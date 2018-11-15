Афиша выходного дня: XJAZZ Minsk Edition, "Час тишины" в музее и театральный форум "Свет рампы"

"Афиша выходного дня" собрала очередную коллекцию интересных мероприятий на любой возраст и вкус. В предстоящий уикенд всей семьей можно сходить на театральный фестиваль "Казачны джэм" или на выставку подводного мира "Аквафорум - 2018". Влюбленные пары смогут принять участие в танцевальном марафоне "Серьезные отношения". На празднике музыки XJAZZ Minsk Edition малышам предлагается послушать "Джаз для самых маленьких", а взрослой аудитории побывать на концерте Memento. Новый фильм о "Фантастических тварях" придется по вкусу любителям приключений и фэнтези, а те, кто ищет альтернативу голливудским блокбастерам, смогут посмотреть фестивальное кино "Лістапада". "Афиша" также приглашает посетить три совершенно разные и по-своему особенные выставки - "Час тишины" в Национальном художественном музее, "Струсто, Даубле, Ричи, Савонар" в Художественной галерее Михаила Савицкого и "Лавку с цитатами" в Национальной библиотеке.
Застоличная афиша приглашает отпраздновать "Дажынкі" в Ивье, посетить фестиваль театрального искусства "Свет рампы" и выставку-ярмарку народного творчества в Могилеве, фольклорный фестиваль-конкурс в Гомеле, а также турнир по синхронному плаванию в Бресте.
Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.
Утро на фестивале для всей семьи "Казачны джэм"
Театральный фестиваль для всей семьи "Казачны джэм" пройдет 17-18 ноября в Минске.
Во время форума покажут 12 представлений - спектакли и театрализованные концертные программы коллективов из Беларуси и России. Также пройдут мастер-классы. В этом году сделан акцент на разноплановой театральной программе, поэтому будут спектакли кукольные, теневые, кукольно-технические и даже интерактивные. Концертное направление также занимает особое место. Приедут творческие коллективы, которые работают с детьми в музыкальном жанре. Среди них минский ансамбль "Пуговицы", а также авторы песен и музыки известных мультфильмов "Смешарики" и "Летающие звери" Марина Ланда и Сергей Васильев, которые будут петь и рассказывать, как у них рождаются сюжеты и герои.
В форуме примут участие минские коллективы бэби-театр "Бусы", проект "Казачкі бай!", театр "Картонка", теневой театр "Светильник", а также экспериментальный театр "Напротив" из Бреста, "Луковый театр" из Солигорска, которые покажут свои премьерные постановки. Среди зарубежных гостей будут театр "СНАРК" и небольшой театр Руслана Вольфсона из Москвы, а также театр теней "Сказки на подушках" из Севастополя.
Традиционно для зрителей будут организованы творческие мастерские, в этом году посвященные домашнему театру. Под руководством артистов, художников и режиссеров дети с родителями смогут сделать куклы своими руками и придумать для них истории.
Вход платный.
Место: ул.Октябрьская, 16.
Время: с 10.00.
Танцевальный марафон "Серьезные отношения" впервые пройдет в Минске.
Мероприятие начнется с мастер-класса. Затем участникам предстоит исполнить семь видов бальных танцев, в числе которых вальс, чарльстон, блюз, хастл. Пара, которая станцует дольше и профессиональнее всех, станет победителем.
Лучших танцоров выберет жюри. В его состав войдут руководитель Заслуженного коллектива Беларуси танцевального клуба "Мара" Лидия Кац-Лазарева, мастера спорта Беларуси Вячеслав Петров и Алексей Паращенко, организатор Минского бала православной молодежи Людмила Канаш.
Принять участие в оригинальном проекте сможет любой желающий. Одно из условий марафона - минимальный дресс-код: для девушек - собранные волосы и платья ниже колена, для парней - брюки и жилетки.
Вход бесплатный.
Место: торговый центр "Столица", пр. Независимости 3-2.
Время: с 14.00.
Многожанровый праздник музыки XJAZZ Minsk Edition пройдет в Минске 15-17 ноября во время Недель Германии в Беларуси.
