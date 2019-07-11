Афиша выходного дня: "Славянский базар", праздник дружбы Беларуси и Италии и военно-исторический фест в Мире

Окунуться в культуру и традиции Италии, стать гостем концерта инклюзивных творческих коллективов в Лошицком парке, отпраздновать у ратуши День взятия Бастилии, посетить разнообразные выставки и увидеть "Приключения Паддингтона" в белорусской озвучке - все это предлагает "Афиша" минчанам и гостям столица в предстоящие выходные.

Застоличная афиша приглашает на главное культурное событие недели - XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске. В этот уик-энд также можно заглянуть на военно-исторический фест в Мире, познакомиться с обрядом "Брязгун" в Чериковском районе и увидеть выступления уличных артистов на фесте "Берасцейскi лiхтар".

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 13 июля

Утром отправимся на косплей-пикник

Фестиваль EW13 объединит всех поклонников современной восточноазиатской культуры в столичном парке Dreamland. Участники фестиваля смогут поближе познакомиться с современной популярной культурой Японии, Республики Корея, Китая и других стран.

В нынешнем году мероприятие пройдет в формате косплей-пикника - площадки, которая дает молодежи возможность реализовать себя и развить свой творческий потенциал. Помимо сценического косплея зрителей ждут дефиле-выступления, танцевальные и песенные каверы, сценические постановки и миниатюры, выставки рисунков, инсталляции с шарнирными куклами, большая ярмарка с продажей косплей-товаров, игровая зона с настольными играми и множество других сюрпризов.

Вход платный.

Место: ул. Орловская, 80.

Время: 11.00-23.00.

День проведем на благотворительном детском фестивале в Лошицком парке

Фестиваль "Дети и будущее, XXI век" - семейное мероприятие, гости которого смогут посмотреть выступления на главной сцене, перекусить на фуд-корте и принять участие в разнообразных активностях.

Главным событием фестиваля станет концерт, который даст возможность детям, в том числе из инклюзивных творческих коллективов, выступить перед большой аудиторией и продемонстрировать свои таланты. Мероприятие позволит детям с особенностями развития почувствовать себя хозяевами сцены, получить аплодисменты зрителей и поделиться с окружающими своим восприятием мира. В концерте примут участие центр развития и моды Golden Kids, музыкальная инклюзивная студия "Вясёлка" и другие детские коллективы.

На одной сцене с детьми выступят хорошо знакомые всем Фиксики, которые привезут с собой "Фикси-шоу" - спектакль-приключение, в котором может принять участие каждый зритель. Артисты приедут в Минск с радиоуправляемыми моделями и надувным реквизитом, уникальными декорациями и костюмами, созданными на 3D-принтере, благодаря чему актеры выглядят точь-в-точь как их мультипликационные прообразы.

В атмосфере всеобщего веселья дети и их родители получат море удовольствия, раскроют свои творческие способности и смогут завести новых друзей.

Также на территории фестиваля дети смогут провести время в игровой зоне, организованной UNICEF.

Вход свободный.

Место: пр-д Чижевских, 10.

Время: 14.00-18.00.

Вечером поближе познакомимся с традициями и культурой Италии

Четвертый праздник дружбы Италии и Беларуси пройдет в Верхнем городе Минска в эту субботу.

Организаторы обещают невероятный калейдоскоп событий, который наилучшим образом представит итальянские традиции, культуру и кухню и поможет укрепить итальянско-белорусскую дружбу. Гостей ожидают дегустация шедевров итальянской кухни, модное дефиле, музыкальная программа, зажигательные танцы и множество сюрпризов.

Большая часть пешеходной зоны будет отведена под фуд-корт с коронными блюдами итальянской традиционной кухни, но гости смогут также оценить и другие зоны с разнообразными активностями: мастер-классы, детскую площадку, выставки-продажи, фотовыставки и многие другие культурные инициативы, представленные благодаря содействию школ итальянского языка, туристических агентств и детской футбольной академии.

Главными гостями фестиваля станут музыкальная группа Tributo Italiano, которая будет развлекать зрителей хитами итальянской музыки, дуэт мимов-акробатов - участник многочисленных проектов на итальянском телевидении, пиццайоло-акробаты, исполняющие оригинальные номера на грани спорта и кулинарного искусства. Фольклорные традиции Италии на празднике представят знаменосцы из Сант-Эльпидио-а-Маре.

