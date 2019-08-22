Афиша выходного дня: Международный олимпийский день, "Тбiлiсоба" и "Ракаўскі фэст"

Отпраздновать Международный олимпийский день, повеселиться на фестивале грузинской культуры "Тбiлiсоба", подобрать увлечение по душе на Hobby Day и подготовиться к школе на "Первоклассном празднике", послушать произведения классиков, а также посетить интересные выставки - все это предлагает сделать "Афиша выходного дня" в предстоящий уик-энд.

Застоличная афиша приглашает отметить 500-летие Ивацевичей, оценить баттл баянистов на Августовском канале, стать участниками "Ракаўскага фэста" и ЗОЖ-фестиваля в Молодечно, увидеть автобои на выживание на "Линии Сталина", побывать на "Конной фиесте" в Бресте, а также фестивалях "Ганненскі кірмаш" в Зельве, "Ремесленная мастерская" в Краснополье и "Пазнанне мінулага" в Беловежской пуще.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 24 августа

Утром отпразднуем Международный олимпийский день

Международный олимпийский день пройдет в Минске более чем на 40 площадках спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский". На мероприятии будут представлены 45 федераций по различным видам спорта. Планируется, что церемония открытия пройдет с участием руководства НОК, Минспорта и Мингорисполкома.

Ожидается большое количество гостей спортивного праздника. На площадках разместят тренажеры и инвентарь, посетители смогут пообщаться с белорусскими чемпионами и призерами Олимпийских игр, международных и республиканских турниров.

Кроме того, на мероприятии можно будет получить информацию о спортивных учреждениях Минска, а также консультацию от представителей спортклубов и детско-юношеских спортивных школ.

В формате "Олимпийского квеста" пройдут конкурсы, за участие в которых предусмотрены подарки.

Вход свободный.

Место: ул. Сурганова, 2а.

Время: с 11.00 до 18.00.

Затем отправимся на фестиваль Hobby Day

Увлечение по душе юным минчанам помогут выбрать на фестивале Hobby Day, который пройдет в Минском зоопарке. На выбор ребятам предложат хобби самых разных направлений.

Любознательных и готовых к экспериментам естествоиспытателей привлекут площадки биологических кружков зоопарка и Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова. Творческие натуры познакомятся с различными танцевальными направлениями, им приоткроют тайны актерского и вокального мастерства.

Активные и спортивные ребята смогут попробовать свои силы в теннисе, йоге, обучиться верховой езде и шахматным стратегиям, посетить уроки самозащиты.

Дворец детей и молодежи "Золак", информационно-образовательные центры и студии современных знаний предложат целый калейдоскоп внешкольных занятий различных направлений.

Участие платное.

Место: ул. Ташкентская, 40.

Время: с 11.00 до 16.00.

Днем веселимся на фестивале грузинской культуры "Тбiлiсоба"

Пятый фестиваль грузинской культуры "Тбiлiсоба" пройдет на площадке Верхнего города в Минске. Организаторы обещают показать особенности грузинского и белорусского характеров, дружбу двух народов через еду, музыку, танцы и развлечения.

Хедлайнером фестиваля станет грузинский коллектив Mgzavrebi, который играет этно, джаз, рок. Можно будет услышать грузинское многоголосье "Швидкаца", а также обладателя первой премии конкурса "Славянского базара" этого года Георгия Путкарадзе. Во время фестиваля состоится презентация песни молодых артистов "Минск - город с характером", которая была написана по итогам межкультурного проекта.

Фуд-корт фестиваля займет всю территорию Верхнего города, к местным кафе и ресторанам организаторы планируют добавить еще около 30 точек общепита. Можно будет попробовать как грузинскую, так и белорусскую кухню.

Зоны активностей растянутся до самой Свислочи. На танцплощадке развернется баттл между исполнителями танцев "Мтиулури" и "Лявониха", вога, хип-хопа и контемпорари.

Во дворике Грузинского культурно-просветительского общества "Мамули" будет представлена имитация грузинско-белорусской свадьбы с соответствующими обычаями и традициями, а также конкурсом на самый длинный тост.

Для белорусской столицы "Тбiлiсоба" имеет особое значение, поскольку с этого праздника стартовал проект фестивалей культур разных стран в Верхнем городе. Организаторы обещают много сюрпризов не только для взрослых, но и для детей.

