Афиша выходного дня: гала-концерт в Большом театре, новогодние гулянья и парк ледяных фигур

Новый год к нам мчится! В преддверии самого радостного и яркого зимнего праздника Афиша выходного дня подскажет, как зарядиться отличным настроением и весело встретить 2019 год. Минчане и гости столицы смогут посетить сразу несколько интересных выставок и попробовать рождественские блюда на "Вялікім гасціным двары". Море удивительных впечатлений подарит гала-концерт звезд Большого театра, а "Новогодний джаз для детей" в Верхнем городе наполнит музыкой праздничные дни. Всей семьей можно отправиться на главную елочку страны, посмотреть красочные представления под открытым небом в центре города или оценить новый мультфильм "Три богатыря и Наследница престола". Новый год мы отметим шумными гуляньями, грандиозным световым шоу и фейерверками, а утром 1 января поучаствуем в благотворительном пробеге "Утринос".

Застоличная афиша приглашает побывать в резиденциях Деда Мороза в Могилеве и Гомеле, посетить выставку-ярмарку "Караван-маркет" в Бресте, прогуляться по аллее креативных елок и поддержать "Пробег трезвости" в Гродно.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 декабря

Утро на выставках

Национальный исторический музей приглашает посетить выставку "От оперетты до мюзикла", где представлены театральные костюмы 1981-2018 годов из коллекции Белорусского государственного академического музыкального театра.

Среди экспонатов - камзол Андрея Туманского из оперетты Николая Стрельникова "Холопка", платье Софьи Гольшанской из мюзикла Владимира Кондрусевича "Софья Гольшанская", камзол Энрико из оперетты Иоганна Штрауса "Ночь в Венеции", мундир Наполеона из оперетты Оскара Штрауса "Шляпа Наполеона", платье Теодоры Вердье из оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка". Также на выставке представлены афиши и программки из архива театра.

Помимо 10 театральных костюмов, экспозиция включает шляпки, маски, веера. Эти костюмы задействованы в постановках, поэтому трогать и примерять их нельзя. Однако у посетителей есть возможность рассмотреть их вблизи и сфотографировать.

Вход платный.

Место: ул. К.Маркса, 12.

Время: с 11.00 до 19.00.

В Национальном центре современных искусств Беларуси в эти дни проходит международная выставка авторской куклы и мишек Тедди "Панна Doll'я". На ней представлено более 400 работ лучших мастеров Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Посетители увидят шедевры российского художника Петра Фролова, персональный проект белоруски Марины Капиловой "Театр Птиц", картины Анны Силивончик и Василия Пешкуна. Кроме того, гости выставки смогут познакомиться с проектом "История моды", главным украшением которого стала кукла с оригинальным названием "Жизнь удалась".

Также в числе уникальных экспонатов - почти 150 очаровательных мишек Тедди размером от нескольких сантиметров до полуметра. Все они выполнены талантливыми мастерами - Светланой Щерба, Ириной Хат, Жанной Александровой, Антониной Козицкой, Анной Котюргиной и другими.

Посещая выставку, каждый сможет убедиться, насколько удивительным может быть искусство мастеров-кукольников, создающих такие необыкновенные игрушки.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 47.

Время: с 11.00 до 19.00.

В столичной Художественной галерее Михаила Савицкого открылась выставка акварели тандема белорусских художников Изы Заслоновой и Леонида Гальперина. Две творческие личности впервые подготовили такую масштабную совместную выставку на одной площадке, хотя их союзу уже 57 лет.

Леонид Гальперин и Иза Заслонова

В экспозиции художники представили около 70 пейзажей и натюрмортов. На картинах отображены красоты Беларуси, а также восхитительные уголки Франции, Италии, Испании, Голландии.

Изу Заслонову и Леонида Гальперина объединяют не только семейные узы, но и любовь к акварели - такой сложной и капризной живописной технике, которая допускает множество вариаций и развиваться в которой можно бесконечно. Уже много лет художники учатся друг у друга и черпают вдохновение в совместных путешествиях.

Вход платный.

Место: пл. Свободы, 15.

Время: с 11.00 до 19.00.

Днем прогуляемся по ярмарке подарков SARAFAN market

Современная ярмарка авторских подарков SARAFAN market встречает гостей в центральном холле на первом этаже торгово-развлекательного центра "Арена Сити".

Здесь можно подыскать сюрпризы и подарки под елку для любимых и близких, а также получить заряд хорошего настроения. Талантливые мастера проведут увлекательные мастер-классы для всей семьи и поделятся секретами создания невероятных изделий.

Вход свободный.

Место: пр. Победителей, 84.

Время: с 10.00 до 22.00.

Вечером насладимся гала-концертом звезд Большого театра

В преддверии Нового года Большой театр оперы и балета порадует любителей классической музыки роскошным гала-концертом. Публике представят самые яркие фрагменты знаменитых произведений в исполнении выдающихся белорусских артистов.