В третий день фестиваля, 17 ноября, организаторы подготовили интерактивную музыкальную программу "Джаз для самых маленьких" во Дворце искусства. Идею музыкальной импровизации перед слушателями раскроют берлинские гости Studnitzky Trio и белорусский валторнист Пафнутий Кузякин. А вечером в Белгосфилармонии состоится концерт Memento, во время которого Studnitzky Trio совместно с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси завершат программу премьерного XJAZZ Minsk Edition.
Организаторами Недель Германии в Беларуси являются посольство Федеративной Республики Германия и Институт им. Гете, представители немецких культурных организаций совместно с белорусскими партнерами.
Вход платный.
Место: Дворец искусства, ул.Козлова, 3 и Белгосфилармония, пр. Независимости, 50.
Время: "Джаз для самых маленьких" - с 14.00, концерт Memento - с 19.00.
Долгожданное продолжение "Фантастических тварей" уже в кино.
Могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели - установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.
Вход платный.
Место: кинотеатры Минска.
Утро на выставках
Национальный художественный музей Беларуси приглашает на выставку "Час тишины".
На выставке будут представлены полотна одного из лучших пейзажистов первой половины ХХ века Витольда Бялыницкого-Бирули, а также произведения художников, с которыми он был связан не только дружбой, но и работой в Удомельском крае: Станислава Жуковского, Игоря Грабаря, Абрама Архипова, Николая Богданова-Бельского, Алексея Степанова, Александра Моравова, Федора Модорова и других.
В экспозиции будет демонстрироваться более 40 работ не только из собрания Национального художественного музея, но и Государственной Третьяковской галереи, в частности, работа Исаака Левитана "Над вечным покоем". Художник написал ее в 1893 году на озере Удомля (Тверская губерния). Несколько позже для ряда молодых живописцев Удомельский край также стал частью творческой биографии. А для одного - Витольда Бялыницкого-Бирули - целой жизнью. Будучи студентом Московского училища живописи, ваяния и зодчества, уроженец Могилевской губернии много работал над формированием собственного почерка, прислушиваясь к советам Левитана. В 1892 году его небольшое полотно "Из окрестностей Пятигорска" приобрел Павел Третьяков, что стало для молодого пейзажиста фактом признания таланта.
"Визитной карточкой" Станислава Жуковского стал усадебный интерьер, в его произведениях повседневность превратилась в эстетическую категорию. Алексей Степанов прошел путь творческой эволюции, достигнув в композиции, колорите, манере письма большой свободы и экспрессии. Его сильными сторонами были анималистика и тонкое понимание природы. А вот творческое наследие Абрама Архипова трудно представить без ярких, жизнеутверждающих типажей крестьянок, сочетающих в себе документальность и поэтичность. Николай Богданов-Бельский в своих работах показывал образы крестьянских детей-подростков, находящихся на рубеже двух больших жизненных этапов. Свое, "мажорное" прочтение "крестьянской темы" можно увидеть у Александра Моравова. Один из крупных представителей русского импрессионизма - Игорь Грабарь - выделяется педантичностью, соединяя фактурные мазки в неделимое целое выразительного художественного образа.
Вход платный.
Место: ул. Ленина, 20.
Время: с 11.00 до 19.00.
В Художественной галерее Михаила Савицкого проходит выставка художников белорусской династии Шаппо "Струсто, Даубле, Ричи, Савонар". Экспозиция посвящена Году малой родины и названа в честь озер Браславщины, где родились художники - Владимир Шаппо и его сыновья Александр, Павел и Антон. На выставке представлено около ста работ: живопись, графика, скульптура.
Основатель творческой династии Владимир Шаппо демонстрирует свои живописные произведения из серии "Художники. Пророки", созданные в 2000-2018 годах. В портретных работах он старается показать глубину внутреннего мира человека.
На выставке продемонстрированы скульптурные работы, выполненные в бронзе и дереве, а также серия литографий Александра Шаппо. Все произведения прочно связаны с реалиями его жизни и продиктованы яркими впечатлениями и чувствами, родившимися в процессе взаимодействия с миром и историей культуры. Художник стремится раскрыть в том или ином жизненном событии или сюжете их всеобщее, бытийное звучание, а в каждом конкретном человеческом образе умеет выявить обобщенный характер-тип.