Вход свободный.

Место: пл. Свободы.

Время: начало в 13.00.

Вечером идем на литературно-музыкальный вечер в Лошицкую усадьбу

Литературно-музыкальный вечер "Беларусь. Адчуванне Радзімы", организованный в сотрудничестве с народным коллективом авторской песни "Элегия" (г. Вилейка), состоится в музее "Лошицкая усадьба".

Народный коллектив авторской песни "Элегия" действует в городе Вилейка с 1996 года. В его составе - авторы-исполнители, поэты, члены ОО "Союз писателей Республики Беларусь", ОО "Белорусский союз музыкальных деятелей", народного клуба композиторов и поэтов "Живица", ГУ "Минский областной центр народного творчества".

В рамках мероприятия участники коллектива представят вниманию посетителей песни на слова белорусских писателей и авторов из Вилейщины, собственную музыку и стихи, инструментальные произведения народного артиста СССР белорусского композитора Игоря Михайловича Лученка, а также произведения классической музыки. Помимо этого прозвучит инструментальная музыка в исполнении Владимира Лаптика (гитара), Виктории Амельянович (скрипка), Елены Кевлич (цимбалы).

Вход платный.

Место: пр. Чижевских, 8-2.

Время: начало в 18.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 августа

Утро на выставках

Выставка "Минск - Ганновер" открыта в арт-гостиной "Высокое место". В экспозиции представлены более 100 работ фотоклубов двух городов: "Мiнск" и BSW-fotogruppe Hannover.

Участники белорусского и немецкого клубов год назад провели в Ганновере совместную выставку фото "Leben in Minsk. Leben in Hannover" ("Жизнь в Минске. Жизнь в Ганновере"), из которой немцы узнали немало нового о Беларуси и ее столице. Оказалось, что фотографы двух стран чрезвычайно близки и всем понятен и интересен язык творчества без перевода.

Выставка позволит жителям и гостям нашей столицы увидеть Ганновер таким, каким увидели его фотографы. Экспозиция будет работать для посетителей по 1 сентября.

Вход платный.

Место: ул. Герцена, 2а.

Время: с 11.00 до 18.00.

Выставка акварельных работ известной белорусской художницы Зои Литвиновой "Сто дорог" открыта в Национальном историческом музее Беларуси.

За годы творческой деятельности художница побывала во многих уголках родной Беларуси и различных странах Европы, Азии, Африки. Дорога как в буквальном, так и метафорическом смысле непременно приводит Зою Литвинову к художественному открытию. В путешествиях она фиксирует увиденное в рисунках, создает акварельные этюды. Акварель для мастера кисти не является вспомогательной или второстепенной техникой. К ней она относится так же серьезно, как к станковой живописи и монументальному искусству, решая не менее принципиальные художественные задачи.

В экспозиции представлено более 40 акварелей. В них переданы контрасты африканской природы с дрожащим жарким воздухом, сдержанная и мягкая гармония ландшафтов стран Балтии, виды маленьких горных селений и древних городов Востока. В жанровых работах автор поэтизирует сцены из повседневной жизни, будь то белорусская деревня или восточный базар.

Вход платный.

Место: ул. К.Маркса, 12.

Время: с 11.00 до 19.00.

Днем заглянем на "Первоклассный праздник" в Ботаническом саду

Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает всех взрослых, школьников и тех, кто только собирается в первый класс, посетить "Первоклассный праздник".

Просветительское интерактивное мероприятие ко Дню знаний станет прекрасным началом нового учебного года и запомнится надолго всем его участникам. Главная цель праздника - признание важности и ценности образования и просвещения, чествование науки и технологий, желание накапливать и приумножать знания, развиваться, двигаться вперед.

В рамках праздника Ботанический сад позиционирует просветительское направление своей деятельности. По традиции первого сентября все дети идут в школу с букетами цветов, но не все юные минчане видели разнообразие их сортов и видов, красоту цветения в природе. Познакомиться с экспозициями осенних цветов разных регионов мира смогут дети и их родители на территории сада.

В программе заявлена анимационная программа, игровые зоны, спортивные площадки, мастер-классы, IT и научные зоны, подарки, вкусные дегустации, кастинг в киношколу, релакс-зона и фотозоны, танцевальный флешмоб и многое другое.

Вход платный.

Место: ул. Сурганова, 2в.