Дополнят афишу праздника выступления хора им. Цитовича, скрипачки Маймуны, солистов-виртуозов Большого театра Беларуси, модное дефиле и шоу от стилиста-парикмахера. Также в этот день на площади Свободы с 10.00 до 14.00 пройдет международный фестиваль ретро-мотоциклов "Кола часу - 2019".

Вход на мероприятия свободный.

Место: Верхний город.

Время: 13.00-24.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля

Утро проведем на выставках

Выставка женских аксессуаров из коллекции художника, дизайнера, реставратора Игоря Сурмачевского "Дамские штучки" будет открыта в Художественной галерее Михаила Савицкого до 15 сентября.

В экспозиции представлены более 200 уникальных, редких и изящных предметов XVII-XIX веков, сопровождавшие жизнь светской дамы. Многие из них сегодня уже вышли из употребления. Рассматривая изысканные и утонченные изделия, посетитель выставки словно попадает на чашечку кофе или задушевную беседу в будуар, где с восхищением раскрывает тайны, скрытые в дамском мире. Шкатулки с инструментами для рукоделия, подушечки для иголок, шляпки, сумочки для передачи любовной переписки, саше - большинство предметов созданы вручную и в единственном экземпляре.

Коллекция вееров типа плие и бризе, китайские веера также представлены на выставке. Они выполнены из шелка, кружева, бумаги, кости, дерева, декорированы росписью и инкрустацией. В экспозиции нашли место и предметы одежды: бальное платье эрцгерцогини австрийской Марии Валерии Габсбург (1868-1924), французские и английские платья для променада и торжественных приемов, полусапожки, митенки, будуарные и домашние мюли, вечерние ботиночки.

Гости смогут увидеть фарфоровые изделия мануфактур Мейсена и Севра: чайную и кофейную посуду, женские письменные приборы. Среди предметов дамского туалета особый интерес вызывают аксессуары для выхода в свет, такие как мушечницы - футляры для хранения мушек, неотразимого оружия кокеток, а также пудреницы и табакерки с эмалевыми росписями на пикантные сюжеты. Удивляет многообразием форм коллекция черепаховых гребней и заколок для волос с серебрением, позолотой, стразами.

Многие из предметов выставки хранят память о былых владельцах. Например, фруктовница с инициалами ПА - великий князь Павел Александрович Романов, конфетница с гербами Речи Посполитой и курфюрста Саксонского, печать с гербом бывшего владельца усадьбы Юрия Кобылинского "Абданк", тарелка из свадебного сервиза с гербами императора Германии Фридриха ІІІ и английской принцессы Виктории Аделаиды Марии Луизы, свадебный бокал графа Священной Римской империи, гетмана великого коронного Франтишка Ксаверия Браницкого, тарелка с гербом барона Константина Константиновича фон Палена.

Вход платный.

Место: пл.Свободы, 15.

Время: 11.00-19.00.

На площади Якуба Коласа продолжает работу арт-галерея под открытым небом "Художник и город". Экспозицию "Зоя Литвинова. Избранное" 10 июля сменил цикл работ Зои Луцевич под названием "Перевернутая реальность". В него вошли репродукции картин, графических работ, коллажей, созданных в разные годы.

Выставка работ известной белорусской художницы пробудет в центре Минска до конца августа, а 6 сентября экспозиция переместится в Брест.

Вход свободный.

Место: пл.Я.Коласа.

Время: круглосуточно.

Персональная фотовыставка Владислава Руты "Горизонты событий" откроется 11 июля в филиале Национального исторического музея "Дом-музей I съезда РСДРП".

Владислав Рута делает панорамы уже 30 лет, он снимал еще на пленочный "Горизонт". Проект охватывает такие страны, как Аргентина, Бельгия, Беларусь, Вьетнам, Германия, Греция, Италия, Россия, Украина, США. Всего представлено около 30 работ. На выставке можно увидеть сердце Лондона - Сити-Холл с видом на Тауэрский мост, горный Вьетнам на границе с Китаем, взлет парапланеристов над горами Патагонии. Некоторые панорамные распечатки достигают двух метров в длину.

На выставке будут представлены не только фотографии, но и описания мест, истории создания работ.

Вход платный.

Место: пр.Независимости, 31а.

Время: 11.00-19.00.