В первом отделении прозвучит музыка из балетного акта оперы "Фауст". Фрагмент "Вальпургиева ночь" исполнит симфонический оркестр Большого театра Беларуси. Затем перед публикой выступит солистка Маргарита Левчук с вальсом Джульетты из оперы "Ромео и Джельетта". Концерт продолжит ария Далилы из оперы "Самсон и Далила" в исполнении заслуженной артистки, лауреата Государственной премии Республики Беларусь Оксаны Волковой. Завершится первое отделение аморозо из камерной сюиты для ансамбля скрипачей, арфы, аккордеона и двух контрабасов, а также симфонической картиной "Порги и Бесс".

Второе отделение откроется знаменитой композицией "О, Фортуна!" из сценической кантаты "Кармина Бурана". Затем зрителей удивят мастерским исполнением вокальных и танцевальных партий из опер "Джанни Скикки", "Майская ночь", "Набукко", "Дон Карлос", мюзикла "Кандид", а также балетов "Дон Кихот" и "Анастасия".

Вход платный.

Место: пл. Парижской Коммуны, 1.

Время: 18.00.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 декабря

Утром идем на музыкальную сказку "Как стать Снегурочкой"

Главная елочка страны приглашает самых маленьких зрителей побывать на представлении в Малом зале Дворца Республики. Новогодняя музыкальная сказка "Как стать Снегурочкой", подготовленная при участии театрального проекта "ТриТформаТ", никого не оставит равнодушным.

Зажигательная Баба Яга, креативная внучка Ежка, влюбленный Леший, уморительные Снеговики, романтичная Кикимора и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка приглашают детей и взрослых окунуться в невероятные новогодние приключения. Перед началом представления всех ждет дискотека возле елки.

Вход платный.

Место: пл. Октябрьская, 1.

Время: 11.00, 15.00.

Днем слушаем новогодний джаз в Верхнем городе

Праздничная программа "Новогодний джаз для детей" - отличный повод всей семьей посетить концертный зал "Верхний город". Поскольку Новый год и Рождество - праздники семейные, организаторы концерта придумали сказочную джазовую программу, от которой буду в восторге и взрослые, и дети.

"Сундучок детских книг" и "VIP Jazz Андрея Славинского" приоткроют завесу волшебства и подарят маленьким зрителям и их родителям заряд положительных эмоций. Для гостей прозвучат авторские джазовые аранжировки самых известных новогодних и рождественских композиций, ставших современной классикой. Кроме того, посетителям расскажут о книгах, по которым эти музыкальные произведения были написаны. В компании Деда Мороза и Снегурочки можно будет насладиться новогодними историями, прекрасной музыкой и окунуться в атмосферу праздника.

Вход платный.

Место: пл. Свободы, 23а.

Время: 15.00.

Вечером заглянем на "Вялiкi гасцiны двор"

Рождественская ярмарка "Вялiкi гасцiны двор" возле городской ратуши тепло встретит гостей в канун Нового года.

Желающие смогут прогуляться среди 18 деревянных павильонов, украшенных фигурами из новогодних и рождественских сюжетов. Живые ели и теплые приветливые огоньки подарят всем атмосферу уюта. О домашних традициях встречи Нового года напомнит и музыкальная часть ярмарки: 31 декабря здесь прозвучат композиции Delay Sound System, Dee Tree, Klaxons Brass (брасс-ансамбль).

Участники ярмарки представят рождественское меню, в том числе приготовят на вертеле поросенка. Можно будет попробовать различные супы, лепешки с мясными и вегетарианскими начинками под различными соусами, колбаски, оригинальные десерты. Ожидаются горячие рождественские блюда как белорусской, так и чешской, молдавской, кавказской и бельгийской кухни.

Организаторами проекта выступают Мингорисполком и СП "Перно Рикар Минск".

Место: пл. Свободы.

Время: 31 декабря торговые ряды работают с 12.00 до 23.00.

Массовые гулянья в Минске развернутся в ночь на 1 января на 25 открытых площадках. Интересные программы с участием белорусских исполнителей и творческих коллективов для минчан и гостей столицы подготовили все районы города.

Главными местами празднования в 23.00 станут территория у Дворца спорта и Октябрьская площадь. На последней, к слову, впервые пройдет праздничный новогодний концерт. Площадки будут отличаться по тематике мероприятий. Если на Октябрьской площади выступят звезды белорусской эстрады (Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, группы "Без билета", J:МОРС и другие), то у Дворца спорта состоится молодежная вечеринка "Новогодняя жара", где примут участие самые известные белорусские диджеи и танцевальные коллективы. В новогоднюю ночь гулянья продолжатся до четырех утра.

Кульминацией праздника станет грандиозное световое шоу и салют, которые можно будет увидеть 1 января у Дворца спорта в 1.30. Фейерверки также будут запускать на двух площадках во Фрунзенском районе (в парке Уго Чавеса и у Ледового дворца).

ВТОРНИК, 1 января

Утро на новогоднем пробеге "Утринос"

Первое утро Нового года команда "Крылья Ангелов" предлагает начать с бодрящего пробега "Утринос". Всех сторонников здорового образа жизни приглашают пробежать 10 км комфортным для себя темпом в хорошей компании, полюбоваться праздничными огнями и притихшими центральными улицами Минска.