Время: начало в 11.00.

Вечером послушаем классическую музыку под звездным небом

В рамках проекта "Музыка и звезды" в Минском планетарии пройдут концерты классической музыки. Благодаря великолепной акустике зала и космическим проекциям зрители смогут погрузиться в музыкальные миры величайших композиторов XX века.

В программе: "Трио для скрипки, кларнета и фортепиано" Арама Хачатуряна, "Сюита в старинном стиле" (для скрипки и клавесина) Альфреда Шнитке и "История солдата" (для скрипки, кларнета и фортепиано) Игоря Стравинского.

Исполнят произведения: Олег Яцына (скрипка), Денис Поречин (кларнет), Марина Ромейко (фортепиано), Евгений Рогозин (шумы, электроника).

Вход платный.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: начало в 20.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Праздник в честь 500-летия Ивацевичей

Свое пятисотлетие 23-25 августа отметит город Ивацевичи (Брестская область). Ожидается, что с юбилеем жителей райцентра поздравят делегации городов-побратимов - российского Лихославля и польского Мехува.

Основные празднества пройдут 24 августа, а местом притяжения станет площадь Ленина. В частности, в честь юбилея там откроют памятник птице - символу Ивацевичского района - бородатой неясыти. Еще одной изюминкой праздника станет арт-парад молодежи, в котором примут участие работники предприятий и организаций, представители творческих профессий, спортсмены.

Шествие финиширует у главной сцены, где в 12.00 состоится торжественное открытие праздника. В театрализованной форме будет показана история города с момента появления населенного пункта до наших дней. Состоится церемония вручения свидетельств о присвоении звания "Почетный гражданин Ивацевичского района". Запланировано выступление роты почетного караула внутренних войск МВД, концерт белорусского государственного ансамбля "Песняры" и группы "J:Mors". В 21.00 гуляния переместятся на площадку у Ледовой арены. Зрителей ожидают эстрадно-танцевальная программа, лазерное шоу. В 22.30 начнется фейерверк, который продлится около семи минут.

Интересной обещает быть и программа 25 августа. На "Кленовка-Арену" в гости к местным футболистам в этот день пожалуют игроки бобруйской "Белшины-2". За полчаса до начала матча на стадионе даст плац-концерт оркестр военной комендатуры Барановичей. В перерыве между таймами запланированы показательные выступления военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады из Бреста. Вход на мероприятия свободный.

"Ракаўскі фэст" в Воложинском районе

IV фестиваль "Ракаўскі фэст" состоится 25 августа в агрогородке Раков Воложинского района (Минская область).

Раков известен как поликультурный поселок: издавна здесь мирно жили и работали представители различных культур и народов. Поэтому традиционно в программе - выступления коллективов и артистов из Польши, Литвы, Австрии и Беларуси, презентации белорусской, польской, еврейской и литовской культур.

В течение всего дня будут работать ярмарка "Горад майстроў", выставки-продажи "Fashion style па-беларуску" и "Экадвор". Откроется литературная площадка "Чытаем разам вершы беларускіх паэтаў" и интерактивная "Карагод", где гостям праздника предложат спеть и станцевать. Запланирован кулинарный баттл. Все желающие смогут принять участие в бесплатных экскурсиях по Ракову, заглянуть на художественный пленэр.

Маленьких посетителей пригласят на детскую площадку, где пройдут игры и конкурс рисунков на асфальте.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится открытие необычного памятника в честь польского писателя белорусского происхождения Сергея Пясецкого, который написал автобиографический роман "Каханак Вялікай Мядзведзіцы". Роман посвящен жизни контрабандистов на польско-советском пограничье, действие разворачивается в Ракове. В агрогородке решили увековечить память писателя, своим творчеством сделавшего Раков известным во всем мире.

Также по мотивам произведения организаторами был разработан квест "Сцежкамі кантрабандыстаў", благодаря которому каждый гость фестиваля сможет перенестись в 1930-е и встретиться с героями романа.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 15.00, вход свободный.

Баттл баянистов и турнир по сельскому боулингу на Августовском канале

Баттл баянистов и турнир по сельскому боулингу проведут 24 августа на Августовском канале (Гродненская область). Состязания вошли в программу традиционного праздника "Августовский канал в культуре трех народов", который в этом году пройдет в 19-й раз. Основные события развернутся в окрестностях шлюза Домбровка.

