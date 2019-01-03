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Афиша выходного дня: Рождественский хоккейный турнир, "Беларускія калядкі" и детские балы в Мирском замке

Регионы 03.01.2019 | 17:23
Фото из архива
Фото из архива

Предстоящие выходные будут наполнены волшебством и ожиданием чудес, ведь это время Рождества. В эти три дня нас ждут теплые встречи с родными за семейным столом, а также самые разнообразные мероприятия, которые собраны в Афише выходного дня. Минчане и гости столицы смогут поучаствовать в праздничной интерактивной программе Национального художественного музея, отправиться с детьми на новогоднем поезде в гости к Деду Морозу, увидеть первый сферический фильм на белорусском языке, окунуться в чудесный мир вытинанки и "поколядовать" в Театре эстрады. Рождественское настроение также подарят спектакль "Дорога на Вифлеем", ярмарка "Калядны кiрмаш" и праздник "Беларускiя калядкi" в зоопарке. А любителей спортивных баталий ждут поединки XV Рождественского международного турнира любителей хоккея.

Застоличная афиша приглашает посетить детские рождественские балы в Мирском замке и фестиваль огня и света на Витебщине, поучаствовать в собачьих забегах в Гродно и обрядовом мероприятии "Три короля", увидеть уникальные краковские батлейки в Бресте и насладиться "Чистым голосом" в Солигорске.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 5 января

Утром отправляемся на елку в Национальный художественный музей

Национальный художественный музей Республики Беларусь приглашает маленьких ценителей искусства на серию праздничных интерактивных программ "Елка в Художественном!". Ребят ждет увлекательное путешествие по залам музея с загадками. Ответив на вопросы, гости познакомятся с историей празднования самого долгожданного праздника в году. Участников программы ждет незабываемая встреча с настоящим художником, а также создание совместной картины, творческая мастерская по росписи новогодней игрушки и веселый хоровод вокруг красавицы-елки.

Новогодняя праздничная программа проводится в веселой игровой форме, доступной для детей от четырех до 13 лет.

Вход платный. Для участия в программе необходима предварительная запись.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: 12.00.

Днем окунаемся в чудесный мир вытинанки

В Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа открыта временная экспозиция творческих работ членов Белорусского союза мастеров народного творчества "Чудесный мир вытинанки".

Вытинанка - один из видов народного искусства, часть национальной художественной культуры Беларуси. Группа мастеров вытинанки Белорусского союза мастеров народного творчества, имеющих признанный опыт совместных и персональных выставок на территории Беларуси и за ее пределами, наглядно продемонстрирует этот вид искусства от исторических корней до современности. Особенно интересными будут композиции на тему христианских и народных праздников.

На экспозиции представлен полный ассортимент всех форм вытинания - от орнаментально-декоративных "занавесок" и "кружев" до сложных композиций сюжетно-тематического характера в исполнении мастериц Галины Журавлевой, Валентины Поздняковой, Ольги Наливайко и Валентины Слюнченко.

Вход свободный.

Место: ул. Академическая, 5.

Время: 10.00-17.00.

Вечером идем на "Калядны кiрмаш"…

В Минске на Октябрьской площади развернулся "Калядны кiрмаш", который будет работать до 15 января. Нынешняя ярмарка изменила формат: торговые объекты разместились возле елки в стеклянных конструкциях в виде сот. Это новая концепция: в каждой из четырех объемных конструкций скомплектовано три торговых павильона, по периметру которых предусмотрены столики без посадочных мест.

Минчане и гости столицы могут приобрести на ярмарке сувениры, свежую выпечку и согревающие напитки - чай, кофе, глинтвейн.

Вход свободный.

Место: Октябрьская площадь.

Время: с 12.00 до 22.00.

…или смотрим сказочный фильм "Мэри Поппинс возвращается"

Кадр из трейлера к фильму
Кадр из трейлера к фильму

"Мэри Поппинс возвращается" - музыкальный фильм, основанный на серии книг о няне-волшебнице Мэри Поппинс Памелы Трэверс; сиквел знаменитого фильма 1964 года.

