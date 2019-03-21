Афиша выходного дня: выставка Энди Уорхола, Манхэттенский кинофестиваль и "М@rt.контакт"

"Афиша" в предстоящие выходные предлагает стать гостями сразу нескольких фестивалей, посетить лекцию о космическом праве и разнообразные выставки. Школьники, у которых начинаются весенние каникулы, могут побывать на образовательной экскурсии по зоопарку, послушать сказки русских классиков под фортепианный аккомпанемент, увидеть мюзикл о приключениях Принца Додошки и премьеру захватывающего мультфильма.

Программа застоличной афиши не менее разнообразна. В Вязынке пройдет традиционное "Гуканне вясны", брестчан и могилевчан ожидает яркая театральная программа, а жители и гости Гомеля смогут выбрать лучшую картину на "выставке без границ". Музей в Озерце приглашает на знакомство с интерьерами мельниц, а "Линия Сталина" - на зрелищную военно-историческую реконструкцию.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 23 марта

Утром отправимся на экскурсию по Минскому зоопарку

Фото из архива

Минский зоопарк приглашает принять участие в первой "Образовательной субботе". Мероприятие заинтересует тех, что хочет провести время не только с удовольствием, но и с пользой.

Участники получат прекрасную возможность отправиться в путешествие по зоопарку в сопровождении опытного экскурсовода, увидеть самых необычных животных и услышать ответы на все возникающие вопросы.

Мероприятие проводится только один раз в месяц в рамках "Образовательной субботы". Участие бесплатное, нужно лишь приобрести входной билет в зоопарк. Сбор групп у входа, возле сцены.

Место: ул. Ташкентская, 40.

Время: 10.00, 11.00, 13.00 и 14.00.

Днем смотрим детский мюзикл…

Фото из архива

В преддверии весенних школьных каникул 23 и 24 марта на сцене Молодежного театра эстрады покажут детский мюзикл "Двое из ларца - одинаковы с лица".

Юным зрителям представят сказку для всех, кто любит веселье и смех. История Принца Додошки, который решил найти себе самую красивую жену, рассказывается актерами театра так весело и непринужденно, что закрадывается мысль, будто вы находитесь не в столице Беларуси, а в волшебном тридевятом царстве.

Смешные герои, яркие и красивые костюмы, неподражаемая детская игра, атмосфера русских народных сказок - все это собрано в увлекательном музыкальном представлении.

Вход платный.

Место: ул. Московская, 18а.

Время: 12.00.

…или слушаем сказки Пушкина и Аксакова под фортепианный аккомпанемент

Фото Pixabay

"В некотором царстве, в некотором государстве…" С этих слов начинается захватывающая дорога в страну, где звери разговаривают, чудовища превращаются в принцев, а добро побеждает зло. Известный белорусский фортепианный дуэт Наталья Котова - Валерий Боровиков представит 23 марта по-настоящему сказочную программу для детей и взрослых.

Пианисты расскажут и сыграют любимые всеми произведения - "Аленький цветочек" С.Аксакова и "Сказку о Попе и о работнике его Балде" А.Пушкина. Невероятные приключения героев оживут под звуки музыки Д.Шостаковича, В.Бибергана, А.Шнитке, В.Гаврилина, А.Неволовича. Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир чудес и волшебства.

Вход платный.

Место: пл. Свободы, 23а.

Время: 16.00.

Вечером участвуем в фестивале "Великопостные концерты"…

Фестиваль "Великопостные концерты" проходит в Минске по 24 марта. Его участники - церковные и светские коллективы, инструментальные ансамбли и солисты.

23 марта в Большом зале Академии музыки состоится концерт "Возрождаем культурные традиции", на котором прозвучат произведения И.С.Баха, Ф.Шопена, М.Глинки, П.Чайковского, С.Рахманинова и других классиков в исполнении талантливых инструменталистов. В мероприятии также примет участие образцовый хор мальчиков и юношей под руководством Павла Шепелева.

Вход бесплатный, билеты на концерт будут выдаваться на месте за час до начала мероприятия.

