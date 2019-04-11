Афиша выходного дня: пасхальный фестиваль "Радость", бесплатные экскурсии по Беларуси и огненное шоу в Бресте

В предстоящие выходные не придется скучать - "Афиша" вновь готова радовать и удивлять интересными событиями. В этот уик-энд можно провести время с семьей и друзьями на пасхальном фестивале "Радость", погрузиться в мир искусства на лекциях о Дали и Моцарте, узнать о модных новинках на Fashion Day 2.0, принять участие в благотворительной акции "Дорога домой!", а также отправиться в путешествие по Африке и распутать настоящую детективную историю. Кроме того, "Афиша" приглашает посетить две интересные столичные выставки, стать участником фестиваля польских фильмов "Висла" и посмотреть норвежскую драму "Белый лебедь".

Застоличная афиша предлагает зарядиться позитивом сразу на трех ярких весенних фестивалях в Гродно, увидеть выступления мастеров файер-шоу в Бресте, побывать на многочисленных экскурсиях по всей стране в рамках "Фэста экскурсаводаў - 2019" и узнать, кому достанется "Кубок железного льва" в Могилеве.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 13 апреля

Утро проведем на пасхальном фестивале "Радость"

Получить новые впечатления и прекрасно провести время со своими близкими можно на Международном православном пасхальном фестивале "Радость", который пройдет во Дворце искусства в Минске.

В этом году на фестиваль съедутся около 80 участников из 9 стран: Беларуси, Греции, Молдовы, Палестины, России, Сербии, Сирии, Украины и Узбекистана. Посетители смогут приобрести монастырскую продукцию: от церковной утвари до сувениров ручной работы и продукции для здоровья.

В программе - демонстрации коллекций одежды для женщин и детей. Запланированы концерты, литературные вечера, встречи со священниками, артистами и музыкантами, а также разнообразные мастер-классы. Интересным будет знакомство с мастером гончарного дела Натальей Сабич, которая научит гончарному искусству, а также представит свои изделия на выставке.

Кроме того, на фестивале будет работать детская гостиная, которая откроет свои двери не только для детей, но и их родителей. Посетителей ждут спектакли, интерактивные представления, развлекательные и развивающие занятия, обучение живописи по дереву и воде, а также мероприятия для мам и пап. Традиционно пройдет благотворительная акция "Чудо для ближнего". Организаторы фестиваля надеются, что мероприятия культурной программы будут способствовать тому, что радость Пасхи коснется каждого сердца.

Вход свободный.

Место: ул. Козлова, 3.

Время: с 10.00 до 20.00.

Днем послушаем лекцию о Сальвадоре Дали

О Сальвадоре Дали известно многое, но еще больше остается загадкой. Гений сюрреализма, художник, график, скульптор, дизайнер и король эпатажа много говорил о себе, издавал дневники, писал множество статей. Сальвадор Дали собственными руками сотворил миф о себе.

Развеять мифы и раскрыть различные грани творчества великого сюрреалиста можно на лекционной площадке Национального художественного музея, организованной в рамках выставочного проекта "Сальвадор Дали". В эту субботу доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения Смульская Светлана Юрьевна проведет лекцию на тему: "Дали и фотосюрреализм".

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: начало в 16.00.

…или посмотрим мюзикл в Театре эстрады

Молодежный театр эстрады приготовил для юных зрителей сразу два интересных мюзикла. Сначала отправимся в невероятно увлекательное путешествие в жаркую Африку с музыкальной шоу-программой "Не ходите, дети, в Африку гулять!" и поможем внуку знаменитого доктора Айболита - доктору Ойболиту спасти маленьких обезьянок, которых похитили пираты Язва и Клизма и внук разбойника Бармалея.

Также Театр эстрады предлагает распутать настоящую детективную историю "Мешок с сюрпризом", которая приключилась в одном из сказочных лесов. В центре событий - загадочный мешок с чем-то большим и круглым, который превратил жизнь обитателей леса в череду запутанных историй. Всех пришедших ждет много музыки, танцев, яркие персонажи, необычный сюжет и различные интерактивы.

Вход платный.

Место: ул. Московская, 18а.

Время: начало в 12.00 и 14.30.

Вечером посмотрим фильм о легендарной фигуристке

Норвежская драма "Белый лебедь" режиссера Анне Севитски расскажет об одной из самых величайших фигуристок прошлого столетия. Трехкратная олимпийская чемпионка, голливудская дива, самая богатая женщина своего времени Соня Хени была легендой. Она покорила Голливуд и купалась в деньгах, но у славы есть цена.

