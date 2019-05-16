Афиша выходного дня: Ночь музеев, "Viva Ровар" и огненный праздник в Лидском замке

В мае хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе и любоваться красотой белорусской природы. "Афиша выходного дня" предлагает сделать яркие селфи на фоне буйства сирени в Ботаническому саду, испытать себя на фестивале бега, "заночевать" в музее, побывать на семейном празднике в Лошицком парке и увидеть редкие коллекционные автомобили. Также в насыщенной программе предстоящего уик-энда - разнообразные концерты, лекция о жизни и творчестве гениальных итальянских композиторов, Дни корейского кино и главное велособытие года - карнавал "Viva Ровар".

Регионы приглашают стать зрителем огненного феста в Лидском замке, поучаствовать в велопразднике в Бресте, услышать "Фанфары сяброў" в Поречье и посетить всевозможные мероприятия акции "Ночь музеев", которые пройдут в каждом городе Беларуси.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 18 мая

Утро проведем на фестивале ретромашин…

XII Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2019" пройдет 18 мая в белорусской столице.

Праздник, который позволит минчанам и гостям столицы прикоснуться к истории мирового автопрома, соберет около 130 экипажей из Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Латвии. В Минске можно будет увидеть настоящие автолегенды, например, Ford V8 1939-го года выпуска, "хиппимобиль" Volkswagen T-1 1963-го года, шестиколесный универсал, получивший прозвище "Зеленый крокодил", - Citroen CX Sixwheeler Turbo (1986), Ford Gran Torino (1972) - такой же использовали на съемках фильма Клинта Иствуда "Гран Торино".

Впервые широкой публике будет представлен редчайший коллекционный автомобиль Packard 640 Dual Cowl Phaeton 1929-го года выпуска, изготовленный по индивидуальному заказу. Сегодня этот экземпляр может смело претендовать на звание одного из самых красивых раритетных авто в стране.

Фото из архива

В субботу в 10.30 под звуки оркестра Министерства внутренних дел кортеж уникальных ретроавтомобилей прибудет на площадь Государственного флага. В 13.00 колонна проследует оттуда до площади Победы, а затем на Октябрьскую площадь. Во время переезда запланирован круг почета вокруг площади Победы. Участники слета почтут память погибших в Великой Отечественной войне, возложат цветы к Вечному огню у монумента Победы.

Каждый желающий сможет сфотографироваться рядом с автолегендами сначала на площади Государственного флага, а затем у Дворца Республики, где экспозиция будет находиться до 17.00.

Вход бесплатный.

Место: пл. Государственного флага, пл. Октябрьская.

Время: 10.30-17.00.

…или на празднике ко Дню семьи в Лошицком парке

В субботу в Лошицком усадебно-парковом комплексе состоится семейный фестиваль "Узор". Мероприятие призвано объединить людей, ценящих семью и осознающих ее важность для благополучия общества, страны и мира в целом. Организаторы ставят перед собой общественно значимые и гуманные цели: распространение семейных ценностей, создание привлекательного образа семьи, популяризация здорового образа жизни.

Фото из архива

Программа обещает быть насыщенной. На главной сцене с концертными программами выступят белорусские творческие коллективы и представители национальных диаспор, будут награждены многодетные семьи и супруги, прожившие в браке долгое время, также отметят молодоженов. Конкурсы и викторины позволят гостям проявить ловкость, эрудицию и смекалку и побороться за призы. Зоны диаспор познакомят с различными национальными традициями, творческие площадки пригласят к участию в интересных мастер-классах. Также на фестивале планируются детская зона, ремесленная, семейной литературы и полезной еды.

Вход бесплатный.

Место: пр-д Чижевских, 10.

Время: 12.00.

Днем отправимся на главный велосипедный праздник года…

Международный велокарнавал "Viva Ровар" пройдет в Минске уже в пятый раз. И зрителям, и участникам праздник запомнится благодаря колоритным карнавальным костюмам и креативному оформлению велосипедов.

