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Афиша выходного дня: открытие сезона фонтанов, фестиваль "Золотогорская лира" и "Битва городов" в Могилеве

Регионы 25.04.2019 | 15:41
Фото из архива
Фото из архива

В последние апрельские выходные "Афиша" приглашает минчан и гостей столицы принять участие в торжественном открытии сезона фонтанов, поддержать спортсменов на тестовых соревнованиях по гимнастическим видам спорта ко II Европейским играм, научиться росписи пасхальных яиц, насладиться духовной музыкой на фестивале "Золотогорская лира", увидеть долгожданный финал "Мстителей", а также посетить несколько интересных выставок.

Застоличная афиша приглашает на турнир по киберспорту "Битва городов" в Могилеве, соревнования по велоориентированию среди детей и молодежи в Гомеле, а также конкурс-фестиваль эстрадной и джазовой музыки Brand New Jazz в Барановичах.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 27 апреля

Утро проведем на выставке

В Художественной галерее Михаила Савицкого в эти выходные можно посетить выставку "Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса", которая входит в культурную программу II Европейских игр. Экспозиция включает около 200 уникальных предметов вооружения, рукописных и старопечатных книг, произведений живописи и графики XV-XХ веков из коллекции основателя Итальянской ассоциации мастеров по оружию, члена рабочей группы по историческому фехтованию Итальянской федерации фехтования, почетного консула Беларуси в Брешии (Италия) Роберто Готти.

Выставка поделена на разделы: "Кузница Вулкана", "Мастерская оружейника", "Зал оружия" и "Детская игровая комната".

"Кузница Вулкана" - это молот, бьющий по заготовке на наковальне, однообразные движения за верстаком, когда готовый клинок полируют смоченными водой камнями. Атмосфера кузницы воссоздана с помощью оригинальных орудий кузнеца и современных технических средств.

"Мастерская оружейника" реконструирует процесс создания оружия. В древних обществах искусство обращения с металлом ассоциировалось с магической силой, превращающей природные ресурсы в инструменты. Можно будет наглядно представить, как, выбираясь на свет из гор и лесов, проходя через огонь и воду, металл превращается сначала в брусок, затем - в клинок и, наконец, воссоединяется с дополняющими его частями - навершием, рукоятью и гардой.

Основной частью выставки является раздел "Зал оружия". Здесь представлено оружие XV-XVIII веков: двуручные мечи, мечи для ношения на боку, рапиры, ножи, боевые мечи, придворные шпаги, сабли, алебарды, трости.

"Детская игровая комната" - это интерактивный зал, где все предметы можно трогать руками.

Выставочный проект будет работать по 15 сентября. Во время его проведения также состоятся выступления клубов исторической реконструкции, турниры по историческому фехтованию, культурно-просветительские программы для школьников.

Вход платный.

Место: пл. Свободы, 15.

Время: с 10.00 до 19.00.

Днем поддержим спортсменов на тестовых соревнованиях ко II Европейским играм

На базе спортивно-развлекательного комплекса "Минск-Арена" пройдут международные тестовые соревнования ко II Европейским играм по гимнастическим видам спорта, в которых примут участие спортсмены из пяти стран.

В эту субботу перед зрителями выступят представители спортивной гимнастики. Медали будут разыграны среди мужчин (опорный прыжок, брусья, перекладина) и женщин (бревно, вольные упражнения).

Вход свободный.

Место: пр. Победителей, 111.

Время: с 13.00 до 16.30.

Вечером примем участие в открытии сезона фонтанов

Торжественная церемония запуска фонтанов состоится у самого большого по площади городского фонтана, расположенного перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета.

В музыкальном театрализованном представлении примут участие артисты балета Большого театра и Национального академического драматического театра имени М.Горького, детские творческие коллективы. Организаторы обещают сказочное действо, предполагается, что представление продлится 30 минут.

Вход свободный.

Место: пл. Парижской Коммуны, 1.

Время: начало в 17.00.

В парке культуры и отдыха им. Челюскинцев продолжает работать танцплощадка. Каждый танцевальный вечер собирает от 500 до 800 человек в возрасте 45 лет и старше. Субботние и воскресные встречи "Для тех, кому за…" дополнят программами для более молодой аудитории, новыми проектами.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 апреля

Утром посетим мастер-класс по росписи пасхальных яиц

Крашеное яйцо - один из символов праздника Пасхи. В эти выходные состоится бесплатный мастер-класс, на котором научат расписывать пасхальные яйца вручную.

Гости смогут поучаствовать в создании оригинальных яиц, научиться разным техникам росписи и создать свое собственное праздничное произведение искусства.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Место: ул. Первомайская, 3а.

Время: начало в 12.00.