Действие фильма развивается в Лондоне в начале 30-х годов прошлого века. Брат и сестра Бэнксы переживают не лучшие времена - за долги их собираются лишить дома. В этот момент спустя целых 20 лет к ним возвращается их няня Мэри Поппинс. Она вернулась, чтобы заняться воспитанием следующего поколения Бэнксов, помочь семье справиться с трудностями, наполнить их жизнь волшебством и вновь сделать счастливыми. А поможет ей во всем этом ее друг - хранитель уличных фонарей Джек.

В декабре 2018 года фильм "Мэри Поппинс возвращается" вошел в список 10 лучших фильмов 2018 года по версии Американского института киноискусства.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 января

Утром смотрим рождественский спектакль "Дорога на Вифлеем"

Фото beltuz.by
Фото beltuz.by

Рождественскую сказку-притчу на белорусском языке в двух действиях с антрактом покажут в Театре юного зрителя.

Даже самые древние художники и писатели не сомневались в том, что Иисуса Христа почитали все земные существа. Герой нашей истории - Осел. Он голоден, измучен тяжелым трудом и недобрым хозяином. Бог, как известно, может нашему герою помочь, но - невероятно! Иногда и Богу нужна помощь! И сделать это может только Осел ... Он отправляется в Вифлеем. Нашего героя ждет самая длинная и опасная дорога в его жизни!

Вход платный.

Место: ул. Энгельса, 26.

Время: 11.00.

Днем посмотрим первый сферический фильм на белорусском языке

planetarium.by
planetarium.by

Минский планетарий в этом году начнет показывать сферические фильмы на белорусском языке - первым продублирован мультфильм "Мышата и Луна" ("Мышаняты і Месяц"), премьерные показы запланированы на 5 и 6 января.

"Мышаняты і Месяц" - это история приключений двух мышат Пипа и Скрипа, которые искали ответ на вопрос, кто съедает светящийся сыр в небе. Они узнали, что на самом деле это Луна, которая совсем не съедобная. Зато на ней есть лунные моря без воды, кратеры и еще много интересного. Такого, что хочется обязательно когда-нибудь там побывать и увидеть все своими глазами. А пока такой возможности нет - смотреть через телескоп.

Белорусскую звуковую дорожку к фильму "Мышата и Луна" подготовила студия, которая занималась созданием самого мультфильма. Кстати, это также первый белорусский фильм, созданный специально для показа на куполе. Премьерный показ фильма "Мышата и Луна" на русском языке состоялся в Минском планетарии осенью 2017 года. За это время фильм был переведен на английский, немецкий, французский и другие иностранные языки, демонстрировался на фестивалях полнокупольных фильмов. А теперь белорусская публика сможет увидеть его и на белорусском языке.

По окончании показа фильма зрителей ожидает экскурсия по завораживающему звездному небу.

Вход платный.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: 16.00.

Вечером "колядуем" в Театре эстрады

Фото Театра эстрады
Фото Театра эстрады

Молодежный театр эстрады накануне Рождества приглашает на шоу-программу "Ночь перед Рождеством" с участием артистов театра.

Еще с языческих времен главным зимним праздником у древних славян считались Колядки (они же Святки). Наши предки верили, что после зимнего солнцестояния старое солнце умирает и рождается новое. Существовало множество легенд, по одной из которых Змей Коротун пожирал Солнце, а богиня Коляда помогала людям и производила на свет новое, молодое светило - Божича. Люди старались помочь богине защитить новорожденного от змея и нечистой силы, которая в ночь перед Рождеством старалась похитить звезды и месяц. Люди громко пели, переодевались в страшные костюмы из шкур зверей. А когда на небе появлялась заря, молодежь ходила по всем дворам, чтобы сообщить о том, что новое молодое солнце родилось на свет. С этого момента световой день увеличивался, а ночь уменьшалась.

Праздничная шоу-программа "Ночь перед Рождеством" - это веселые колядовщики и неугомонные черти, зажигательные танцы и любимые песни, Коза, Колядная звезда, конфетки-бараночки и посиделки на лавочке.

Вход платный.

Место: ул. Московская, 18а.

Время: 19.00.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 января

Утром на новогоднем поезде отправляемся в гости к Деду Морозу

Детская железная дорога приглашает совершить увлекательное путешествие на новогоднем поезде в страну волшебства и сказки.

