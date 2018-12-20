Афиша выходного дня: сказочный буккроссинг, встреча с добрым Йети и колядование в Раубичах

Предстоящий уик-энд особенный - впереди целых три выходных дня, а католические верующие 25 декабря отметят светлый праздник Рождества. О том, какими событиями наполнить выходные, традиционно расскажет "Афиша". Минчане и гости столицы могут сходить на самое красочное новогоднее событие - главную елку страны, поучаствовать в сказочном буккроссинге, посмотреть новогоднюю комедию "Елки Последние", получить поздравление от Деда Мороза, отправиться в путешествие по Ботаническому саду с добрым Йети, купить новогодние подарки на ярмарках "Калядная вёска" и "Кава-Какава", посетить сразу несколько интересных выставок, насладиться шедеврами мировой оперы и принять участие в интерактивных экскурсиях.

Застоличная афиша предлагает съездить в гости к Генералу Деду Морозу на "Линию Сталина", познакомиться с традиционным обрядом колядования в Раубичах, поболеть за участников гонок по автомобильному треку в Боровой и побывать на заключительном концерте IV форума классической музыки "Восток-Запад" в Гомеле.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 декабря

Утро на выставках

Национальный художественный музей приглашает посетить ретроспективную выставку "Обнаженные чувства. Сакральный смысл" выдающегося живописца Владимира Кожуха.

Фото artmuseum.by

Творчество мастера всегда отличалось художественно-социальной и философской наполненностью. На выставке представлены его знаковые произведения, посвященные социальной тематике, теме войны, национального возрождения, христианства, народным праздникам, белорусскому пейзажу, образу женщины, художника и музы.

В едином экспозиционном пространстве будут представлены произведения Владимира Кожуха 1980-2010-х годов из фондов Национального художественного музея, Национального центра современных искусств, Белорусского союза художников, историко-культурного музея-заповедника "Заславль", Государственного литературного музея Янки Купалы, а также из частных собраний и коллекции семьи.

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: с 11.00 до 19.00.

В выставочном зале Libra представлена экспозиция "Сальвадор Дали и Пабло Пикассо" из частной коллекции Александра Шадрина.

Фото libra-gallery.by

У каждого художника был свой неповторимый и легко узнаваемый стиль. Серии кубистических портретов Пикассо позволяют проследить непрерывные метаморфозы, происходящие с лицом человека в сознании художника, а керамика мастера проливает свет на глубины его творческих устремлений.

На выставке также представлены самые знаменитые сюрреалистические далинианские сюжеты, в том числе тающие часы, слон на тоненьких ножках, женщина с ящиками, жираф в огне и др.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 37.

Время: с 11.00 до 20.00.

Тематическая выставка "Белорусский кинематограф 1920-1930-х годов в киноплакате" проходит в столичном Музее истории белорусского кино.

В экспозиции представлено 35 полноформатных и полноцветных репринтов киноплакатов к белорусским фильмам 1926-1940-х годов и советские киноплакаты 1920-1930-х годов, посетителям покажут их эволюцию в связи с превращением немого кино в звуковое.

Главной особенностью выставки станет не только показ двух новинок - плаката к фильму "В большом городе" и полноформатного варианта плаката к картине "Первый взвод", но и презентация интерактивного мультимедийного приложения к коллекции плакатов на трех языках. С его помощью посетители смогут узнать об особенностях образно-стилевого решения экспонатов, познакомиться с биографией их авторов, получить представление о жанрово-тематических и стилевых характеристиках фильма, к которому относится конкретный плакат, а также увидеть характерный фрагмент этого фильма и услышать оригинальную музыкальную фонограмму - мелодию или песню.

Вход платный.

Место: ул. Свердлова, 4.

Время: с 11.00 до 19.00.

Днем идем за новогодними подарками на ярмарку "Калядная вёска"

Ярмарка "Калядная вёска" начнет работу 20 декабря возле музея МТЗ. На праздничной площадке детей и взрослых ждут культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, игровые зоны. Среди юных посетителей разыграют призы и подарки, гостей будут развлекать аниматоры и ростовые куклы.