Помимо главного события - яркого велопарада и заезда по пр. Победителей, запланированы и другие красочные мероприятия, которые будут проходить в столице в течение всего дня. В парке Победы развернется большой фест со множеством развлекательных площадок, конкурсов и активностей: семейная зона с мастер-классами, конкурсами и игротекой, сочная фотозона, лаунж-площадки "Ноль границ" и "Мастера гриля".

Фото из архива

Председатель Белоруской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская также отметила, что одна из главных задач феста - положительные эмоции. "Мы не хотим делать соревнования. Люди приезжают на "Viva Ровар", чтобы обменяться своими чувствами к велосипеду", - сказала она.

Гостей ожидают выступления белорусских и российских музыкантов. Планируется, что хедлайнером концертной программы станет российская группа "Рондо" во главе с певцом и музыкантом Александром Ивановым.

Участие в велокарнавале бесплатное, необходима предварительная регистрация. Вход для зрителей свободный. Во время движения в карнавальных костюмах с 15.00 до 16.00 участок от стелы "Минск - город-герой" до "Минск-Арены" будет перекрыт для автомобилей.

Место: сбор в парке Победы, старт - пр. Победителей.

Время: 12.00-20.00.

…или в Ботанический сад - любоваться сиренью

Неделя сирени в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси проходит по 19 мая.

Цветущий сиреневый сад (сирингарий) - излюбленное место минчан и гостей города в эту пору. В нем собрано более 250 сортов, в том числе 16 - собственной селекции. На этой неделе можно полюбоваться и оценить красоту этого кустарника, насладиться ароматом, научиться искусству выращивания сортовой сирени с помощью советов и консультаций от ведущего специалиста ботанического сада. Это растение - символ Великой Победы, символ весны и пробуждения всего самого прекрасного в мире. Кроме того, сирень - это особая энергетика, ее кусты стерилизуют воздух в радиусе 20 км, имеют лечебные свойства, хранят наше здоровье и позитивное настроение.

Фото из архива

Организаторы интригуют необычным форматом проведения главного мероприятия недели "Сиреневый сад и огненная феерия на воде", которое состоится в субботу: посетители смогут отдохнуть и провести весь день до позднего вечера на прекрасном ландшафте Ботанического сада. Также с 13.00 до 15.00 состоятся познавательные экскурсии по сирингарию. Куратор коллекции сирени проведет познавательные беседы с посетителями о разнообразии и особенностях этого растения, расскажет, как сделать правильный выбор саженцев для своего участка.

Приятным бонусом станет музыкальный сюрприз: чарующие мелодии вальса в исполнении ансамбля валторнистов Большого театра Беларуси "Золото Рейна" сольются с ароматами и великолепием растений. А в 21.00 на озерном комплексе в лучах пиротехнического шоу сыграет концертный оркестр "Немига".

Вход платный.

Место: ул. Сурганова, 2в.

Время: 13.00-22.00.

Вечером побываем на концерте белорусских рок-исполнителей…

4 августа 2018 года ушел из жизни Александр Куллинкович, бессменный лидер белорусской группы Neuro Dubel, 18 мая ему исполнилось бы 47 лет. По этому случаю в клубе Re:Public состоится трехчасовой концерт, на котором популярные белорусские рок-музыканты исполнят лучшие песни безвременно ушедшего артиста.

Вместе с группой Neuro Dubel на сцену выйдут Игорь Ворошкевич (группа "Крама"), Дмитрий Дольник (группа The UNB), Александр Помидоров, Алесь Лютыч (группа B:N:), Алесь Таболич, Зоя Сахончик, Lesley Knife (группа Gods Tower), Денис Тарасенко (группа "РСП") и другие.

Вход платный.

Место: ул. Притыцкого, 62.

Время: 19.00.

…и не пропустим мероприятия Ночи музеев

"Ночь музеев" - это международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно посетить галереи и экспозиции ночью, а также стать зрителем и участником различных перформансов. Мероприятия, посвященные этому событию, пройдут во всех столичных музеях, ниже - лишь некоторые из них.

