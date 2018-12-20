Афиша выходного дня: сказочный буккроссинг, встреча с добрым Йети и колядование в Раубичах

Предстоящий уик-энд особенный - впереди целых три выходных дня, а католические верующие 25 декабря отметят светлый праздник Рождества. О том, какими событиями наполнить выходные, традиционно расскажет "Афиша". Минчане и гости столицы могут сходить на самое красочное новогоднее событие - главную елку страны, поучаствовать в сказочном буккроссинге, посмотреть новогоднюю комедию "Елки Последние", получить поздравление от Деда Мороза, отправиться в путешествие по Ботаническому саду с добрым Йети, купить новогодние подарки на ярмарках "Калядная вёска" и "Кава-Какава", посетить сразу несколько интересных выставок, насладиться шедеврами мировой оперы и принять участие в интерактивных экскурсиях.
Застоличная афиша предлагает съездить в гости к Генералу Деду Морозу на "Линию Сталина", познакомиться с традиционным обрядом колядования в Раубичах, поболеть за участников гонок по автомобильному треку в Боровой и побывать на заключительном концерте IV форума классической музыки "Восток-Запад" в Гомеле.
Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.
Утро на выставках
Национальный художественный музей приглашает посетить ретроспективную выставку "Обнаженные чувства. Сакральный смысл" выдающегося живописца Владимира Кожуха.
Творчество мастера всегда отличалось художественно-социальной и философской наполненностью. На выставке представлены его знаковые произведения, посвященные социальной тематике, теме войны, национального возрождения, христианства, народным праздникам, белорусскому пейзажу, образу женщины, художника и музы.
В едином экспозиционном пространстве будут представлены произведения Владимира Кожуха 1980-2010-х годов из фондов Национального художественного музея, Национального центра современных искусств, Белорусского союза художников, историко-культурного музея-заповедника "Заславль", Государственного литературного музея Янки Купалы, а также из частных собраний и коллекции семьи.
Вход платный.
Место: ул. Ленина, 20.
Время: с 11.00 до 19.00.
В выставочном зале Libra представлена экспозиция "Сальвадор Дали и Пабло Пикассо" из частной коллекции Александра Шадрина.
У каждого художника был свой неповторимый и легко узнаваемый стиль. Серии кубистических портретов Пикассо позволяют проследить непрерывные метаморфозы, происходящие с лицом человека в сознании художника, а керамика мастера проливает свет на глубины его творческих устремлений.
На выставке также представлены самые знаменитые сюрреалистические далинианские сюжеты, в том числе тающие часы, слон на тоненьких ножках, женщина с ящиками, жираф в огне и др.
Вход платный.
Место: пр. Независимости, 37.
Время: с 11.00 до 20.00.
Тематическая выставка "Белорусский кинематограф 1920-1930-х годов в киноплакате" проходит в столичном Музее истории белорусского кино.
В экспозиции представлено 35 полноформатных и полноцветных репринтов киноплакатов к белорусским фильмам 1926-1940-х годов и советские киноплакаты 1920-1930-х годов, посетителям покажут их эволюцию в связи с превращением немого кино в звуковое.
Главной особенностью выставки станет не только показ двух новинок - плаката к фильму "В большом городе" и полноформатного варианта плаката к картине "Первый взвод", но и презентация интерактивного мультимедийного приложения к коллекции плакатов на трех языках. С его помощью посетители смогут узнать об особенностях образно-стилевого решения экспонатов, познакомиться с биографией их авторов, получить представление о жанрово-тематических и стилевых характеристиках фильма, к которому относится конкретный плакат, а также увидеть характерный фрагмент этого фильма и услышать оригинальную музыкальную фонограмму - мелодию или песню.
Вход платный.
Место: ул. Свердлова, 4.
Время: с 11.00 до 19.00.
Ярмарка "Калядная вёска" начнет работу 20 декабря возле музея МТЗ. На праздничной площадке детей и взрослых ждут культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, игровые зоны. Среди юных посетителей разыграют призы и подарки, гостей будут развлекать аниматоры и ростовые куклы.