У кузнеца ручной ковки можно отчеканить волшебную монетку "На удачу". В торговых лавках предложат купить памятные сувениры для родных и друзей, согреться горячим глинтвейном в дизайнерских кружках, ароматным кофе и чаем из самовара.

В павильонах с белорусским радушием предложат отведать аппетитный шашлык, наваристую уху, ароматные домашние колбаски, фирменные пирожки и драники, пельмени и блины. Для сладкоежек подготовили медовые пряники, шоколадные зайчики, конфеты и др.

Организаторы приглашают окунуться в атмосферу рождественского чуда и волшебства сказочного леса. Гостей встретят герои любимых сказок и мультфильмов, а праздничное настроение подарят световая иллюминация и декорации.

Вход свободный.

Место: возле музея МТЗ по ул.Долгобродской.

Время: с 12.00 до 22.00.

Вечером посмотрим музыкальную сказку "Формула добра"

С 21 декабря по 6 января на сцене Большого зала Дворца Республики пройдет самое красочное новогоднее событие - главная елка страны. В этом году на главной концертной площадке покажут музыкальную сказку под названием "Формула добра".

Зрители представления станут участниками увлекательных рождественских приключений и убедятся, что мечта, умноженная на формулу добра - это великая сила, которая способна творить самые невероятные чудеса.

Вместе с героями представления гостям предстоит побывать и в знойной пустыне, и на заснеженных просторах, узнать много нового о тайнах и традициях рождественских поздравлений, постичь истинный смысл музыки, ощутить ее мощь и, наконец, стать свидетелем чуда - появления волшебного сада в холодных снегах.

Самые красочные и незабываемые приключения в невероятный мир сказки, ждут всех зрителей этого фееричного представления.

Вход платный.

Место: Дворец Республики (пл. Октябрьская, 1).

Время: 18.00.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 декабря

Утром примем участие в сказочном буккроссинге

Национальный исторический музей предлагает поучаствовать в сказочном буккроссинге, который пройдет по 15 января.

В музее стало уже доброй традицией проводить разные тематические буккроссинги. Люди активно отзываются на эти акции и несут много книг. Новый книгообмен объявлен для того, чтобы в эти предновогодние дни собрать как можно больше волшебства на полочках музейного буккроссинга.

Приносить можно сказки любого формата, года издания и языка. Все участники акции получат бесплатный билет на основную экспозицию музея.

Вход свободный.

Место: ул. К. Маркса,12.

Время: с 11.00 до 18.00.

Днем побываем на ярмарке "Кава-какава"

Фото expostatus.by

Выставка-ярмарка дизайнерских изделий ручной работы "Кава-Какава", которая пройдет 24-25 декабря, соберет на одной площадке мастеров по дереву и металлу, дизайнеров всех направлений и ремесленников всех категорий. Посетители смогут приобрести сувениры, предметы интерьера, дизайнерские игрушки, одежду, аксессуары и многое другое в подарок себе и своим близким.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы от ремесленников и дизайнеров и мини-концерты, будут работать многочисленные фотозоны с фотографами, а также бьюти-зона со стилистами. Вы сможете хорошо провести время всей семьей и поучаствовать в розыгрыше подарков, главный из которых - новогоднее путешествие.

Вход свободный.

Место: "Президент-Отель" (ул. Кирова, 18).

Время: с 11.00 до 19.00.

Вечер проведем за просмотром новогодней комедии "Елки Последние"

Кадр из трейлера к фильму

"Елки Последние" станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями.

В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле "Сосны" Андрей поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В "Братьях" неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле "Ресторан быстрого знакомства". "Вокзал на троих" расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем - столичным актером Комаровским, а в новелле "Вредный дедушка" Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.

В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

ВТОРНИК, 25 декабря

Утром заглянем в гости к Деду Морозу

Скоро в двери домов постучатся новогодние праздники, и дети с нетерпением будут ждать встречи с Дедом Морозом. Однако не у всех есть возможность и время посетить его главную резиденцию в Беловежской пуще. Поэтому волшебник будет гостить в Минском зоопарке и радовать детей в своей избушке. К его приезду подготовили елку, резной трон, праздничные украшения.