В программе - поездка на новогоднем поезде в сопровождении сказочных героев, театрализованное представление на лесной поляне с участием персонажей из детских сказок, мультфильмов и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки. Увлекательное путешествие не оставит равнодушными как взрослых, так и детей!

Участие платное.

Место: пр. Независимости, 86.

Время: 11.00.

Днем празднуем "Беларускія калядкі" в зоопарке

Фото minskzoo.by
Фото minskzoo.by

Минский зоопарк 7 января приглашает минчан на "Беларускiя калядкi". Для гостей подготовили зимние игры и забавы, будет работать выставка домашних животных. Посетителям предложат покататься на лошадях, сфотографироваться с козой, послушать народные песни и потанцевать.

Вход платный.

Место: ул. Ташкентская, 40.

Время: 13.00.

Вечером болеем на финале Рождественского турнира среди любителей хоккея

Двенадцать команд в спорткомплексе "Чижовка-Арена" поборются за почетный трофей XV Рождественского турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

Проигравшие в полуфиналах Рождественского турнира поспорят за бронзовые награды 7 января в 13.00, а победители сразятся в решающем финальном поединке в 18.00. Все матчи соревнований юбилейного турнира пройдут на большой и малой площадках "Чижовка-Арены".

Параллельно с взрослыми определять сильнейших будут и юные хоккеисты республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Финал "Золотой шайбы" также состоится 7 января на малой площадке "Чижовка-Арены".

Вход на финал Рождественского турнира по пригласительным билетам.

Место: ул. Ташкентская, 19.

Время: 18.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Детские рождественские балы в Мирском замке

Рождество и Новый год - это время волшебства, улыбок и счастья. В эти минуты каждый хочет поверить в сказку, окунуться в атмосферу чего-то необыкновенного, таинственного, завораживающего и, несомненно, незабываемого. Больше всех новогодних праздников ждут дети. В Мирском замке (Кореличский район Гродненской области) знают, как не разочаровать их ожидания, а сделать праздник по-настоящему веселым, интересным и запоминающимся.

Во время новогодних каникул Михаил Казимир Рыбонька и Франтишка Урсула Радзивилл рады пригласить юных дам и кавалеров от 6 до 12 лет на традиционные Детские рождественские балы, которые состоятся в Портретном зале 5 и 6 января в 12.00. Дети познакомятся с владельцами замка, а также встретятся с необычными персонажами: заколдованным рыцарем, ключницей и Черной Княжной. Маленькие участники бала смогут получить уроки придворного этикета, показать свое мастерство в старинных танцах, вдоволь насладиться играми и загадать самые сокровенные желания.

В завершение бала каждого ребенка будет ждать подарок от самих князей Радзивиллов.

Участие платное. Входной билет включает посещение ребенком мероприятия в сопровождении одного взрослого.

Рождественские собачьи забеги питч-энд-гоу в Гродно

Одиночные и командные "Рождественские старты" питч-энд-гоу состоятся на открытом воздухе в Коложском парке Гродно 6 января в 11.00. Принять участие может абсолютно каждый питомец независимо от породы.

Питч-энд-гоу - это развлекательные соревнования по апортировке (подноске собакой различных предметов), придуманные в Японии. Суть соревнований выражена в названии: pitch-and-go означает "бросай-и-беги" - хозяин что-то бросает, а собака бежит и приносит.

Организатором забега является гродненский клуб "Дог фрисби". Соревнования состоятся, даже если за окном будет до 10-15 градусов мороза.

Участие бесплатное. Победителей соревнований ожидают дипломы.

Рождественский фестиваль огня и света "Вместе Зажигаем" впервые пройдет на Витебщине

В Полоцке и Витебске пройдет первый рождественский фестиваль огня и света "Вместе Зажигаем". Красочное мероприятие состоится 6 января в городском парке культуры и отдыха Полоцка, а 7 января - в парке культуры и отдыха Железнодорожников областного центра.

Жителей этих городов ждут огненно-пиротехнические и световые представления, флешмоб бенгальских огней и цветного дыма. Огненное шоу под открытым небом считается одним из самых динамичных видов искусств и в последнее время набирает огромную популярность во всем мире.

