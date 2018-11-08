Афиша выходного дня: фестивали красоты и городской культуры, самурай-шоу и "Свята млынароў"

В серые ноябрьские дни есть большой соблазн провести выходные дома. Однако "Афиша выходного дня" всегда подскажет самые необычные и интересные мероприятия, чтобы отдохнуть активно и не впасть в осенне-зимнюю спячку. В эти выходные можно посетить Belarus Fashion Week и Международный фестиваль красоты, побывать на выставке "Искусство шоколада" и фестивале городской культуры Rough Trade Day, написать географический диктант и оценить спектакль "Богатые невесты" по мотивам пьесы Александра Островского и посмотреть выступление знаменитого японского театра "Самурай-шоу Камуи".

Застоличная афиша предлагает послушать выступление австрийского органиста Иоганна Труммера на фестивале "Званы Сафіі" в Полоцке, посетить международный турнир по рукопашному бою в Бресте, а также заглянуть на "Дзень каваля" в Озерце и "Свята млынароў" в агрогородке Одельск.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 10 ноября

Утром посетим Международный фестиваль красоты

Лучших мастеров индустрии красоты выберут в Минске 8-10 ноября на Международном фестивале красоты "Роза ветров Hair 2018" и открытом чемпионате "Кубок Минска - 2018 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису".

Мероприятия стали традиционными для Минска, проводятся с 1993 года. В этом году о готовности представить свое мастерство заявили около 450 конкурсантов, из призеров формируется сборная команда от республики для участия в последующих чемпионатах мира и Европы.

В соревнованиях активно принимают участие государственные учреждения образования, профессиональные школы и студии. В нынешнем году предусмотрено 30 номинаций по парикмахерскому искусству, 13 - по декоративной косметике, 24 - по ногтевому сервису, 8 - по дизайну бровей и ресниц. Всего планируется вручить около 200 кубков. В числе новых направлений - дизайн бровей и ресниц, нейл-ювелир.

Международный фестиваль красоты "Роза ветров Hair 2018" и открытый чемпионат "Кубок Минска - 2018 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису" состоятся во время специализированной выставки индустрии красоты и здоровья "ИнтерСтиль". Организаторами выступают Ассоциация парикмахеров и косметологов Беларуси, управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.

Вход платный.

Место: Футбольный манеж, пр-т Победителей 20/2.

Время: с 12.00 до 17.00.

Посмотрим выступление японского театра "Самурай-шоу Камуи"

Фото samurai-kamui.com

В Минске 10 ноября выступит и покажет мастер-класс знаменитый японский театр "Самурай-шоу Камуи" с участием легендарного Тэтсуро Шимагучи - постановщика боевых самурайских сцен для фильмов Тарантино "Убить Билла" и "Криминальное чтиво".

Это будет единственное выступление и мастер-класс с мечами в Минске в рамках мирового турне, посвященного 20-летию коллектива. Турне коллектива включает в себя выступления на площадках Флоренции, Мадрида, Киева, Львова.

Вход свободный.

Место: Центр детей и молодежи, ул. Кирова, 16.

Время: Начало в 12.00.

Вечером заглянем на Belarus Fashion Week

Неделя моды Belarus Fashion Week пройдет с 7 по 11 ноября на площадке НВЦ "Белэкспо".

Цель Belarus Fashion Week - популяризировать и продвигать белорусских производителей дизайнерской одежды на модном рынке как в Беларуси, так и за рубежом. На Неделе моды будут демонстрироваться только новые коллекции сезона весна-лето - 2019 от ведущих брендов страны. Традиционно программу форума дополнят показы лучших коллекций детской дизайнерской одежды.

Продолжится работа инновационного проекта Fashion Tech Hub (интеграция технологий в коллекции дизайнеров).

Будет представлен совместный проект Белорусской палаты моды с Белорусской ассоциацией помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам "Новые возможности". Он призван дать шанс людям с инвалидностью проявить себя в сфере моды: на протяжении нескольких месяцев они были включены во все этапы создания образов совместной коллекции сезона весна-лето - 2019 - от идеи до пошива и презентации. Коллекция выполнена с использованием ручной вышивки.

Белорусская палата моды презентует новый проект Ethical Fashion Show, где будут показаны коллекции дизайнеров, которые работают с этнической темой и создают изделия из белорусского льна. Это одежда, которая в современной интерпретации транслирует информацию о нашем культурном наследии, традициях белорусского ремесла, ценности ручной работы и экологичности материалов. Концепция fashion-шоу насыщена национальным колоритом и обращает внимание к многолетней истории возделывания льна в Беларуси. Участниками показа станут дизайнеры Полина Картовицкая и Лариса Степанова (Historia Naturalis), Екатерина Кабанова (POETKA), Наталья Кострома-Андреюк, Анастасия Васюченко (KANVA), Наташа Досько и Рита Лазаревич (Lokon-kokon). Ethical Fashion-шоу состоится 9 ноября в 17.00.