Традиционно мероприятие начнется с театрализованного шествия участников. Впервые будет презентовано 4-метровое полотно с логотипом Августовского канала. На сцене выступят коллективы из Беларуси, приграничных регионов Польши и Литвы. Концертная программа будет на любой вкус: в ней найдется место современным и народным песням, традиционным танцам.

Одной из изюминок станет баттл баянистов. Около десятка исполнителей постараются удивить собравшихся артистизмом при исполнении любимых произведений. Кстати, победителя определят именно зрители.

Традиционно будет работать спортивно-развлекательная площадка. Организаторы предложат посоревноваться в беге с коромыслом или сладких забегах. Кроме того, у всех желающих появится возможность сыграть в сельский боулинг: в качестве шаров выступят тыквы и кочаны капусты.

У гостей будет возможность познакомиться с культурой, обрядами и ремеслом приграничных регионов трех стран. На канале появятся живые статуи в образах белорусской, литовской и польской девушек. Откроется и выставка традиционных национальных одежд. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению оберегов, сувениров из соломы, глины, плетению поясов.

Кроме того, будут подведены итоги фотопленэра "Четыре поры года Августовского канала". Лучшие работы представят на тематической выставке.

На протяжении всего дня будет работать выездная торговля. Можно будет побывать в музее канала, покататься по водной артерии на теплоходе.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 14.00, вход свободный.

"Ганненскі кірмаш" в Зельве

Зельва (Гродненская область) приглашает 23 и 24 августа на праздник "Ганненскі кірмаш". Зельвенцы чтут традиции родного края. Ежегодно в конце августа они реконструируют события многовековой давности. В городок съезжаются торговцы, ремесленники и артисты не только из Беларуси, но и ближнего зарубежья.

Когда-то во времена Речи Посполитой про Зельву говорили, что городок 11 месяцев спит, а один месяц жизнь здесь бурлит. Речь про "Ганненскі кірмаш" - одну из самых крупных ярмарок в Европе по торговле лошадьми. Ежегодно она начиналась 25 июля в день святой Анны и длилась целый месяц. Первое упоминание о празднике датируется 1501 годом.

Проходит фестиваль в формате традиционной ярмарки. Одно из центральных мест займут лошади: на протяжении праздника можно будет покататься на конных повозках и бричках. Не обойдется и без дегустаций. На фестивале уличной еды представят десятки блюд - от улиток по-бургундски до смальца (топленого сала). Свои блюда и творческие программы продемонстрируют и подворья районных организаций и учреждений.

В субботу в полдень состоится официальное открытие ярмарки на центральной площади. Гостям покажут театрализованное представление. Затем на зельвенской сцене выступят группа "Дрозды", казачий ансамбль "Батька Атаман", виртуоз игры на балалайке Александр Воронище и другие. На протяжении всего дня будут работать торговые ряды и выставки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства. Завершится "Ганненскі кірмаш" ярким фейерверком, крио-шоу и дискотекой.

Торжественное открытие состоится в 12.00, вход свободный.

ЗОЖ-фестиваль в Молодечно

В Молодечно (Минская область) 24 августа в амфитеатре парка Победы состоится фестиваль "Самое время! Зарядка".

Мероприятие начнется с совместной зарядки. Далее в зоне "Эксперты" выступят специалисты по активному долголетию, врачи, мотивационные тренеры. Одним из спикеров станет руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) Людмила Жилевич. В шатре "Проекты" будут организованы консультации. В числе участников - кардиопатруль "Здоровье в кубе" проекта БЕЛМЕД, тема - риск сердечно-сосудистых заболеваний и их оценка. Стартап по трудоустройству пенсионеров для сети аптек "Адель" представит Центр активного долголетия Минска.

Также пройдут мастер-классы по скандинавской ходьбе, йоге, оздоровительной гимнастике, открытый турнир по городошному спорту, в частности по финским городкам. Наиболее активные участники мастер-классов и чемпионата получат поощрительные призы - спортивный инвентарь и литературу по теме ЗОЖ.

Закончится фестиваль концертом блюзовой музыкальной группы из Минска The Road Dogs.

Праздник станет финальным событием инициативы "Самое время!" по формированию современной модели активного долголетия прежде всего среди мужчин старше 45 лет. Однако организаторы ждут на фестиваль людей самого разного возраста. Начало мероприятий в 12.00. Вход свободный.