Младшие сыновья Павел и Антон Шаппо представили живописные работы. Павел - художник в широком смысле этого слова: художник театра и кино, живописец-станковист, дизайнер интерьеров, сценарист, автор рассказов-миниатюр. Его произведения - это сценарий и своего рода раскадровка фильма о собственной жизни. А вот Антон Шаппо намеренно нарушает классические каноны живописи, ищет неожиданные решения. Его работы скорее можно назвать арт-объектами, нежели живописными картинами в традиционном их понимании. Для него важна техническая завершенность работы во всех ее деталях.
Выставка "Струсто, Даубле, Ричи, Савонар" продлится по 16 декабря. Во время ее работы запланированы встречи с авторами 2 и 9 декабря.
Вход платный.
Место: пл. Свободы, 15.
Время: с 11.00 до 19.00.
В галерее "Атриум" (3-й этаж) Национальной библиотеки проходит выставка "Лавка с цитатами".
На выставке посетители увидят 30 цитат в дизайнерском графическом оформлении. Среди них слова Адама Мицкевича, Бруно Шульца, Генрика Сенкевича, Марии Складовской-Кюри, Станислава Лема, Эдварда Стахуры, Яна Кохановского и других известных личностей.
Дизайнер Дарья Мельцажевич, которая является автором идеи, создает портреты людей, внесших вклад в культуру и искусство. Изображения, дополненные цитатами, короткими и емкими, интригуют и убеждают читателя познакомиться с творчеством их авторов.
Художественную экспозицию дополнила выставка книг из фонда Национальной библиотеки Беларуси, на которой будут представлены произведения упомянутых авторов как в оригинале, так и в переводе на белорусский или русский язык. Это позволит зрителям увидеть слова в контексте, понять, почему именно та или иная цитата привлекла внимание автора проекта.
Организаторы - Национальная библиотека Беларуси и Польский институт в Минске.
Вход по читательскому билету.
Место: пр. Независимости, 116.
Время: с 11.00 до 19.00.
Редкие рыбы дельфины, огромные скаты, пираньи, пресноводные акулы, огромные сомы, сказочные золотые рыбки, задиристые петушки, африканские цихлиды и многие другие аквариумные обитатели представлены на выставке "Аквафорум - 2018".
Посетителей ожидает развлекательная программа: знакомство с разными видами рыб, костюмированное шоу, конкурсы и призы от организаторов. Для самых маленьких посетителей выставки будет работать уголок юного аквариумиста, пройдет конкурс по оформлению аквариума и конкурс рисунков.
А тот, кто еще раздумывает насчет рыбок в доме, сможет бесплатно получить консультации у специалистов по уходу и содержанию, подобрать будущий "домик" для рыбок и аксессуары к нему.
Вход платный.
Место: пр. Жукова, 44.
Время: с 10.00 до 21.00.
ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" завершился, однако показ фестивального кино в столичных кинотеатрах продолжается. В это воскресенье, например, можно посмотреть мелодраму "Холодная война", открывшую в 2018 году кинофестиваль, а также криминальную драму "Догмэн" и новый хит Хирокадзу Корэ-эда "Магазинные воришки".
"Холодная война", кинотеатр "Пионер", 21.30.
Это история невозможной любви в невозможное время. Они знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты - кажется, что они совершенно не совместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении лет они расстаются и встречаются вновь и вновь - в Берлине, Югославии и Париже… На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.
"Догмэн", кинотеатр "Центральный", 19.00.
Марчелло - маленький человек с большим сердцем и грустными глазами. Он держит парикмахерскую для собак "Догмэн" и умеет усмирить ласковым словом и питбуля, и местного громилу Симоне, который терроризирует всю округу. Марчелло мечтает увезти любимую дочку в далекое путешествие, но по доброте душевной сопровождает Симоне в его криминальных вылазках, и однажды это приводит к катастрофе. Преданный другом, Марчелло впервые в жизни решается объявить настоящую войну.
"Магазинные воришки", Falcon Club Бутик кино, 18.05.