Место: ул. Интернациональная, 30.

Время: 17.00.

…или идем на лекцию о космическом праве

Фото из архива

В Минском планетарии в рамках проекта "Трибуна ученого" пройдет лекция "Космическое право: земные законы космического значения" национального представителя Консультативного совета космического поколения в Беларуси Дарьи Богдан.

Чем дальше человечество стремится проникнуть в глубины космоса, тем насущнее становятся вопросы правового регулирования вне Земли. Люди начинают сталкиваться с рядом юридических трудностей космического масштаба: кому принадлежит космос и небесные тела? А ресурсы, добытые на них? Легально ли продавать звезды, созвездия, участки на Луне, Марсе и других объектах? Как нужно судить космонавтов за преступления, совершенные на МКС или на просторах космоса?

Эти и многие другие темы будут обсуждаться на лекции о космическом праве. А завершит вечер впечатляющая картина звездного неба на куполе планетария.

Вход свободный (необходима предварительная регистрация).

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: 20.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 марта

Утром посетим международный фестиваль "Мир сделался добрым"

Международный фестиваль детских танцевальных коллективов "Мир сделался добрым" уже в 9-й раз проходит в Минске. 24 марта - в основной конкурсный день - самые юные танцоры нашей страны продемонстрируют зрителям всю яркость таланта и мастерства, а также смогут побороться за звание лучшего детского хореографического коллектива.

В этот день наградят танцоров в следующих номинациях:

- детский сюжетно-игровой танец;

- народный танец, стилизация народного танца;

- современная хореография;

- эстрадный танец;

- street dance.

Вход платный.

Место: ул. Октябрьская, 5.

Время: 10.00.

День проведем на выставках

Globallookpress Фото

Выставка шелкографий Энди Уорхола из серии "Вымирающие виды", организованная совместно с Национальным историческим музеем Беларуси, откроется 22 марта.

Впервые в Беларуси представят десять работ в технике шелкографии, разновидности трафаретной печати, одного из самых известных американских художников Энди Уорхола. Привезены экспонаты из Дарвиновского музея Москвы.

Многие знают Энди Уорхола как автора провокационных произведений. Он изобразил Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Джима Моррисона и других знаменитых персон. Но не всем известно, что в 1983 году по просьбе друзей, защитников диких животных Рональда и Фрейды Фельдман, Энди Уорхол создал анималистическую серию "Вымирающие виды". При этом сам Энди Уорхол не был зоозащитником. Одной из причин, которая поспособствовала появлению этой серии, стал интерес художника к теме опасности и смерти, возникший у него после покушения в 1968 году и пережитой клинической смерти.

Серия посвящена животным, находившимся на грани вымирания во время создания работ. Она включает портреты амурского тигра, африканского слона, орангутана, черного носорога, зебры Греви, гигантской панды, белоголового орлана, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и бабочки. Другое название цикла - "Животные в гриме". Оно отражает способ изготовления этих портретов. Энди Уорхол выбирал наиболее вдохновляющие фотографии редких животных, а затем экспериментировал с цветом, накладывая его на бумагу через особые сетчатые трафареты, слой за слоем. Глубокие яркие цвета и их неожиданные сочетания, а также крупный формат привлекают внимание зрителей к проблеме опасности, которая грозит изображенным животным.

Серия "Вымирающие виды" имела большой успех на всех выставках еще при жизни автора и стала одной из самых известных и дорогих в творческом наследии Энди Уорхола.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 37.

Время: с 11.00 до 20.00.

Выставка "По странам и континентам" представляет своеобразный визуальный рассказ опытных путешественников-фотографов о нашем многогранном мире. Издавна путники стремились зафиксировать красоту окружающего мира, ведь встречая прекрасное, хочется сохранить его, сделать частью своей жизни. Авторы выставки не ограничиваются строго пейзажными изображениями, а включают жанровые сцены, портрет и многое другое, связанное с визуальными впечатлениями фотографов.

