Вход свободный.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: с 21.00 до 23.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля

Утром смотрим соревнования батутистов…

В этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, который пройдет в спорткомплексе "Минск-Арена" 20-21 апреля, примут участие 170 спортсменов из 33 стран. Соревнования станут тестовыми ко II Европейским играм. У белорусских болельщиков будет возможность увидеть самых ярких представителей этого зрелищного вида спорта: олимпийских чемпионов, победителей и призеров чемпионатов и этапов Кубка мира.

Дон Дон, Ту Сяо, Гао Лей, Даики Киши, Дмитрий Ушаков, Розанна Макленнон, Яна Павлова, Жу Ксюинь - список звездных участников минского этапа можно продолжать долго. Среди главных претендентов на медали и белорусские батутисты. В мужской команде хорошие шансы на успех у олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Владислава Гончарова, двукратного чемпиона мира Олега Рябцева, одного из самых перспективных молодых спортсменов мира Ивана Литвиновича. Также в составе Никита Ильиных и Артем Жук, которые также не раз поднимались на пьедесталы самых престижных соревнований. В женской команде - титулованные Мария Махаринская, Анна Гончарова и Валентина Богомолова.

Вход свободный.

Место: пр. Победителей, 111.

Время: 10.00.

…или участвуем в велопрогулке по живописной Слепянской водной системе

Молодежное общественное объединение "Солянка" в рамках акции "30 дней на велосипеде" организует велопрогулку вдоль Слепянской водной системы.

Маршрут протяженностью 22,5 км проложат по северо-восточной части водно-зеленого диаметра Минска, проходящего от Дроздов к Чижовскому водохранилищу. Созданная советскими архитекторами система изначально предназначалась для обеспечения технической водой предприятий, но вскоре было решено добавить и рекреационную функцию. По мнению ряда белорусских и российских архитекторов, это уникальный градостроительный комплекс, визитная карточка и настоящая изюминка белорусской столицы.

Прогулка будет проходить в спокойном темпе, поэтому приглашаются велосипедисты любого уровня подготовки.

Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация на сайте МОО "Солянка". Начало в 12.00. Сбор по адресу Логойский тракт, 35 в 11.45.

День проведем на выставках

В Музее книги Национальной библиотеки Беларуси в знак солидарности и сочувствия по 30 апреля открыта мини-выставка, посвященная собору Парижской Богоматери.

В библиотеке хранятся уникальные материалы, дающие представление о виде собора в XVIII-XIX веках. В экспозиции представлены издания 1830-х годов знаменитого романа Виктора Гюго, эстампы с видами Нотр-Дама 1850-х годов художника Шарля Мериона, изображения интерьеров собора с коронационного альбома Наполеона Бонапарта 1804 года, очертания храма на карте Парижа 1734 года и многое другое. Выставка добавляет уверенности, что знаменитый собор в очередной раз восстановится после трагедии, произошедшей 15 апреля, отметили в библиотеке.

Вход по читательскому билету или билету социокультурного центра. В случае их отсутствия можно приобрести билет для посещения выставки.

Место: пр. Независимости, 116.

Время: 10.00-18.00.

Выставка духовной живописи белорусского художника Владимира Исаченко "Святой источник" работает в галерее "Вильнюс" по 27 мая.

В экспозиции представлены работы, созданные художником за последние 10 лет, отражающие его нравственные и религиозные поиски. Изначально художник заявил себя как портретист, потом начал создавать пейзажи, увлекся книжной графикой, позже появились монументальные произведения, работы в керамике и стекле.

Мастер прошел долгий и нелегкий путь, прежде чем обрел себя и свой мир образов. Лишь в зрелые годы Владимир Исаченко сумел реализовать свои замыслы. Религиозная тема позволила художнику создать работы, полные драматической напряженности и интенсивного переживания. В своем творчестве мастер не стремится создавать идеалы возвышенной, нравственной, гармоничной жизни, его больше волнует ее парадоксальная и противоречивая суть. Произведения мастера обладают тонким психологизмом с поэтическими и лирическими интонациями.

Вход свободный.

Место: ул. Калиновского, 55.

Время: 10.00-18.00.

Выставка сатирической графики Олега Карповича "Когда кино больше, чем кино", на которой представлены работы в жанрах дружеский шарж и карикатура, открыта в кинотеатре "Центральный" по 28 апреля.

Героями экспозиции стали классики и звезды мирового кино: Федерико Феллини, Луи де Фюнес, Жерар Депардье, Арнольд Шварценеггер. В коллекции рисунков также представлены образы белорусских кинематографистов - режиссера Михаила Пташука, светской львицы Элеоноры Езерской, народных артистов Беларуси Марии Захаревич и Геннадия Овсянникова и многих других. Выставка разнообразна - автор не зацикливался на кинематографе какой-либо страны и не привязывался к определенному историческому периоду.

Вход свободный.

Место: пр. Независимости, 13.

Время: 11.30-21.30.

Вечером становимся зрителями открытой читки спектакля "Чайка"

Современный художественный театр представляет первый и последний показ - открытую читку спектакля "Чайка" по пьесам Чехова и Акунина.

Режиссер и актеры в новой постановке Современного художественного театра "Чайка", вглядываясь в лица своих героев, в их души, делают еще одну попытку приоткрыть завесу над тайной человеческого бытия, любви, творчества. Зрители в этом спектакле становятся не только соучастниками происходящего, но и сотворцами, бьющимися над разгадкой великого чеховского произведения, - гостей театра ожидает интерактивное интернет-участие в постановке.