Национальный художественный музей Беларуси

подготовил программу "Шестое чувство".

В каждом выставочном зале будет своя экспозиция и мероприятия. Так, в галерее представят самые экспрессивные скульптуры собрания музея, преимущественно белорусские. Также будет показана уникальная скульптура, ранее не выставлявшаяся в музее, - "Космическая дружба" французского мастера Амилькара Заннони. Выставка "Игры. Гульнi. Games", включенная в культурную программу ІІ Европейских игр, будет дополнена видео- и аудиохроникой, которая отразит отношение к спорту в советское время. А в зале русского искусства пройдет спецвыпуск лектория НХМ, на котором предложат разобраться, как рождаются чувства и как они предстают в различных областях знаний. Запланировано несколько лекций.

Фото из архива

Кроме того, можно будет погрузиться в виртуальную реальность, визуализировать сокровенные мечты на стильном мудборде (своеобразный коллаж), "Попутешествовать по Рейну" вместе с Иоганном Людвигом Блойлером, побывать в магическом лесу и стать участниками уникального шоу экспериментального театра прямо в музейном пространстве. Гости окунутся в волшебный мир сказок, озвученных Олегом Хоменко и группой "Палац", а также увидят редкие иллюстрации белорусских мастеров к сказкам, которые никогда не покидали фонды НХМ.

В залах белорусского искусства предложат стать экспертом и разгадать тайны символов на полотнах коллекции музея, пройти квест и поучаствовать в розыгрыше карты гостя НХМ, смастерить коллаж чувств и сыграть в настольные игры. Для самых юных посетителей организуют семейно-детскую площадку, на которой вместе с персонажами диснеевского мультфильма "Головоломка" можно будет поиграть, пошутить и повеселиться.

Также состоится выступление ансамбля валторн Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси "Золото Рейна", ансамбля труб "Интрада" и Amadis Brass с произведениями Иоганна Баха, Джоаккино Россини, Рихарда Вагнера и Ольги Подгайской.

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: 19.00-24.00.

Национальный исторический музей Беларуси

организует программу "Мод найт", посвященную моде.

Сейчас в музее проходит выставка из частной коллекции историка моды Александра Васильева "Приглашение на бал", на которой представлено около ста вечерних, нарядных и церемониальных платьев и аксессуаров. Музейные сотрудники разработали квесты, посвященные моде, по экспозициям "Древняя Беларусь", "Беларусь в портретах и геральдике XVI-XVIII веков" и, конечно же, "Приглашение на бал".

Кроме того, будет задействован и внутренний дворик Национального исторического музея, там запланированы театральное выступление с участием актеров из Франции объединения "Театро", живая скульптура в исполнении артиста оригинального жанра Мартина Марта, показ коллекций одежды от молодых белорусских дизайнеров, зажигательный танец фламенко от "КатрИн", выступление минского музыканта Сергея Пукста, бесплатные стрижки, временные татуировки, театральная мастерская для детей и подростков, фуд-корт, ярмарка украшений и подарков.

Вход платный.

Место: ул. К.Маркса, 12.

Время: 19.00-01.00.

Музей истории города Минска

открывает двери городской ратуши и во время международной акции "Ночь музеев 2019" приглашает на новый музыкально-интеллектуальный квиз.

Квиз "Классика" - это викторина в популярном формате интеллектуальных игр, в котором команды от 2 до 10 человек в течение семи туров соревнуются в ответах на вопросы на тему искусства и музыки. Знаете ли вы, какое отношение имеет Минская ратуша к классической музыке? Сможете ли блеснуть своими знаниями музыкального содержимого рекламы, популярных видеоигр и кинофильмов? А как насчет того, что скрывается в недрах картин известных художников? Во время "Ночи музеев" квиз "Классика" приоткроет музыкальные тайны Минской городской ратуши, познакомит с необычными историями из жизни известных композиторов, позволит окунуться в атмосферу элитных интеллектуальных игр и проверить интуицию.