10 ноября в 23.00 состоится показ дизайнера Agata Karobka.

Вход по пригласительным билетам. Оnline-трансляции показов будут доступны всем на сайте www.bfw.by.

Место: 9 ноября - пр-т Победителей, 14; 10 ноября - RICH CAT, В.Хоружей, 29.

Время: 9 ноября начало в 17.00; 10 ноября начало в 23.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ноября

Утром напишем "Географический диктант"

Международная образовательная акция "Географический диктант" пройдет в Беларуси 11 ноября.

В этом году Беларусь увеличила количество площадок для проведения международной образовательной акции. Географические знания можно будет проверить в БГУ, Могилевском госуниверситете имени А.А. Кулешова, Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина, Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, Витебском государственном университете имени П.М. Машерова, Минском филиале Российского государственного социального университета, Белорусско-Российском университете, Минском филиале Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Российском центре науки и культуры (Минск и Брест).

Диктант состоит из двух блоков по 15 вопросов. Задания будут рассчитаны на логику, сообразительность и нестандартность мышления. Для прохождения диктанта необходимо зарегистрироваться на сайте Белорусского географического общества.

Мероприятие проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения, участие в нем бесплатное. Обязательна регистрация. Результаты выполненных работ станут известны 15 ноября, с ними можно будет ознакомиться на сайте проекта. Организаторами акции в Беларуси выступают географический факультет БГУ, Белорусское географическое общество при поддержке Русского географического общества.

"Географический диктант" впервые прошел в 2015 году в России. В 2017 году проект получил международный статус благодаря участию в нем более 260 тыс. человек из 25 стран. В 2018 году к проекту присоединятся более 80 стран. Беларусь принимает участие в акции во второй раз.

Место: в г. Минске - географический факультет БГУ, 3 этаж, 312 аудитория.

Время: 11.00-12.00 - сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта; 12.00-12.15 - викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта; 12.15-13.00 - написание диктанта.

Днем сходим на выставку "Искусство шоколада"

Фото histmuseum.by

По 8 января в Национальном историческом музее Республики Беларусь работает выставка "Искусство шоколада".

Концепция выставки - watch, touch, play, feel, shoot, smell - означает полное погружение в мир шоколада. Гостей выставки ждут удивительные шоколадные экспонаты и композиции, специальная шоколадная 3D-фотозона, шоколадная игровая зона, шоколадные мастер-классы, образовательный опыт и многое другое.

Во время мирового тура выставка "Искусство шоколада" уже посетила свыше 20 городов мира и привлекла более 1 млн посетителей.

Вход платный.

Место: Национальный исторический музей Республики Беларусь, ул. Карла Маркса, 12.

Время: ежедневно с 11.00 до 19.00.

Побываем на фестивале Rough Trade Day

Скриншот из видео #KeepMinskWeird

В Минске 11 ноября пройдет фестиваль городской культуры Rough Trade Day. Уже в шестой раз команда #KeepMinskWeird собирает под одной крышей городские активности, музыкантов и художников.

Главным гостем нынешнего фестиваля Rough Trade Day (благодаря поддержке Института им. Гете) станет берлинский художник Джим Авиньон - он же электронный музыкант Neoangin.

На фестивале можно:

- научиться у Джима Авиньона создавать картонные DIY-маски;

- потанцевать в DIY-масках на дансеоке и на концерте Neoangin'а;

- научиться кататься на лонгбордах;

- обменяться полезными вещами, одеждой и книгами;

- научиться танцевать свинг и линди-хоп;

- поиграть в 8-битные игры;

- посмотреть трюки паркурщиков;

- сфотографироваться в вигваме;

- закупиться значками, стикерами и другими интересными вещами на маркете.

Вход на фестиваль свободный, участие в мастер-классах бесплатное.

Место: ул. Октябрьская, 16.

Время: с 14.00 до 22.00.

Вечером сходим на спектакль по мотивам пьесы Александра Островского

Фото bgmteatr.by

В Молодежном театре 11 ноября можно посмотреть спектакль "Богатые невесты" - первую в Беларуси постановку одноименной пьесы русского драматурга А.Н. Островского. Режиссер: Светлана Науменко.

Казалось бы, очень просто выйти замуж невесте, обеспеченной хорошим приданым. Однако в таком деликатном деле могут возникнуть свои сложности. Богатая вдова проводит время на даче в попытках очаровать отдыхающих по соседству мужчин. Очень некстати в дачном поселке появляется еще одна невеста, к тому же молодая и красивая. Ей покровительствует генерал, у которого свои мотивы поскорее найти для девушки мужа.

В спектакле переплетаются комедия и мелодрама, а действие перемежается хлесткими и дерзкими музыкальными вставками, которые выражают позицию создателей спектакля: любовь нельзя купить за деньги. Счастье встретится тому, кто его ищет.