У кузнеца ручной ковки можно отчеканить волшебную монетку "На удачу". В торговых лавках предложат купить памятные сувениры для родных и друзей, согреться горячим глинтвейном в дизайнерских кружках, ароматным кофе и чаем из самовара.
В павильонах с белорусским радушием предложат отведать аппетитный шашлык, наваристую уху, ароматные домашние колбаски, фирменные пирожки и драники, пельмени и блины. Для сладкоежек подготовили медовые пряники, шоколадные зайчики, конфеты и др.
Организаторы приглашают окунуться в атмосферу рождественского чуда и волшебства сказочного леса. Гостей встретят герои любимых сказок и мультфильмов, а праздничное настроение подарят световая иллюминация и декорации.
Вход свободный.
Место: возле музея МТЗ по ул.Долгобродской.
Время: с 12.00 до 22.00.
С 21 декабря по 6 января на сцене Большого зала Дворца Республики пройдет самое красочное новогоднее событие - главная елка страны. В этом году на главной концертной площадке покажут музыкальную сказку под названием "Формула добра".
Зрители представления станут участниками увлекательных рождественских приключений и убедятся, что мечта, умноженная на формулу добра - это великая сила, которая способна творить самые невероятные чудеса.
Вместе с героями представления гостям предстоит побывать и в знойной пустыне, и на заснеженных просторах, узнать много нового о тайнах и традициях рождественских поздравлений, постичь истинный смысл музыки, ощутить ее мощь и, наконец, стать свидетелем чуда - появления волшебного сада в холодных снегах.
Самые красочные и незабываемые приключения в невероятный мир сказки, ждут всех зрителей этого фееричного представления.
Вход платный.
Место: Дворец Республики (пл. Октябрьская, 1).
Время: 18.00.
Утром примем участие в сказочном буккроссинге
Национальный исторический музей предлагает поучаствовать в сказочном буккроссинге, который пройдет по 15 января.
В музее стало уже доброй традицией проводить разные тематические буккроссинги. Люди активно отзываются на эти акции и несут много книг. Новый книгообмен объявлен для того, чтобы в эти предновогодние дни собрать как можно больше волшебства на полочках музейного буккроссинга.
Приносить можно сказки любого формата, года издания и языка. Все участники акции получат бесплатный билет на основную экспозицию музея.
Вход свободный.
Место: ул. К. Маркса,12.
Время: с 11.00 до 18.00.
Выставка-ярмарка дизайнерских изделий ручной работы "Кава-Какава", которая пройдет 24-25 декабря, соберет на одной площадке мастеров по дереву и металлу, дизайнеров всех направлений и ремесленников всех категорий. Посетители смогут приобрести сувениры, предметы интерьера, дизайнерские игрушки, одежду, аксессуары и многое другое в подарок себе и своим близким.
В рамках мероприятия пройдут мастер-классы от ремесленников и дизайнеров и мини-концерты, будут работать многочисленные фотозоны с фотографами, а также бьюти-зона со стилистами. Вы сможете хорошо провести время всей семьей и поучаствовать в розыгрыше подарков, главный из которых - новогоднее путешествие.
Вход свободный.
Место: "Президент-Отель" (ул. Кирова, 18).
Время: с 11.00 до 19.00.
"Елки Последние" станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями.
В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле "Сосны" Андрей поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В "Братьях" неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле "Ресторан быстрого знакомства". "Вокзал на троих" расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем - столичным актером Комаровским, а в новелле "Вредный дедушка" Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.
В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев.
Вход платный.
Место: кинотеатры Минска.
Утром заглянем в гости к Деду Морозу
Скоро в двери домов постучатся новогодние праздники, и дети с нетерпением будут ждать встречи с Дедом Морозом. Однако не у всех есть возможность и время посетить его главную резиденцию в Беловежской пуще. Поэтому волшебник будет гостить в Минском зоопарке и радовать детей в своей избушке. К его приезду подготовили елку, резной трон, праздничные украшения.