Бонус для участников квиза - живая музыка в перерывах между турами и особенный приз команде-победителю. Правда, предварительно необходимо зарегистрировать свои команды на сайте night2019.classicalmusic.by.

Вход платный.

Место: пл. Свободы, 2а.

Время: 20.00-23.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 мая

Утро на пробежках

Мастер-класс по бегу от мастера спорта Анастасии Дашкевич пройдет в столичном парке Победы при поддержке энергичной команды клуба #HEALTH_ME_UP.

К участию приглашаются как профессиональные бегуны и марафонцы, так и начинающие спортсмены и просто приверженцы здорового образа жизни.

Мастер-класс для всех желающих проведет настоящий профессионал "бегового дела" Анастасия Дашкевич - мастер спорта по легкой атлетике, победитель международных марафонов, чемпионка и призер командного Кубка Европы. Она расскажет о теоретических аспектах правильной техники бега, ответит на все вопросы участников, поделится профессиональными секретами и советами. В практическую часть войдет беговая работа, функциональный комплекс на все группы мышц.

Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация.

Место: центральный вход в парк Победы со стороны пр. Победителей.

Время: 10.00.

В Лошицком парке пройдет традиционный фестиваль бега, активного образа жизни и благотворительности "Весенний Бегопарк", организованный социально-благотворительным спортивным учреждением "Команда "Крылья Ангелов".

Для участников подготовлены дистанции 10 км, 5 км и 600 м (для детей и начинающих). Также гостей ждут спортивные игры и конкурсы, концертная программа в сопровождении популярных радиоведущих, дегустация вкусных и полезных продуктов, детская площадка и другие сюрпризы.

Организаторы ожидают от участников благотворительный взнос. Обязательна предварительная регистрация.

Место: пр-д Чижевских, 10.

Время: 10.00 - начало шоу-программы, 11.00 - старт забегов.

Днем слушаем невероятные истории из жизни гениальных композиторов

Музей истории города Минска и Музыкальная школа Артема Шаплыко представляют авторский курс по истории музыки и изобразительного искусства "Загадочная история великих композиторов". Лекции продолжительностью 60-90 минут, включающие демонстрацию видео- и аудиоматериалов, живое выступление артистов, общение с аудиторией, проходят в Художественной галерее Михаила Савицкого.

Фото из архива

В это воскресенье состоится лекция музыковеда Белорусской государственной филармонии Варвары Царюк "Блестящие итальянцы: Верди, Россини, Пуччини". Слушателей ждут захватывающие рассказы об экстравагантных выходках великих композиторов, щекотливые истории и необычные факты из их жизни. Гости не только узнают о судьбе гениев, но и по-новому откроют для себя их творчество.

Вход платный.

Место: пл. Свободы, 15.

Время: 16.00.

Вечером идем на отчетный концерт будущих звезд эстрады…

На сцене Театра эстрады покажут творческую программу Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина "Вышэй".

Как покорение самых высоких вершин стартует у подножья гор, так и достижение самых почетных наград в музыкальном искусстве начинается с первых шагов на профессиональной сцене. Ведь настоящая вера в искусство эстрады появляется, когда видишь старания юных звездочек, только начинающих свой творческий путь на большой сцене. Театр эстрады приглашает поддержать маленьких воспитанников Центра на отчетном концерте и разделить с ними радость от покорения артистических вершин.

Вход платный.

Место: ул. Московская, 18а.

Время: 17.00.

…или смотрим корейское кино

В Минске с 18 по 20 мая проходят Дни корейского кино, организованные посольством Республики Корея в Республике Беларусь.

В воскресенье можно будет увидеть фильм "Донджу: Портрет поэта", рассказывающий реальную историю жизни молодого корейского поэта Юн Дон-джу. В годы Второй мировой войны 25-летнего Юна, студента одного из вузов Киото, схватила японская полиция. Она назвала его соучастником корейского подполья. Студент получил всего два года строгого режима, но из тюрьмы живым так и не вышел. Уже после освобождения в его родной стране изданы три сборника стихов, написанных за решеткой.