Автобои на выживание на "Линии Сталина"

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" (Минская область) 24 августа пройдут автобои на выживание "Битва машин". В мероприятии примут участие опытные пилоты со всей Беларуси, а также приглашенные гости из других стран. Посетителей ждет интересная и насыщенная шоу-программа.

С 11.00 начнут работать интерактивные зоны и фуд-корты. Начало соревнований и представление участников состоится в 14.00.

Автобои на выживание - одно из самых брутальных автомобильных шоу в мире. В таком поединке практически нет правил. Основной запрет - нельзя бить автомобиль соперника в водительскую дверь.

Именно на ИКК "Линия Сталина" зародились и успешно проводятся каждый год соревнования серии "Битва машин". С 2016 года автобои являются международным турниром, который за время своего существования объединил более 70 пилотов из 4 стран мира. Вход на мероприятие платный.

День живой археологии в Беловежской пуще

День живой археологии пройдет в Национальном парке "Беловежская пуща" (Брестская область) 24 августа. Фестиваль "Пазнанне мінулага" в формате open-air проведут на территории археологического музея под открытым небом. В программе запланированы экскурсия по городищу бронзового и железного веков, мастер-классы по древним промыслам и ремеслам, ярмарка-продажа сувениров, угощение фирменной пущанской ухой с проснаком и другие развлечения.

В этот день древнее городище заселят люди, одетые в костюмы той поры, оживут подворья ткача, гончара, резчика по дереву и кости. Это будет своеобразная художественно-театрализованная реконструкция, участниками которой станут посетители археологического музея.

Беловежская пуща внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный природный объект. Вместе с тем здесь также расположены многочисленные памятники археологии, сохранившиеся благодаря заповедному режиму.

Отправление рейсовых автобусов от главных ворот НП "Беловежская пуща" начнется с 10.00. Вход платный.

"Конная фиеста" в Бресте

На базе Брестского областного центра олимпийского резерва по конному спорту 24-25 августа пройдет фестиваль "Конная фиеста".

Гости примут участие в подготовленных для них испытаниях. Например, 24 августа мужчинам предложат преодолеть импровизированную полосу препятствий, чтобы определить самого сильного, быстрого и ловкого. Мальчики смогут сыграть в "конный футбол". Суть в том, что забить гол нужно деревянной лошадкой.

Одним из самых интересных событий второго дня фестиваля обещает стать конкурс "Лучшая мама". Посоревнуются между собой и девочки: будет определена обладательница самой озорной косички. Продолжит праздник семейная эстафета. Победителей и призеров ожидают подарки.

Будут работать различные зоны отдыха. Запланировано выступление конноспортивного клуба "Белая Русь", участники которого продемонстрируют мастерство владения мечами и саблями. Также для гостей организуют катание на лошадях, желающие смогут поиграть в уличные шашки, поучаствовать в конкурсе рисунков. Будет работать выездная торговля, всем предложат угоститься ухой, солдатской кашей, шашлыком, блинами.

Начало мероприятий в 9.30, вход свободный.

Фестиваль народных промыслов и ремесел в Краснополье

Второй региональный фестиваль народных промыслов и ремесел "Ремесленная мастерская" пройдет 24 августа в Краснополье (Могилевская область). Жителей и гостей районного центра ждет большая ярмарка, которая развернется в городском сквере. Выставочная экспозиция будет разбита на несколько тематических площадок по направлениям: гончарство, лозоплетение, соломка, художественная роспись, плетение из бумажной лозы, батик, кожа и др.

Для участия в фестивале приглашены умельцы и народные мастера из Краснополья, Костюковичей, Климовичей, Черикова, Дрибина, Славгорода и Быхова. Они представят народные художественные ремесла и современные виды декоративно-прикладного творчества, проведут мастер-классы. Свои изделия продемонстрируют и жители Краснопольщины, которые занимаются творчеством в рамках самозанятости.

В программе также концерт и практическая конференция для мастеров народных художественных ремесел. Финалом творческого форума станет круглый стол "Творческое взаимодействие ремесленников с целью расширения возможностей для самозанятости населения сельских районов Могилевской области".

Торжественное открытие фестиваля состоится в 10.00, вход свободный.-0-