Все желающие могут получить поздравление от Деда Мороза. Также в числе праздничных мероприятий зоопарка театрализованное представление "Новогодние приключения в зоопарке" (25 и 29 декабря), новогодний баттл с Дедом Морозом возле елки (с 2 по 6 января) и "Беларускiя калядкi" (7 января). Все представления начинаются в 13.00.
Вход платный. На встречу необходимо записаться заранее.
Место: ул. Ташкентская, 40.
Время: с 10.00 до 17.00.
Сделать шаг в таинственный мир новогоднего чуда и попасть в удивительную атмосферу дружбы и добра смогут посетители тропической оранжереи Ботанического сада.
Новогоднее шоу начнется со знакомства с добрым Йети и его друзьями. Вместе с ними ребята отправятся в интересное и познавательное путешествие в мир тропиков, узнают о праздновании Рождества и Нового года у разных народов мира, напишут письмо Деду Морозу и разыграют веселую лотерею. Каждый ребенок получит сюрприз.
Посетителей ждет театрализованное представление с захватывающим сюжетом, запоминающейся музыкой и танцами, играми и конкурсами, с веселыми героями и приключениями, которое станет одним из лучших новогодних событий столицы.
Финальным акцентом шоу будет встреча Дедушки Мороза с ребятами в его резиденции, где каждый сможет пообщаться с новогодним волшебником, загадать желание, сделать селфи, получить праздничную медаль и поздравления с Новым годом. Красавица Снегурочка вовлечет всех ребят в новогоднюю дискотеку и веселый флешмоб с персонажами шоу.
Завершит представление новогодний мастер-класс по изготовлению украшений для домашней елки.
Вход платный.
Место: Центральный ботанический сад (ул. Сурганова, 2В).
Время: с 11.00 до 15.00.
В прекрасный вечер Рождества артисты Большого театра приглашают окунуться в мир оперы - мир красоты и чувственности. Слушателей ждет незабываемое путешествие по лабиринту музыкальных страстей и переживаний вместе с героями опер Дж. Пуччини "Тоска" и Ж. Бизе "Кармен".
Артисты исполнят лучшие арии, дуэты, целые сцены из опер, а также романсы замечательных русских композиторов Чайковского, Римского-Корсакова и Рахманинова и старинные русские романсы.
В этот праздничный вечер будут выступать солисты Большого театра: народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Нина Шарубина (сопрано), заслуженный артист Беларуси Владимир Громов (баритон), лауреаты международных конкурсов Ольга Малиновская (сопрано), Алексей Микутель (тенор), Анастасия Дубовская (фортепиано) и дипломант международных конкурсов Денис Янцевич (баритон).
Вход платный.
Место: концертный зал "Верхний город" (пл. Свободы, 23А).
Время: с 19.00.
Новогодняя программа "Зимние традиции сквозь века" отправит гостей в удивительное путешествие по достопримечательностям Беларуси, где можно будет услышать волшебные истории и узнать о зимних и новогодних традициях, которые "пришли к нам сквозь века".
Также в музее можно посетить две интерактивные экскурсии, узнать множество интересных фактов об архитектурных памятниках, поиграть в популярную авантюрную игру - фанты. Главный приз в игре - путешествие в очках виртуальной реальности более чем по 20 достопримечательностям Беларуси и фирменный подарок.
Вход платный.
Место: пр. Независимости, 25.
Время: с 10.00 до 20.00.
Резиденция Деда Мороза на "Линии Сталина"
На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" (Минская область) в период новогодних каникул будет работать резиденция Деда Мороза. Посетителей ждут подарки, сказочная атмосфера и новогоднее волшебство. Встречать гостей резиденции будет Генерал Дед Мороз в шубе с каракулевым воротником и шапке с яркой звездой. А помогать ему в создании новогодней атмосферы будет красавица Снегурочка.