Кадр из фильма "Донджу: Портрет поэта"

Кинолента будет представлена на языке оригинала и сопровождаться русскими субтитрами.

Вход свободный. Билеты можно будет получить на входе за час до начала сеанса.

Место: пл. Октябрьская, 1.

Время: 18.30.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Ночь музеев на "Линии Сталина"

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" 18 мая присоединится к акции "Ночь музеев", в программе - конкурсы, экскурсии, историческая реконструкция и фейерверк.

В течение всего дня (с 11.00) и до позднего вечера для посетителей комплекса будут работать экскурсионные и развлекательные зоны, а также бесплатная соревновательная площадка ГТО. В 21.00 пройдет ночная реконструкция боя Афганской войны "Бой за нефтебазу в районе города Баграм, провинция Парван" с участием реконструкторов ГВИР "Шурави". В 22.00 состоится фейерверк.

Фото историко-культурного комплекса "Линия Сталина"

Каждый посетитель комплекса найдет себе занятия по душе вне зависимости от возраста, а самых активных ждут подарки и сувениры.

Вход платный.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Беларуси.

Огненный фестиваль "Феникс фаер-фест" в Лидском замке

18 мая в Лидском замке с 10.00 до 24.00 пройдет зрелищный праздник огня "Феникс фаер-фест".

Организаторы подготовили масштабные выступления театров огня и сольных артистов, всевозможный огненный реквизит, бризинг (искусство дышать огнем), зрелищные номера с живым огнем и световыми эффектами, яркое финальное пиротехническое шоу. Эмоции от увиденного многократно усилятся благодаря неповторимой атмосфере средневекового замка. Кстати, фаер-фест проходит здесь уже второй раз.

Фото организаторов

На мероприятии выступят музыкальные группы, невероятное мастерство выдыхания огня продемонстрирует двукратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса бризер Зерг, а завершится огненный праздник дискотекой и потрясающим салютом.

Вход платный.

Велосипедный фестиваль "Без мотора" в Бресте

18 мая в Бресте состоится III велосипедный фестиваль "Без мотора".

Праздник откроется в 12.00 городским велопробегом протяженностью 15 км. Темп заезда - любительский, рассчитан на все категории участников, включая детей (участники до 18 лет допускаются только в сопровождении ответственных за них лиц). В этом году планируется новый маршрут: колонна велосипедистов начнет свое движение от Брестской крепости (сбор участников в 11.00 на парковке около "Звезды") и доедет до Дворца спорта "Виктория". На финише зарегистрированных участников будут ждать розыгрыши подарков, викторины и выступления танцевальных коллективов. Будут определены победители в номинациях "Лучший костюм", "Лучший звук", "Лучшая велосемья" и т.д. Продолжится программа мероприятий велосипедными экскурсиями и мини-турниром по пляжному волейболу среди команд велосипедистов.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Фестиваль духовой музыки "Фанфары сяброў"

Агрогородок Поречье Гродненского района 18-19 мая будет принимать масштабный фестиваль духовой музыки "Фанфары сяброў", который проходит раз в два года.

Праздник соберет 14 оркестров из шести стран. Помимо белорусских коллективов, перед зрителями выступят духовые оркестры из Польши, Германии, Украины, Литвы и Латвии.

Начнется мероприятие 18 мая в 14.00 традиционным шествием оркестров по улицам Поречья, продолжится на стадионе Поречской средней школы. Музыка будет звучать в режиме нон-стоп: запланированы выступления на сцене и дефиле оркестров. Завершится вечер концертом и дискотекой под открытым небом. Во второй день зрителей ожидает не менее насыщенная программа: в ней также запланированы концертные выступления и парад оркестров, который начнется в 11.30. Вход на все мероприятия бесплатный.-0-