В спектакле задействован слаженный актерский ансамбль, в котором блистательна роль каждого артиста. Тонкое и глубокое прочтение пьесы, неожиданный режиссерский взгляд на ее героев, великолепные актерские работы сделают эту постановку одной из самых ярких в жизни театральной столицы. Перед зрителями выступят белорусские телезвезды Екатерина Раевская, Денис Дудинский, Олег Титков, Юрий Ярошик. В спектакле также играет известная актриса Эвелина Сакуро.

Вход платный.

Место: ул. Октябрьская, 5.

Время: 19.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Соревновательное шоу "Танковый биатлон" на "Линии Сталина"

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" (Минская область) 20 апреля пройдет соревновательное шоу "Танковый биатлон Т-72".

Впервые шоу "Танковый биатлон" на территории комплекса состоялось в 2016 году, собрав несколько тысяч зрителей. В этом году "Линия Сталина" планирует расширить формат соревнований, а также в дополнение к основной программе для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия и различных мастер-классах. Самые активные участники будут награждены дипломами и призами.

Начало мероприятий в 11.00. В 14.00 состоится реконструкция "Ржевско-Вяземская операция 1942 года", в 14.20 стартуют соревнования "Танковый биатлон Т-72".

Вход платный. Начало в 11.00.

Обрядовое мероприятие "Вербница" в Озерце

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта (д. Озерцо, Минский район) 21 апреля приглашает принять участие в мероприятии "Вербница".

Вербница, или Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи. По православным канонам это большой двунадесятый праздник - Вход Господень в Иерусалим. На Вербное воскресенье повсеместно освящали в церкви веточки вербы, которым придавались чудодейственные свойства, о чем свидетельствуют разнообразные обряды, традиции и поверья.

Участников мероприятия ждет традиционный мастер-класс по украшению веточек вербы и их освящение во время праздничного богослужения, а также знакомство с белорусскими традициями праздника.

Вход платный. Начало в 13.00.

Соревнования по фотобердингу в Березинском заповеднике

Березинский биосферный заповедник и общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" 19-21 апреля проведут соревнования по фотобердингу "Заповедный кадр".

Состязания по фотографированию птиц впервые пройдут на территории Березинского биосферного заповедника (район трассы M3, территория Минской и Витебской областей). К участию приглашаются команды из двух человек (но можно участвовать и индивидуально). Рекомендуется иметь при себе цифровой фотоаппарат или мобильный телефон с камерой, ноутбук или планшет для отбора и обработки фото, ручку или карандаш, бинокль, определитель птиц (приложение в смартфоне или печатное издание), сухой паек и термос с горячим чаем, резиновые сапоги и средство от клещей.

Победителей и призеров наградят дипломами и ценными подарками. Они получат сертификаты на экскурсии: первое место - "Медвежий угол", второе - "В краю ревущего оленя", третье - "Речной строитель" (наблюдение за бобрами).

Участие бесплатное. Соревнования пройдут 20 апреля с 7.30 до 13.30, итоги будут подведены 21 апреля. Регистрация обязательна, заявки принимаются до 17.00 18 апреля.

Экомарафон в Гомеле

"Белоруснефть-экомарафон-2019" пройдет в Гомеле (ул. Набережная, 27) 21 апреля, накануне Международного дня Матери-Земли.

Определять лучших будут на трех дистанциях: в экозабеге на 4 км 200 м, полумарафоне (21 км 97 м) и марафоне (42 км 195 м).

Для участников и зрителей спортивного праздника организаторы готовят культурно-развлекательную программу, у стартово-финишного городка будут работать детские аттракционы, торговые точки.

Это весеннее спортивное мероприятие проводится уже в третий раз. Среди основных целей экомарафона - поддержка идеи бережного отношения к природе, популяризация легкой атлетики, пропаганда здорового образа жизни, организация полезного досуга, повышение уровня мастерства спортсменов, укрепление спортивных и дружественных связей между легкоатлетами разных стран.

Участие в экозабеге бесплатное, в полумарафоне и марафоне - платное. Обязательна предварительная регистрация. Старт полумарафона и марафона в 10.00, экозабега - в 15.00.

Благотворительная акция в помощь бездомным животным в Могилеве

Могилевское общество защиты животных "Доброе сердце" приглашает могилевчан и гостей города на благотворительную акцию "Дорога домой", которая пройдет 20 апреля в Комсомольском сквере.

Гостей ждет разнообразная развлекательная программа: конкурсы и розыгрыши, аквагрим для самых маленьких и много сюрпризов. Танцевально-вокальной поддержкой акции станут участники проекта "Звездочет": юные таланты Могилева сойдутся на импровизированной сцене в Комсомольском сквере, чтобы поддержать бездомных братьев наших меньших и помочь им обрести дом и любящего хозяина.

В этот день любой желающий сможет внести свой вклад в спасение животных. Во время акции будет установлен ящик для пожертвований. В качестве подарка для подопечных "Доброго сердца" можно принести с собой натуральную еду: субпродукты, суповые наборы, каши и консервы. Из сухих кормов - нецветные корма и пресервы. Собаки будут рады игрушкам, поводкам и ошейникам, а также средствам от паразитов. А те, у кого на передержках бессчетное количество котов, очень обрадуются наполнителю для кошачьего туалета.

Вход свободный. Начало в 15.00.-0-