Все желающие могут получить поздравление от Деда Мороза. Также в числе праздничных мероприятий зоопарка театрализованное представление "Новогодние приключения в зоопарке" (25 и 29 декабря), новогодний баттл с Дедом Морозом возле елки (с 2 по 6 января) и "Беларускiя калядкi" (7 января). Все представления начинаются в 13.00.

Вход платный. На встречу необходимо записаться заранее.

Место: ул. Ташкентская, 40.

Время: с 10.00 до 17.00.

Днем отправимся в путешествие по Ботаническому саду с добрым Йети

Сделать шаг в таинственный мир новогоднего чуда и попасть в удивительную атмосферу дружбы и добра смогут посетители тропической оранжереи Ботанического сада.

Новогоднее шоу начнется со знакомства с добрым Йети и его друзьями. Вместе с ними ребята отправятся в интересное и познавательное путешествие в мир тропиков, узнают о праздновании Рождества и Нового года у разных народов мира, напишут письмо Деду Морозу и разыграют веселую лотерею. Каждый ребенок получит сюрприз.

Посетителей ждет театрализованное представление с захватывающим сюжетом, запоминающейся музыкой и танцами, играми и конкурсами, с веселыми героями и приключениями, которое станет одним из лучших новогодних событий столицы.

Финальным акцентом шоу будет встреча Дедушки Мороза с ребятами в его резиденции, где каждый сможет пообщаться с новогодним волшебником, загадать желание, сделать селфи, получить праздничную медаль и поздравления с Новым годом. Красавица Снегурочка вовлечет всех ребят в новогоднюю дискотеку и веселый флешмоб с персонажами шоу.

Завершит представление новогодний мастер-класс по изготовлению украшений для домашней елки.

Вход платный.

Место: Центральный ботанический сад (ул. Сурганова, 2В).

Время: с 11.00 до 15.00.

Вечером насладимся шедеврами мировой оперы

В прекрасный вечер Рождества артисты Большого театра приглашают окунуться в мир оперы - мир красоты и чувственности. Слушателей ждет незабываемое путешествие по лабиринту музыкальных страстей и переживаний вместе с героями опер Дж. Пуччини "Тоска" и Ж. Бизе "Кармен".

Артисты исполнят лучшие арии, дуэты, целые сцены из опер, а также романсы замечательных русских композиторов Чайковского, Римского-Корсакова и Рахманинова и старинные русские романсы.

В этот праздничный вечер будут выступать солисты Большого театра: народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Нина Шарубина (сопрано), заслуженный артист Беларуси Владимир Громов (баритон), лауреаты международных конкурсов Ольга Малиновская (сопрано), Алексей Микутель (тенор), Анастасия Дубовская (фортепиано) и дипломант международных конкурсов Денис Янцевич (баритон).

Вход платный.

Место: концертный зал "Верхний город" (пл. Свободы, 23А).

Время: с 19.00.

…или сходим на интерактивные экскурсии в Музей архитектурных миниатюр

Новогодняя программа "Зимние традиции сквозь века" отправит гостей в удивительное путешествие по достопримечательностям Беларуси, где можно будет услышать волшебные истории и узнать о зимних и новогодних традициях, которые "пришли к нам сквозь века".

Также в музее можно посетить две интерактивные экскурсии, узнать множество интересных фактов об архитектурных памятниках, поиграть в популярную авантюрную игру - фанты. Главный приз в игре - путешествие в очках виртуальной реальности более чем по 20 достопримечательностям Беларуси и фирменный подарок.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 25.

Время: с 10.00 до 20.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Резиденция Деда Мороза на "Линии Сталина"

Фото stalin-line.by

На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" (Минская область) в период новогодних каникул будет работать резиденция Деда Мороза. Посетителей ждут подарки, сказочная атмосфера и новогоднее волшебство. Встречать гостей резиденции будет Генерал Дед Мороз в шубе с каракулевым воротником и шапке с яркой звездой. А помогать ему в создании новогодней атмосферы будет красавица Снегурочка.