В ролях: Ине Марие Вильман, Валин Кейн, Эльдар Скар, Андерс Мордал, Аннеке фон Дер Липпе, Эйдан Макардл, Малкольм Адамс, Пол Сверре Валхейм Хаген, Хью О'Конор, Густаво Рохо.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреля

Утро на выставках

В Музее истории белорусского кино представлена персональная выставка фотохудожника Владимира Жигунова "В кадре и за кадром". Владимир работал штатным фотографом киностудии "Беларусьфильм" и Одесской киностудии в 1980-е годы, сопровождая фотосъемкой создание таких фильмов, как "Белые Росы", "Филиал", "Отцы и дети", "Питер Пэн" и др.

В экспозиции представлены ранее нигде не публиковавшиеся работы из личного архива фотохудожника - проникновенные портреты, репортажные фотографии с участием Николая Караченцова, Андрея Мягкова, Дмитрия Харатьяна, Кирилла Лаврова, Владислава Галкина, Светланы Немоляевой, Станислава Садальского, Галины Польских, Стефании Станюты и многих других звезд белорусского и советского кино. Невероятно интересными будут и кадры, которые сейчас называют "бекстейдж", отражающие особенности киносъемочного процесса в 1980-е годы, а также работу съемочных групп известных советских режиссеров.

Выставка является источником вдохновения не только для любителей киноискусства, но и для широкой аудитории. Посетители экспозиции фактически становятся первыми зрителями ряда уникальных и ценных для истории белорусского кино фотокадров.

Место: ул. Свердлова, 4.

Время: с 10.00 до 19.00.

Весна - волшебная пора, когда оживает природа, поют радостно птицы, все вокруг цветет и зеленеет. День становится длиннее, ветер нежнее, а солнце греет теплее. Но самым ярким доказательством весны являются коты. Данной теме посвящена экспозиция "Кот и весенние цветы" в Музее Кота.

Посетителей ждет увлекательное общение с дружелюбными котами и кошками. Также все желающие смогут познакомиться с произведениями искусства на кошачью тематику (живопись, графика, скульптура, фотография, компьютерная графика, декоративно-прикладные произведения). Каждому посетителю предложат бесплатные горячие напитки и сладости из "Котокафе".

В музее работает как постоянно действующая экспозиция, так и временные тематические выставки.

Вход платный.

Место: ул. Интернациональная, 23.

Время: с 11.00 до 20.00.

Днем поучаствуем в благотворительной акции "Дорога домой!"

Более 60 кошек и собак будут ждать своих будущих хозяев на благотворительной акции "Дорога домой!". Посетители смогут познакомиться с четвероногими и забрать себе понравившегося питомца. Все собаки и кошки здоровы и привиты.

Кроме того, будут проведены бесплатные консультации по содержанию и уходу за животными от специалистов: ветврачей, кинологов и экспертов по питанию животных.

Посетителей ждет насыщенная развлекательная программа с выступлениями белорусских артистов, тематическими фотозонами, увлекательными мастер-классами, анимацией и аквагримом.

Желающие помочь бездомным животным смогут поучаствовать в благотворительном аукционе, все вырученные средства от которого будут переданы на содержание приюта.

Вход свободный.

Место: ул. Октябрьская, 16/27.

Время: с 13.00 до 18.00.

…или послушаем лекцию о неповторимом Моцарте

Музей истории города Минска и музыкальная школа Артема Шаплыко представили новый авторский курс по истории музыки и изобразительного искусства "Загадочная история великих композиторов" в Художественной галерее Михаила Савицкого.

Курс включает пять лекций, на которых посетители узнают об экстравагантных выходках, щекотливых историях и необычных фактах из жизни известных композиторов. Все желающие смогут погрузиться в тайны средневековья, пройти по лабиринтам барокко и пережить чувственный шторм романтизма.

В это воскресенье все желающие смогут узнать еще больше о неповторимом Вольфганге Амадее Моцарте. На лекции будут демонстрироваться видео- и аудиоматериалы, пройдут живые выступления артистов.

Лекции читает Варвара Царюк, магистр искусствоведения, аспирантка кафедры истории музыки Белорусской государственной академии музыки.

Вход платный.

Место: пл. Свободы, 15.

Время: начало в 16.00

Вечером заглянем на фестиваль польских фильмов "Висла"

В кинотеатре "Центральный" проходит фестиваль польских фильмов "Висла". Зрители увидят киноленту "Боги", основанную на биографии профессора Збигнева Религи, выдающегося польского кардиохирурга, который в 80-е годы провел первую в Польше операцию по пересадке сердца. Фильм "Боги" - это портрет выдающейся личности, которая в неблагоприятных обстоятельствах осмелилась изменить действующие правила.