В течение часа гостям предстоит увидеть световые номера и огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации. Помимо зрелищной шоу-программы, пришедших будут ждать веселые конкурсы и интерактивы от ведущего, фотозона и светящиеся шары. Не менее впечатляющим элементом праздника станет завораживающий флешмоб бенгальских огней (их подарят каждому гостю), а также цветного дыма. Во время него участники выстроятся в широкое кольцо и раскрасят небо своего города всеми цветами радуги.

Организатором фестиваля выступил арт-проект "Вместе Зажигаем" из Санкт-Петербурга. За семь лет существования команда проекта провела тысячи мероприятий более чем в 300 городах.

Вход платный. Начало в 19.00.

Обрядовое мероприятие "Три короля" в Озерце

Фото ru.etna.by
Фото ru.etna.by

Один из главных праздников католического календаря, который отмечается 6 января, в народе имеет название "Три короля", также известен как "Три мудреца" или "Цари с Востока". Согласно христианским верованиям, группа волхвов посетила Иисуса после его рождения, чтобы принести ему дары в виде золота, ладана и мирры. Волхвы являются традиционными персонажами в праздновании Рождества и важной частью христианской традиции.

Обрядовое мероприятие "Три короля", которое пройдет 6 января в Музее народной архитектуры и быта в д. Озерцо (Минский район), является художественной реконструкцией на основе этнографических сведений, переделанной на современный лад с использованием интерактивных элементов.

Посетителей ждет не только реконструкция древнего обряда по традиции из Вороновского района Гродненской области, но и показ традиционного кукольного театра - батлейки, угощение чаем с травами, белорусские народные забавы и танцы, мастер-классы и праздничный концерт с участием фольклорных коллективов.

А если погода будет по-настоящему зимней и снежной, гости праздника смогут принять участие в конкурсе на лепку снеговиков. Самые активные участники получат подарки от музея.

Вход платный. Начало в 14.00.

Выставка "Кракаўскія калядныя батлейкі" в Бресте

В брестском музее "Спасенные художественные ценности" до 13 января можно посетить выставку традиционных краковских батлеек.

В экспозиции представлено около полутора десятков работ - лучших образцов рождественских вертепов из фондов Исторического музея Кракова. Их авторами являются как профессиональные архитекторы и художники, так и любители-ремесленники. Яркие красочные экспонаты, выполненные из фольги и бумаги, стилизованы под макеты архитектурных памятников города - Мариацкий костел, кафедральный собор Вавеля, Ратушную башню, Королевский замок и другие. В них фигурки, которые движутся и освещаются с помощью механизмов, иногда - с музыкальным сопровождением.

В Кракове к основным персонажам в виде колядников, ангелов и прочих обитателей рождественских вертепов принято добавлять собственные - из польской истории и фольклора. Так, в представленных на выставке изделиях можно увидеть краковского Дракона, узнать в фигурках чернокнижника пана Твардовского, Иоанна Павла ІІ, Николая Коперника, Тадеуша Костюшко, других национальных героев и королей.

Считается, что традиция краковских батлеек восходит к XVIII веку. Сейчас она внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Вход платный. Музей работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00.

Рождественский концерт вокальной группы "Чистый голос" в Солигорске

Вокальная группа "Чистый голос" с рождественской программой "Праздник песни" выступит 7 января во Дворце культуры Солигорска (Минская область).

"Чистый голос" - это профессиональный вокальный ансамбль, собирающий полные залы в Беларуси и за рубежом и представляющий необыкновенное жанровое разнообразие. В рождественской программе "Праздник песни" такие произведения, как "Вдоль по Питерской", "Как прекрасен мир", "Лявониха", "Аве Мария".

Сегодня "Чистый голос" - это творческая группа из пяти талантливых артистов, за плечами каждого из которых большой опыт. Классика и фольклор, духовная и эстрадная музыка, романсы и современная авторская песня - каждая композиция в исполнении коллектива, будь то известная народная песня или советский шлягер, обретает новую жизнь. Музыкальные произведения всех жанров изящно переплетаются между собой в одном большом празднике музыки.

Вход платный. Начало в 18.00.-0-

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Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2019 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
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Лукашенко принял участие в открытии XV Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба"
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Рождественский турнир любителей хоккея ХV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси пройдет в Минске 3-7 января 2019 года.
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