День проведем на фестивале духовной музыки "Золотогорская лира"

XV фестиваль духовной музыки "Золотогорская лира" пройдет в минском костеле Пресвятой Троицы. В программе - традиционные пасхальные песнопения в исполнении хора "Золотая горка" (художественный руководитель - Светлана Шейпа).

Репертуар коллектива богат на старинную белорусскую духовную музыку, а также недавно пополнился уникальными произведениями белорусских композиторов XIX века.

Хор "Золотая горка" создан в 1991 году, является лауреатом I Международного фестиваля христианской духовной музыки "Магутны Божа", с концертами побывал в Польше, Австрии и Украине, регулярно выступает в Беларуси. Каждое воскресенье коллектив участвует в богослужениях в минском костеле Пресвятой Троицы. Также выступает в музейных мероприятиях, научных конференциях и телевизионных передачах.

Вход свободный.

Место: пр. Независимости, 44а.

Время: начало в 13.30.

Вечером узнаем, чем же закончились "Мстители"

Приключенческий боевик режиссеров Энтони и Джо Руссо "Мстители: Финал" - это последняя часть экранизации комиксов Marvel о приключениях команды супергероев. Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.

В ролях: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Дон Чидл, Пол Радд, Бри Ларсон, Карен Гиллан, Данай Гурира, Бенедикт Вонг, Джон Фавро, Брэдли Купер, Джош Бролин и др.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Отборочный турнир по киберспорту "Битва городов" в Могилеве

Очередной отборочный тур соревнований по киберспорту "Битва городов" по Dota 2 состоится в Могилеве 28 апреля в Могилевском профессиональном электротехническом колледже. "Битва городов" - отличная возможность для молодых ребят стать частью большого киберспортивного движения Беларуси.

Принять участие в турнире может любой желающий не младше 16 лет, необходимо лишь предварительно зарегистрироваться, проживать в Могилеве или Могилевской области.

Команда включает пять игроков. Лучший коллектив по итогам могилевских квалификаций получит путевку в финал, который пройдет в Минске, а также подарок от партнера. Призовой фонд решающей стадии чемпионата составит Br6 тыс. и будет распределен между командами, занявшими места с первого по четвертое. Начало турнира в 10.00. Участие бесплатное.

Первые соревнования в региональной серии состоялись ранее в Витебске. Турнир продемонстрировал высокий интерес со стороны игроков и зрителей. Лучших киберспортсменов позже определят также в Бресте, Гродно и Гомеле.

Соревнования по велоориентированию среди детей и молодежи в Гомеле

Соревнования по велоориентированию пройдут 27 апреля в Гомеле. Состязания станут частью республиканской спартакиады среди детей и молодежи по спортивному ориентированию. На старт выйдут более 100 участников в возрасте от 12 до 20 лет. Они представят все регионы страны.

Лучших будут определять среди девушек и юношей в четырех возрастных группах на двух дистанциях: спринтерской и средней. Так, лично-командные соревнования на средней дистанции состоятся в первый день. Старт буден дан на спортплощадке в заречной зоне. Во второй день на Роповском пляже ребята выйдут на спринтерскую дистанцию. Победителей наградят медалями и дипломами.

Спортивное ориентирование активно развивается как массовый вид детского и молодежного спорта. Такие занятия позволяют сочетать в себе не только физическую нагрузку, но и умственную деятельность.

Организуют соревнования Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Республиканский центр экологии и краеведения, Гомельская областная федерация общественного спортивного объединения "Белорусская федерация ориентирования", областной центр туризма и краеведения детей и молодежи, областное ОО "ВелоГомель".

Начало в 12.30. Участие платное. Организаторы приглашают всех желающих поддержать участников.

Конкурс-фестиваль эстрадной и джазовой музыки Brand New Jazz в Барановичах

В Барановичах 27 апреля состоится I Международный конкурс-фестиваль эстрадной и джазовой музыки Brand New Jazz. Заявки на участие поступили от представителей Беларуси, России, Украины, Латвии, Польши, Литвы и Китая.

На форуме свои таланты продемонстрируют школьники, учащиеся, студенты вузов. Конкурсная программа предусматривает сольные выступления инструменталистов и вокалистов, также свои номера покажут ансамбли, хоры, оркестры. Им предлагают исполнить эстрадную музыку (в том числе собственного сочинения), джазовую классику, произведения современных джазовых композиторов, фольклор в джазовой обработке. Мастерство конкурсантов оценит профессиональное жюри, в состав которого войдут специалисты из Беларуси, Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины и России. Они определят дипломантов, лауреатов, обладателя Гран-при.

Понаблюдать за творческим состязанием жители Барановичей смогут на гала-концерте фестиваля, который состоится во Дворце культуры в 18.30. Вход свободный.-0-

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Теги
анонс, Барановичи, выставка, Гомель, Минск, Могилев, отдых, развлечения, соревнования, танец
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