Днем посмотрим кино

Кадр из фильма

Документальный фильм "Величайший кутюрье" (Celebration) расскажет о последних нескольких годах, проведенных французским модельером Ивом Сен-Лораном в качестве креативного директора собственного модного дома. В биографическом эссе жизнь кутюрного дома и его гениального основателя показана предельно честно и откровенно, это совсем не похоже на то, что публика видела и знала раньше. Из-за этого фильм даже положили на полку, ждать выхода ему пришлось почти 20 лет. По словам кинокритиков, документальная лента показывает изнанку модной индустрии, которая далеко не всегда веселая и простая, какой кажется на первый взгляд.

Вход платный.

Место: пр.Победителей, 20.

Время: 14.00, 18.05.

Проект "Беларускія ўікэнды" представит минчанам и гостям столицы семейный фильм "Приключения Паддингтона" в белорусской озвучке.

Кадр из фильма

В эти выходные можно будет увидеть сразу две части полюбившейся многим киноленты. Первый фильм знакомит зрителей с медведем по имени Паддингтон из Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. На пути к этой цели его ожидают невероятные приключения, полные юмора и опасностей. Вторая часть киноленты рассказывает о том, как в антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

Вечером послушаем живую музыку и потанцуем у ратуши

Концерт "Минск - Париж", приуроченный к национальному празднику Франции - Дню взятия Бастилии, объединит белорусских и французских музыкантов.

Откроет программу музыкального вечера у столичной ратуши популярная белорусская группа Shuma, один из клипов которой совсем недавно вошел в шорт-лист Gulf of Naples Independent Film Festival.

Продолжит концерт коллектив из Могилева Nizkiz. Группа исполняет альтернативный мейнстрим - хорошо отполированную, но при этом достаточно тяжелую музыку, основанную на авторских песнях на русском и белорусском языках. В копилке группы выступления на знаковых европейских фестивалях. Их синглы "Интроверт", "Синоптик", "Небяспечна" и многие другие стали настоящими хитами.

Завершит вечер яркая и неординарная группа из Франции Swing of France. Этот квартет стирает временные и жанровые границы, позиционируя свое творчество как дань уважения великим музыкантам 40-х годов прошлого века. Музыканты квартета убеждены, что рискованная встреча свинговой импровизации и традиционного французского вальс-мюзета создала новую музыку, которая навсегда останется символом Франции. Более 500 концертов квартета во Франции и Европе бесспорно доказали, что музыка Swing of France не только приятна для прослушивания, но и очаровательна для танцев, особенно летним вечером.

Концерт будет организован по инициативе посольства Франции в Беларуси.

Вход свободный.

Место: пл.Свободы, 2.

Время: начало в 20.30.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

"Славянский базар" в Витебске

Предстоящие выходные будут особенно насыщенными для жителей и гостей Витебска, где с 8 по 17 июля проходит XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар".

Фестивальная программа очень обширна. Самые яркие события праздника искусств будут разворачиваться на сцене Летнего амфитеатра. В ночь с 12 на 13 июля белорусские и зарубежные звезды эстрады представят концертную программу "Золотой хит". Перед публикой выступят Татьяна Буланова, Игорь Саруханов, Татьяна Овсиенко, Варвара, Валентина Легкоступова, Илона Броневицкая, Татьяна Иванова и группа "Комбинация", ансамбль "Ариэль", ВИА "Самоцветы", группы "На-На", Ядвига Поплавская, Александр Солодуха, Ольга Плотникова, Алексей Хлестов, Искуи Абалян, Саша Немо, Ирина Билык и многие другие исполнители. Специальный гость - Йенни Берггрен, экс-солистка шведской группы Ace of Base.

13 июля в 22.00 начнется первый день международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". В первом отделении программы "Славянский хит" выступят участники конкурса в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Во втором отделении свои хиты и новые композиции представит народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители.

14 июля в 18.00 на сцене амфитеатра пройдет концерт народной артистки России Надежды Кадышевой и ансамбля "Золотое кольцо". А в 22.00 начнется второй день международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" - "Мировой хит". В первом отделении пройдут выступления участников конкурса в сопровождении фонограммы "-1" и шоу-балета "Todes". Второе отделение - выступление балета Аллы Духовой "Todes".

Вход на концерты платный.