Работы десяти профессиональных фотографов - Юрия Бирюкова, Андрея Бортникова, Елены Донбровой, Андрея Дубинина, Натальи Евмененко, Ланы Красиковой, Галины Ломако, Владислава Руты, Дмитрия Рухленко, Владислава Соколовского - показывают Исландию, Индию, Италию, Монголию, страны Африки и другие, популяризируя travel-фотографию в Беларуси и одновременно собирая единомышленников.

Вход платный.

Место: ул. Герцена, 2а.

Время: 11.00-19.00.

Тематическая книжно-иллюстративная выставка "Танец, свет и гармония" представлена в Национальной библиотеке Беларуси.

Экспозиция раскрывает танцевальную тему в описании сюжетов и сцен из жизни людей разных исторических периодов. Начиная с эпохи Возрождения, танец изображался с возрастающей степенью реалистичной достоверности в передаче хореографических движений. На выставке представлены репродукции работ таких выдающихся художников, как Альбрехт Дюрер, Сандро Боттичелли, Питер Брейгель Старший и др.

Также на выставке демонстрируется значительный пласт художественного наследия французских художников конца XIX - начала XX века. Самым знаменитым "живописцем танцовщиц" является Эдгар Дега, посвятивший большую часть своего творчества балету. Представлены репродукции наиболее значимых его картин "Голубые танцовщицы", "Танцкласс", "Прима", "Танцовщицы на сцене" и многие другие. Раздел включает репродукции работ и таких известных мастеров, как Огюст Ренуар, Анри Тулуз-Лотрек и Анри Матисс.

В заключительной части экспозиции демонстрируется творчество русских художников конца XIX - середины XX века, воспевших в своих произведениях балет. Образы знаменитых балерин запечатлены в работах Валентина Серова, в скульптурных произведениях Елены Янсон-Манизер, изобразившей в танце Г.Уланову, М.Плисецкую, Н.Бессмертнову, Э.Власову, М.Лиепу и других великих артистов балета. Особое место отведено показу альбомов Льва Бакста - художника, ставшего одним из символов Прекрасной эпохи. Демонстрируются репродукции эскизов костюмов для балетов в знаменитых "Русских сезонах" в Париже.

Вход бесплатный при наличии читательского билета Национальной библиотеки, при его отсутствии можно приобрести билет для посещения выставки.

Место: пр. Независимости, 116.

Время: 10.00-18.00.

Вечером идем в кино

Фото YouTube

В эти выходные в столичных кинотеатрах можно будет увидеть премьеру мультипликационного фильма "Волшебный парк Джун". Это захватывающая семейная история о маленькой девочке, удивительных животных и магическом парке развлечений.

Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее мечты. Помогут девочке ее новые друзья - волшебные звери парка.

В дублировании мультфильма на русский язык принимали участие такие известные артисты, как Юлиана Караулова, Александр Гудков, Дмитрий Хрусталев, Катерина Шпица и другие.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

По 24 марта в Минске проходит Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Этот глобальный кинофорум каждый год объединяет сотни тысяч поклонников короткого метра в 250 городах мира. Фильмы 21-го Манхэттенского фестиваля короткометражек уже показывали в Минске прошлой осенью. А после того, как одна из лент сезона стала номинантом на премию "Оскар-2019", в столице решили устроить специальный повторный показ фильмов прошлогоднего кинофеста.

Откроет форум британский фильм "Голова в мешке" - лучший триллер 2018 года по версии кинофестиваля Hollyshorts. Британский актер Дев Патель, звезда "Миллионера из трущоб", сделал смелый шаг в режиссуру и снял черную комедию "Домашний покупатель" с красавцем Арми Хаммером, который буквально сводит с ума главную героиню. Пронзительная антивоенная драма "Кто-то" основана на реальной истории из жизни Греты Майнингер, обычной жительницы Берлина, ставшей свидетелем последних дней Второй мировой войны. Другая женская история рассказана в социальной драме "Она" режиссером и гражданской активисткой Море Рача. Профессиональные синхронисты, умницы и шутники из венгерской комедии "Шушутаж" доказывают, что скучной работы не бывает. Также зрители увидят канадский фильм "Дикарь" (номинант на премию "Оскар-2019"), киноленту австрийского режиссера Тани Майрич "Лакримоза" с потрясающими подводными съемками и обволакивающим саундтреком, британскую драму "Два незнакомца, которые встречаются пять раз", а также энергичную новозеландскую анимацию "Пожар в картонном городе", которая признана лучшей комедией на кинофестивале в Лос-Анджелесе.