В 8.30 участников ждут в раздевалке у Дворца спорта. Пробег стартует в 9.00 после небольшой пятиминутной разминки. На финише всех ждет горячий чай и лавры первопробежцев в новом году. Любители экстремального отдыха также смогут окунуться в прорубь.

Желающим поучаствовать в пробеге необходимо до 31 декабря сделать благотворительный взнос на новогодние подарки детям-участникам команды "Крылья Ангелов" .

Место: пр. Победителей, 4.

Время: 9.00.

День в кино с "Тремя богатырями"

Скриншот из трейлера к мультфильму

Минские кинотеатры приглашают посмотреть новую анимационную сказку о приключениях уже полюбившихся зрителям Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца.

В мультфильме "Три богатыря и Наследница престола" князь Киевский решает назначить своего преемника, только вот незадача - кто это может быть? Родственник, друг семьи или, может быть, заморская принцесса? Недолго думая, князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное, родственницу - племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родину за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

Вечер с новогодними сказками

"Минск-новости" "Дядюшка Бом и волшебные часы" . Фото

Минчане и гости столицы смогут увидеть мюзикл "Новогодняя планета чудес" и спектакль "Дядюшка Бом и волшебные часы" каждый вечер с 25 декабря по 5 января. Представления пройдут под открытым небом в Верхнем городе и на Октябрьской площади.

Музыкальное шоу для всей семьи "Новогодняя планета чудес" расскажет о том, как мальчик Витя с другом Мишуткой попадают на планету чудес. Там они встречаются с феями Добра, Радости, Дружбы и узнают секрет счастья.

Волшебная сказка "Дядюшка Бом и волшебные часы" повествует о приключениях часового мастера. Ее героям предстоит починить главные часы на городской ратуше, чтобы Дедушка Мороз не опоздал на Новый год.

Вход свободный.

Место и время: "Новогодняя планета чудес" - в 19.30 и 21.30 на Октябрьской площади; "Дядюшка Бом и волшебные часы" - в 17.30 и 20.30 в Верхнем городе.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Ледяная резиденция Деда Мороза в Могилеве

В Подникольском парке Могилева с 25 декабря открыта ледяная резиденция Деда Мороза.

Посетители могут увидеть большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки изо льда, сказочный трон, оленью упряжку. И все это на фоне сказочного ледяного леса.

С 13.00 по 14.00 ежедневно (по 1 января) в парке проходит новогодний перформанс "Волшебство в зимнем парке".

В Могилеве впервые появился и онлайн-аттракцион "Интерактивный Дед Мороз". На площади Звезд с 26 по 30 декабря можно принять участие в креатив-проекте "Новогодняя копилка хорошего настроения" и позвонить по мобильному телефону Деду Морозу. Главный сказочный персонаж будет появляться на светодиодном экране и в режиме реального времени общаться с могилевчанами.

Аллея креативных елок в Гродно

Аллея креативных новогодних елок от организаций и предприятий города открыта для посетителей в парке им. Жилибера в Гродно.

Впервые идею о создании аллеи тематических елок реализовали в прошлом году. Тогда в Швейцарской долине появилось чуть более десятка новогодних красавиц.

В этом году желающих поучаствовать и представить свое видение того, как должна выглядеть новогодняя елка, набралось почти четыре десятка. Это организации и предприятия различных форм собственности из Ленинского и Октябрьского районов Гродно. За лучшую елку можно также будет проголосовать. Победителя наградят в новогоднюю ночь.

Вход в парк свободный.

"Пробег трезвости" в Гродно

Открытый легкоатлетический "Пробег трезвости" пройдет 1 января в Гродно. Пробег состоится в урочище Пышки (старт и финиш на территории рядом с танцевальной площадкой) на дистанции 4,3 км.

Программа пробега:

10.30-11.55 - регистрация участников пробега и выдача стартовых номеров;

11.55 - музыкальная разминка;

12.00 - старт пробега;

13.00 - конкурсно-развлекательная программа;

13.30 - подведение итогов и награждение участников;

14.00 - завершение мероприятия.

К участию в пробеге допускаются все желающие, однако необходимо пройти регистрацию на сайте 42195.by.

Выставка-ярмарка "Караван-маркет" в Бресте

Выставка-ярмарка ремесленников "Караван-маркет" с модными детскими показами пройдет в Бресте 29-30 декабря.

Канун Нового года и Рождества - это волшебное время, ведь именно сейчас все верят в чудеса как никогда. Организаторы самого теплого и доброго мероприятия - "Караван-маркета" - хотят подарить надежду на чудо детям, которые больше всех в этом нуждаются.

В течение двух дней будет работать выставка-ярмарка ремесленников. Собранные на "Караван-маркете" средства будут направлены на покупку подарков нуждающимся детям. 30 декабря организаторы маркета обещают красочное представление - творческие выступления и модные показы от белорусских брендов. Также гостей мероприятия ждут фотозоны, аквагрим, мастер-классы и многое другое.

Мероприятие пройдет в ТРЦ "Варшавский" (ул. Махновича, 6) с 10.00 до 20.00. Вход свободный.-0-