Посетители смогут поучаствовать в зимних забавах, покататься на санях и лошадях, сфотографироваться в военной форме и ненадолго вернуться в счастливую пору детства. Для гостей подготовлено множество захватывающих испытаний - "снежная артиллерия", "веселый снеговик", стрельба из пневматики и многое другое. Всех тех, кто пройдет испытания, ждут подарки от Деда Мороза. Каждый гость резиденции получит фото на память. Также для посетителей будут развернуты точки питания с горячим чаем, сладостями и блинами.

По традиции Дед Мороз продолжит собирать в "капсулу желаний", которая сейчас закопана в землю под новогодней елкой, пожелания всех гостей на будущий год. 22 декабря капсулу распечатают, а пожелания прошлого года разместят на специальном стенде, чтобы все, кто приезжал к Деду Морозу в прошлом году, могли найти свои желания и загадать новые на следующий год.

Резиденция Деда Мороза будет открыта с 22 декабря по 7 января с 10.00 до 18.00. Вход платный.

Детская программа "На Рождество в музей" в Раубичах

Фото artmuseum.by

Музей белорусского народного искусства в Раубичах (Минская область) приглашает всех желающих познакомиться с традиционным обрядом колядования на детской новогодней программе "На Рождество в музей!". Погрузиться в атмосферу настоящего белорусского Рождества можно с 14 декабря до 19 января включительно.

Дед Мороз, Санта-Клаус, святой Николай и даже Зюзя - много существует вариаций символа зимнего праздника Рождества во всем мире. В Музее белорусского народного искусства в Раубичах взрослые и дети смогут увидеть настоящие белорусские рождественские традиции.

Программа начинается в 12.00. Она включает в себя экскурсию по музею и мастер-класс по соломоплетению, во время которого гости собственными руками сделают игрушку "Ангел" из соломки для домашней елочки.

Завершением посещения станет встреча с колядовщиками. Они споют новогодние и рождественские песни, обучат танцам и традиционным белорусским играм каждого участника.

Вход на мероприятие платный.

Гонки по автомобильному треку в Боровой

Традиционные гонки по автомобильному треку пройдут 23 декабря на минском стадионе "Заря" в Боровой (Минская область). Основными организаторами гонок выступают ДОСААФ Республики Беларусь, Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту ДОСААФ, редакция газеты "Автодайджест".

Организаторы рассказали, что в следующем году проведение "Рождественских гонок" планируется перенести в Стайки, где началось строительство нового спортивно-технического комплекса ДОСААФ.

Поскольку соревнования этого года становятся своеобразным окончанием "спортивной карьеры" стадиона "Заря", организаторы обещают создать особую атмосферу. Азарт участников, предпраздничное настроение зрителей, конкурсы, сюрпризы и подарки, большой интерес среди СМИ - все это ожидает тех, кто придет посмотреть "Рождественские гонки - 2018". Участники и организаторы надеются, что погода не подведет и будет щедра на снег и мороз - основные факторы удачного проведения зимних гонок по автомобильному треку.

Для зрителей будут организованы горячее питание и розыгрыши подарков. Билеты можно приобрести у входа на стадион "Заря" в Боровой в день соревнований, а также предварительно на сайте Tiketprо. Детям до 10 лет вход свободный. Начало в 12.00.

Закрытие IV форума классической музыки "Восток-Запад" в Гомеле

Заключительным аккордом декабрьского форума классической музыки "Восток-Запад" станет программа "Фортепианный блеск". 23 декабря впервые на гомельской сцене прозвучит сразу четыре двойных фортепианных концерта.

Зрителей порадуют шесть солистов-пианистов во главе с народным артистом Беларуси Игорем Оловниковым. Среди солистов - лауреаты международных конкурсов, стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, а также выпускники и преподаватели Белорусской государственной академии музыки Наталия Коротина, Илья Петров, Татьяна Ким, Мария Матвиевская и Елена Науменко.

Концерт пройдет в 18.30 на сцене Гомельского государственного колледжа искусств им. Н.Ф. Соколовского (ул. Советская, 18). Вход платный.-0-