Вход платный.

Место: Молодежный театр, ул. Козлова, 17.

Время: начало в 18.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

"Дзень каваля" в Музее народной архитектуры и быта

Праздник "Дзень каваля" пройдет в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта (д. Озерцо, Минская область) 11 ноября с 13.00 до 18.00.

Мероприятие приурочено ко дню памяти святых Космы и Дамиана, который отмечается 14 ноября, считающимися небесными заступниками мастеров кузнечного дела.

Пришедших на праздник ожидают концертная программа, мастер-классы, квест, традиционные народные танцы и игры, ярмарка. Желающие смогут попробовать себя в роли кузнеца и узнают много нового об этом старинном ремесле. Будут организованы лагеря рыцарей и ремесленников, фотозона.

Вход платный.

"Свята млынароў" в Гродненской области

В агрогородке Одельск Гродненской области 10 ноября пройдет традиционный областной праздник "Свята млынароў".

Вход бесплатный. Начало работы торговых рядов в 13.00.

Традиционные гулянья, приуроченные ко Дню святого Мартина, покровителя мельников, начнутся с театрализованного шествия в 14.00.

На празднике все желающие смогут увидеть и продегустировать традиционные блюда одельской кухни, которая внесена в список нематериального культурного наследия Беларуси.

В программе: конкурсы праздничных караваев и белорусских подворий, концерты коллективов любительского творчества, экскурсии в музейную комнату народного мастера Республики Беларусь Марьяна Скромблевича и мастера по ткачеству и вышивке Натальи Ковальковой, выставка-продажа изделий народного творчества и сельскохозяйственной продукции, праздничная дискотека (с 21.00 до 1.00).

Фестиваль органной музыки "Званы Сафіі" в Полоцке

Во время XXIII Международного фестиваля органной музыки "Званы Сафіі" в Полоцке (Витебская область) 11 ноября в 15.00 состоится выступление австрийского органиста Иоганна Труммера. Место: Музей истории архитектуры Софийского собора, г. Полоцк, ул. Замковая, 1.

Органист исполнит сочинения немецких композиторов-классиков XVII-XX вв.

Профессор Иоганн Труммер преподавал в Университете музыки г. Грац, занимал должность декана Института исполнительского искусства, Института церковной музыки и органа, был ректором Духовной епархиальной семинарии, членом коллегии Международного Баховского общества (Германия). Иоганн Труммер ведет активную лекторскую деятельность, участвует в конференциях по вопросам органной музыки, организует ежегодные семинары по органной и церковной музыке. Он - автор многочисленных трудов в области литургической музыки, истории австрийской церковной музыки и исполнительского искусства. Им опубликованы сборники конфессиональных гимнов. Гастролировал в Европе, США, Канаде, Израиле, Филиппинах.

Вход на концерт платный.

Турнир по рукопашному бою в Бресте

В Бресте 10-11 ноября пройдет международный турнир по рукопашному бою, посвященный памяти курсанта Дмитрия Гвишиани. Место: легкоатлетический манеж ГУ "Брестская областная СДЮШОР", ул. Московская 151. Начало в 13.00.

Эти соревнования областной центр примет уже в 15-й раз. Ожидается, что на площадке легкоатлетического манежа выступят более 120 бойцов. Большинство из них представят Брестскую область. Планируется участие спортсменов из других регионов Беларуси и стран ближнего зарубежья. Юноши поборются за награды в рукопашном бою, а также таэквондо, самбо, вольной и греко-римской борьбе, дзюдо, карате, ушу. Предварительные поединки намечены на 10 ноября, на следующий день пройдут бои за третье место и финалы.

Спортсмены выявят сильнейшего в двух возрастных группах. В шести весовых категориях сразятся 16-17-летние юноши, в девяти - участники в возрасте 18 лет и старше. Победителей определят по олимпийской системе. Итоги будут подведены и в командном зачете.

Для победителей и призеров организаторы приготовили ценные призы, медали, дипломы. Лучшему спортсмену вручат кубок "За личное мужество", учрежденный родителями Дмитрия Гвишиани. Также участники будут поощрены в специальных номинациях "Лучший боец", "За волю к победе", "За мужество".

Организаторами международного турнира выступают управление спорта и туризма и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома, БФСО "Динамо", БРСМ.

Курсант Военной академии Дмитрий Гвишиани в августе 1999 года ехал в поезде Брест-Минск. В пути возник пожар. Спасая людей, молодой человек получил сильные ожоги, от которых скончался. Он посмертно награжден орденом "За личное мужество". На его малой родине, в Бресте, в честь отважного парня названа школа, в Минске - улица. Кроме того, имя Дмитрия Гвишиани присвоено одному из тепловозов Белорусской железной дороги.