Вход платный.

Место: пл. Октябрьская, 1.

Время: 19.30.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Реконструкция боя Первой мировой войны на "Линии Сталина"

Фото "Линии Сталина"

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" (Минская область, 31 км трассы Р28 Минск-Молодечно) 23 марта пройдет военно-историческая реконструкция "Забытая страница", посвященная Первой мировой войне. Реконструкция показывает действия армейских партизанских отрядов второй половины 1915-го - начала 1916 года.

В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будут открыты экскурсионные и интерактивные зоны. Каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, квесте и мастер-классах, а самые активные участники получат дипломы, ценные призы и возможность прокатиться на танке ПТ-76. Для юных гостей будет работать детская комната. Также организуется фотозона.

Вход платный, начало в 11.00.

Международный театральный форум "М@rt.контакт" в Могилеве

Фото из архива

ХIV Международный молодежный театральный форум "М@rt.контакт" по 27 марта проходит в Могилеве. На нынешний форум приглашены коллективы, которые уже ярко проявили себя в предыдущие годы, а также новые театры и творческие группы из России, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Израиля и других стран. Своеобразный девиз театрального праздника - "Классика и современность".

23 марта в Могилеве покажут спектакли московского "Театра.doc" "Человек из Подольска" (Театр кукол, 17.00), Санкт-Петербургского Большого театра кукол "Посторонний" (Облдрамтеатр, 18.30), Купаловского театра "Ревизор" (Областной центр творчества, 19.00), совместного проекта двух киевских театров "ЦеШо" (к/з "Могилев", 19.00), а также совместного проекта израильского театра "Лестница" и Приднестровского театра драмы и комедии "А мы друг для друга - тени" (Малая сцена Облдрамтеатра, 20.00).

24 марта хозяева форума, Могилевский облдрамтеатр, представят спектакль "Желтый песочек" в постановке молодого режиссера Камили Хусаиновой по рассказу Василия Быкова" (Малая сцена Облдрамтеатра, 15.00). Также в этот день в рамках форума пройдут спектакли польского Нового театра "Вишневый сад" (Театр кукол, 17.00) и московского "Ведогонь-театра" "Урод" (Облдрамтеатр, 19.00).

В рамках специальной программы форума 24 марта состоится лекция "Современная драматургия: любить или ненавидеть?" Анастасии Василевич, театроведа, куратора проектов Центра белорусской драматургии. В течение всей фестивальной недели театральные критики определят главное "Событие форума", а лучший спектакль выберут по итогам зрительского и интернет-голосования.

Вход платный.

Культурная акция "Ночь в театре" в Бресте

Фото из архива

В Брестском академическом театре драмы 23 марта пройдет культурная акция "Ночь в театре - 2019", приуроченная к Международному дню театра. Гости мероприятия получат возможность за один вечер получить в концентрированном формате уникальные художественные впечатления. Кроме того, посетители смогут в дружественной атмосфере познакомиться с артистами и режиссерами театра.

Нынешняя программа будет состоять из трех блоков. "Детское время" посвящено самым юным посетителям театра. Этот блок пройдет утром и продемонстрирует все разнообразие возможностей театра для детей. Запланированы интерактивные и кукольные спектакли, зрелищные представления на большой сцене, чтение сказок на белорусском и русском языках. Для самых маленьких зрителей подготовлен интерактивный спектакль с элементами бумажного шоу "Белая сказка". Театралы постарше смогут посмотреть современную интерпретацию сказки Андерсена "Дюймовочка".