Посетители смогут поучаствовать в зимних забавах, покататься на санях и лошадях, сфотографироваться в военной форме и ненадолго вернуться в счастливую пору детства. Для гостей подготовлено множество захватывающих испытаний - "снежная артиллерия", "веселый снеговик", стрельба из пневматики и многое другое. Всех тех, кто пройдет испытания, ждут подарки от Деда Мороза. Каждый гость резиденции получит фото на память. Также для посетителей будут развернуты точки питания с горячим чаем, сладостями и блинами.
По традиции Дед Мороз продолжит собирать в "капсулу желаний", которая сейчас закопана в землю под новогодней елкой, пожелания всех гостей на будущий год. 22 декабря капсулу распечатают, а пожелания прошлого года разместят на специальном стенде, чтобы все, кто приезжал к Деду Морозу в прошлом году, могли найти свои желания и загадать новые на следующий год.
Резиденция Деда Мороза будет открыта с 22 декабря по 7 января с 10.00 до 18.00. Вход платный.
Музей белорусского народного искусства в Раубичах (Минская область) приглашает всех желающих познакомиться с традиционным обрядом колядования на детской новогодней программе "На Рождество в музей!". Погрузиться в атмосферу настоящего белорусского Рождества можно с 14 декабря до 19 января включительно.
Дед Мороз, Санта-Клаус, святой Николай и даже Зюзя - много существует вариаций символа зимнего праздника Рождества во всем мире. В Музее белорусского народного искусства в Раубичах взрослые и дети смогут увидеть настоящие белорусские рождественские традиции.
Программа начинается в 12.00. Она включает в себя экскурсию по музею и мастер-класс по соломоплетению, во время которого гости собственными руками сделают игрушку "Ангел" из соломки для домашней елочки.
Завершением посещения станет встреча с колядовщиками. Они споют новогодние и рождественские песни, обучат танцам и традиционным белорусским играм каждого участника.
Вход на мероприятие платный.
Традиционные гонки по автомобильному треку пройдут 23 декабря на минском стадионе "Заря" в Боровой (Минская область). Основными организаторами гонок выступают ДОСААФ Республики Беларусь, Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту ДОСААФ, редакция газеты "Автодайджест".
Организаторы рассказали, что в следующем году проведение "Рождественских гонок" планируется перенести в Стайки, где началось строительство нового спортивно-технического комплекса ДОСААФ.
Поскольку соревнования этого года становятся своеобразным окончанием "спортивной карьеры" стадиона "Заря", организаторы обещают создать особую атмосферу. Азарт участников, предпраздничное настроение зрителей, конкурсы, сюрпризы и подарки, большой интерес среди СМИ - все это ожидает тех, кто придет посмотреть "Рождественские гонки - 2018". Участники и организаторы надеются, что погода не подведет и будет щедра на снег и мороз - основные факторы удачного проведения зимних гонок по автомобильному треку.
Для зрителей будут организованы горячее питание и розыгрыши подарков. Билеты можно приобрести у входа на стадион "Заря" в Боровой в день соревнований, а также предварительно на сайте Tiketprо. Детям до 10 лет вход свободный. Начало в 12.00.
Заключительным аккордом декабрьского форума классической музыки "Восток-Запад" станет программа "Фортепианный блеск". 23 декабря впервые на гомельской сцене прозвучит сразу четыре двойных фортепианных концерта.
Зрителей порадуют шесть солистов-пианистов во главе с народным артистом Беларуси Игорем Оловниковым. Среди солистов - лауреаты международных конкурсов, стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, а также выпускники и преподаватели Белорусской государственной академии музыки Наталия Коротина, Илья Петров, Татьяна Ким, Мария Матвиевская и Елена Науменко.
Концерт пройдет в 18.30 на сцене Гомельского государственного колледжа искусств им. Н.Ф. Соколовского (ул. Советская, 18). Вход платный.-0-
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