Также будет показан фильм "Готовы ко всему. Экстерминатор". Это история о друзьях, знакомых еще со времен юности, которые спустя годы возобновляют деятельность своей музыкальной группы.

Фильмы демонстрируются на польском языке с русскими субтитрами.

Бесплатные билеты на показы фильмов можно получить в кинотеатре "Центральный" за час до начала сеанса.

Вход свободный.

Место: пр. Независимости, 13.

Время: начало в 15.00 и 17.30.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Бесплатные экскурсии по Беларуси

Бесплатные экскурсии по Беларуси пройдут 13 и 14 апреля во время десятого "Фэста экскурсаводаў - 2019". Организаторы предлагают посетить многочисленные экскурсии по всей стране, также ожидаются путешествия по белорусским местам за границей. Подготовлены и новинки: квесты для детей и взрослых, необычные маршруты по "обычным" местам. Запланированы детские, храмовые, тематические экскурсии, экскурсии для людей с инвалидностью и даже экскурсии на промышленные предприятия.

Создатели "Фэста экскурсаводаў" не ставят цель увеличить количество бесплатных экскурсий, но будут более пристально отслеживать их качество. Традиционно экскурсии могут проводить не только профессиональные экскурсоводы, но также преподаватели истории, краеведы, исследователи определенной эпохи, личности, тематики или региона.

Идея проводить "Фэст экскурсаводаў" появилась в Беларуси в 2009 году. Он приурочен к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Необходима предварительная регистрация.

Сразу три фестиваля в Гомеле

В субботу, 13 апреля, на открытой площадке возле Центра инклюзивной культуры (ул. Юбилейная, 48) в Гомеле развернутся сразу три ярких весенних фестиваля.

Радужные мыльные пузыри с детства приводят нас в восторг, а найти им более зрелищную и веселую забаву практически невозможно. Фестиваль мыльных пузырей приглашает стать участником мыльно-воздушного шоу, веселых конкурсов и зарядиться позитивом. В рамках праздника также пройдет костюмированный карнавал и парад плакатов. Требований к костюмам и плакатам всего два: они должны быть веселыми и очень яркими. Фестиваль начнется в 15.00 и продлится один час. Вход платный. Набор для создания мыльных пузырей уже включен в стоимость участия.

Фестиваль красок ColorFest - один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе. Из года в год он собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краски самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. Главное новшество фестиваля в 2019 году - пенная вечеринка под треки лучших диджеев города: не начать танцевать будет просто невозможно. Начало фестиваля в 17.00. Вход платный.

Фестиваль волшебных шаров окутает настоящим волшебством площадку у Центра инклюзивной культуры. Сотни шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками и подарят незабываемые эмоции. Также участников ждет захватывающее световое представление и выступление музыкантов-виртуозов с чарующими композициями. После окончания фестиваля волшебные шары можно будет забрать с собой. Начало в 21.00. Вход платный.

Огненный фестиваль в Бресте

Огненное шоу "Брэстфэст" 13 апреля уже в третий раз соберет в брестском парке культуры и отдыха мастеров файер-шоу из Беларуси, России, Украины и Германии. Для жителей и гостей города организаторы подготовили интересный и насыщенный гала-концерт. Зрители увидят эффектные и завораживающие трюки, мастерство укрощения огня и всю красоту этой опасной стихии.

В программе - захватывающие выступления белорусских и зарубежных артистов, мастер-классы, концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов города, перформанс от МЧС, конкурсы для зрителей, сюрпризы для детей, море эмоций и много огня.

Сцена "Брэстфэста" - это место, где сменяются образы, рождаются истории и происходит настоящее волшебство. Начало в 20.00. Вход свободный.

Открытый турнир по бодибилдингу и фитнесу в Могилеве

Открытый лично-командный турнир "Кубок железного льва" соберет 13 апреля любителей бодибилдинга и фитнеса в Могилеве. Состязания пройдут во Дворце культуры области. Кроме белорусских атлетов в турнире примут участие гости из российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска и Смоленска. Спортсмены будут бороться за медали в восьми номинациях.

Победителей и призеров наградят медалями, кубками и подарками от партнеров турнира. Тренерам победителей также вручат медали.

Современный бодибилдинг сегодня охватывает практически все страны мира. Вводятся новые номинации, чтобы как можно больше людей смогли найти себя в этом виде спорта. Так, на пятом "Кубке железного льва" впервые будет представлено новое направление для нашей страны - Wellness Fitness. Вход платный. Начало в 14.00.-0-