"Класс БАТД" - мастер-классы и тренинги, во время которых актеры и режиссеры поделятся с желающими своим опытом. Они расскажут, как преодолеть страх сцены и публичных выступлений, развить возможности своего тела и голоса и стать более открытым к общению. Под руководством актрисы театра Ольги Жук пройдет мастер-класс по сценическому движению, ее коллега Евгения Годун познакомит с тонкостями сценической речи, режиссер Денис Федоров преподаст азы актерского мастерства.

Блок "Ночь в театре" рассчитан на театральных гурманов. Посетителям блока предложат посмотреть два спектакля современной драматургии. На Малой сцене брестский театр "Напротив" представит постановку "Желтый заяц". По ее окончании на Большой сцене состоится премьерный показ спектакля главного режиссера БАТД Тимофея Ильевского "Театр одного зрителя".

В баре театра пройдет музыкальный вечер "Поют актеры", где артисты исполнят песни из классического кинематографа, театральных постановок и др. Также во время "Открытой репетиции" зрители на несколько часов смогут перевоплотиться в артистов и поучаствовать в постановке театрального отрывка.

Мероприятие начнется в 11.00 и продлится до глубокой ночи. Вход платный.

"Гуканне вясны" в Вязынке

Фото из архива

Студенческое этнографическое общество и Государственный литературный музей Янки Купалы приглашают всех 24 марта на праздник "Гуканне вясны" в Вязынку (Молодечненский район).

В программе праздника:

весенние песни на горе;

веселые хороводы со всеми участниками праздника;

игры для детей и молодежи;

традиционная белорусская музыка;

танцы;

ярмарка ремесел.

Также на празднике можно будет попробовать блюда белорусской кухни.

Начало в 13.00. Вход платный.

Экскурсия по ветрякам Музея народной архитектуры и быта

Фото из архива

Каждое воскресенье марта в Музее народной архитектуры и быта в д. Озерцо Минского района проводятся экскурсии по ветрякам музея. Во время мероприятия можно посетить три уникальные мельницы - из Клецкого, Хотимского и Мядельского районов. Гости узнают, чем ветряки отличаются друг от друга и как работают, в чем заключается роль мельника в деревенском обществе, а также услышат много интересного о забытых технологиях. Уникальные интерьеры мельниц открыты для посещения только во время экскурсий, в обычные дни они закрыты.

Участие бесплатное, необходимо лишь приобрести входной билет в музей. Начало в 13.30.

Выставка без границ в Гомеле

Наш Гомель Фото

Выставочный проект "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич…" в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей объединил работы художников-любителей и профессионалов. Организаторы творческого форума открыли двери и выставочное пространство для каждого, кто считает себя художником и желает показать широкому кругу зрителей свое лучшее произведение.

Более 130 человек воспользовались возможностью разместить свое творение на главной художественной сцене Гомеля и получить путевку на выставку искусства в Минске. Самому старшему участнику, гомельскому художнику Степану Дремуку, 87 лет. Несмотря на то, что его имя знают во многих странах мира, Степан Иванович скромно называет себя самоучкой. К слову, в областном центре за художником закрепилось прозвище гомельский Шишкин. На проект Степан Дремук представил, по его признанию, первую работу, на которую упал взгляд, - "Осеннюю сказку".

На важный шаг решились и юные гомельчане, самым маленьким авторам выставки - по 4-5 лет. Поддержал проект и композитор мультиинструменталист, барабанщик и музыкальный продюсер Александр Софикс. Одно из его художественных произведений также украшает экспозицию.

Для чистоты эксперимента представленные работы размещены под номерами. Каждый посетитель выставки, которая открыта по 31 марта, может отдать голос за понравившееся произведение. Затем будет названо имя победителя, который получит приз от партнера проекта, а также возможность бесплатно поучаствовать во Всебелорусской выставке в Минске. Она пройдет с 4 апреля по 12 мая в Национальном центре современных искусств.

Время работы с 10.00 до 18.00, вход платный.-0-