С 12 по 13 июля на фестивале пройдут Дни молодежи. 13 июля состоится молодежный забег на 2,5 км, а на площади Победы в Витебске пройдет патриотическая акция "Беларусь помнит". Завершится программа Дней молодежи выступлением групп NaviBand, "Без билета" и других. Также в культурной программе "Славянского базара" нынешнего года - "Кукольный квартал", который пройдет с 10 по 16 июля. Лучшие постановки покажут девять коллективов из Беларуси, России и Украины. Практически все спектакли - лауреаты и победители престижных международных фестивалей. Более тысячи детей из четырех стран проявят свои таланты в конкурсе "Радуга над Витебском", он состоится в городе над Двиной 14-16 июля.

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Праздник "Брязгун" в Чериковском районе

В Чериковском районе у криницы около деревни Норки 13 июля состоится праздник "Брязгун" (начало в 9.30).

Обряд "Брязгун" и его составной элемент - почитание иконы Святых апостолов Петра и Павла - является традиционным, он внесен в Государственный список объектов историко-культурных ценностей Беларуси.

В этот день на живописной лесной поляне соберутся паломники и гости, которые приедут помолиться перед иконой, пожелать себе и близким здоровья, счастья, благополучия, набрать воды из живительного источника, окунуться в купели. Обряд завершится праздничным застольем и молитвой перед иконой, которая должна принести благополучие и спокойствие деревне и ее жителям.

На открытой концертной площадке у животворной криницы также состоится региональный конкурс ансамблей фольклорной и народной песни "Из века в век". В нем примут участие творческие коллективы из разных районов Могилевской области.

Согласно легенде много веков назад в этих местах была сильная засуха. Люди в деревне Норки верят, что в ответ на молитвы в лесу появилась криница. Вода так сильно хлестала из-под земли, что ее брязганье разносилось за несколько километров. За это и назвали источник Брязгуном. Чудо случилось в дни памяти апостолов Петра и Павла. Местные жители взяли на себя оброк: собрали деньги, купили икону Петра и Павла и передавали ее из дома в дом. Та семья, которая сохраняла икону до следующего праздника, ухаживала и за криницей.

Традиция чествования святой иконы Петра и Павла и чудотворного источника жива и сейчас. Эта икона, которой дорожат и которую оберегают сельчане до сегодняшнего времени, является оброчной иконой деревни Норки. Она есть практически в каждом деревенском доме и обеспечивает благополучие и здоровье всем членам семьи.

Военно-исторический фестиваль в Мире

В г.п.Мир (Кореличский район, Гродненская область) 13-14 июля пройдет военно-исторический фестиваль "Мир-1812".

Реконструкторы, представляющие воинов русской и наполеоновской армий, на глазах зрителей разыграют "Битву под Миром" - первое крупное кавалерийское сражение кампании 1812 года на территории Беларуси.

В программе фестиваля 13 июля - бой за замок на площади старого города (18.00); творческий вечер реконструкторов, выступление коллектива казачьей песни и танца во внутреннем дворике замка (20.30-22.00); ночной кинопоказ лент об эпохе наполеоновских войн (территория замка, 23.00). На 14 июля запланированы парад войск русской и наполеоновской армий к полю баталии (12.00-12.30), реконструкция сражения "Мир-1812" (13.00-14.00) и другие мероприятия.

Во время фестиваля будут работать выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, интерактивные тематические площадки для взрослых и детей.

Вход на реконструкцию сражения "Мир-1812" платный, на остальные мероприятия фестиваля - бесплатный.

Фестиваль уличных музыкантов в Бресте

14 июля в Бресте на территории Гребного канала впервые пройдет фестиваль уличных музыкантов "Берасцейскi лiхтар". Организаторы планируют объединить творческих брестчан и гостей города, придать импульс их креативности. Это своего рода призыв к действию и реализации новых смелых проектов.

На празднике выступят группы музыкантов из Минска, Гродно, Кобрина, а также брестские артисты, которых горожане ежедневно видят на пешеходной улице Советской. Энтузиасты исполнят песни и сыграют на гитаре, скрипке, флейте, виолончели. В первом фестивале "Берасцейскi лiхтар" примет участие и брестский театр живых скульптур "Ларчик", а также студия жонглирования и хулахупинга в Бресте.

Открытие фестиваля пройдет с участием трио девушек "КаМаДа", проект которых набирает популярность на YouTube, а также студии современного танца M.a.Y. и других ярких артистов. Организатор - Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле. Мероприятие приурочено к празднованию тысячелетия Бреста. Вход свободный, начало в 14.00.-0-