В центре сюжета большая семья бедного японского рабочего, которая живет на пенсию бабушки и мастерски ворует разную мелочь в больших супермаркетах. В один из холодных зимних дней Осаму и его сын находят на улице маленькую голодную девочку Юри. В этой, на первый взгляд, обычной семье не хватает денег, но зато много любви и заботы друг о друге. Они решают оставить малышку себе, ведь ее родным до нее нет дела. Вскоре в новостях сообщают о пропавшей девочке, но новые родители не торопятся возвращать Юри. Тогда в их жизни начинаются серьезные проблемы, которые приводят к раскрытию важных тайн.
Вход на фильмы платный.
Выставка-ярмарка народного творчества в Могилеве
Выставка-ярмарка народного творчества "Ураджай талентаў Магілеўшчыны" пройдет в рамках Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК 16-17 ноября в Могилеве. Начало в 9.00.
Выставка развернется возле Дворца культуры по маршруту от пересечения улицы Гагарина с проспектом Пушкинским до проезжей части возле парка аттракционов. Мастера и умельцы всех районов и городов Могилевской области будут представлять тематические экспозиции по видам ремесел с демонстрацией технологии изготовления изделий в режиме онлайн и мастер-классами. Здесь же будет отражена тематика достижений тружеников села, успехи уборки урожая 2018 года в форме отдельных выставочных экспозиций.
Участников и гостей также ждут выставка караваев, на которой будут представлены региональные особенности их выпечки и украшений, выставки экспонатов - победителей районных конкурсов по выращиванию овощей и фруктов, презентации и дегустации продукции ведущих предприятий агропромышленного комплекса регионов.
Во время мероприятия будут работать тематические интерактивные игровые площадки, крупноформатные ярмарочные аттракционы, творческие коллективы в формате мобильных групп. А на концертной площадке, расположенной напротив Дворца культуры, в течение двух дней свое творчество представят любительские коллективы художественного творчества региона в формате концертной программы "Ураджай талентаў роднага краю".
Фестиваль любительского театрального искусства "Свет рампы" пройдет 15-18 ноября в Могилеве.
Участниками девятого сезона ставшего традиционным театрального форума станут 13 любительских коллективов из Беларуси, России и Литвы.
Зрителей ждут творческие встречи с актерами, театральными режиссерами, критиками, а также мастер-классы, выступления театральных коллективов на сценических площадках города Могилева.
В формате театрального праздника состоится конкурс по семи номинациям: "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучший актерский ансамбль", "Лучшая сценография" (световое и художественное оформление), "Лучшее музыкальное оформление".
Фестиваль проводится один раз в два года по инициативе управления культуры Могилевского горисполкома. Его организатором выступает Могилевский городской центр культуры и досуга.
Торжественное открытие фестиваля состоится 16 ноября в 16.00, закрытие - 18 ноября в 17.30.
Вход на спектакли свободный.
Ивье (Гродненская область) 17 ноября станет столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села. Начало в 10.00.
По традиции в этот день подведут итоги работы сельскохозяйственной отрасли региона и наградят победителей сельскохозяйственных соревнований. Одним из центральных событий станет шествие передовиков сельского хозяйства. К празднику подготовлена интересная программа, запланировано немало открытий и приятных сюрпризов.
Например, в Ивье впервые прозвучит гимн "Дажынак". Автор стихов - уроженец Ивьевщины Иван Коренда. Символом праздника станет корзина "Богач", наполненная зерном нового урожая со всех районов области. Высота ее составит около 3 м.
В центре города будет работать тематическая площадка "Толока", на которой гости праздника познакомятся с подворьями всех районов области и хозяйств Ивьевского района. На протяжении всего дня будут проходить концерты, театральные постановки, запланирована работа выездной торговли, дегустация блюд, отдельные зоны откроются и для детей. Пройдут выставки и презентации сельскохозяйственной техники от ведущих белорусских производителей.
Традиционно к "Дажынкам" приурочены открытия знаковых объектов. На набережной в Ивье появится выставка скульптур "Водное царство Золотой рыбки". Скульптуры для нее в подарок городу изготовили районы области. Также на берегу озера запланировано открытие сквера влюбленных. Здесь же в праздничный день зарегистрируют пару молодоженов.
Молодежные команды со всех районов Гродненской области станут участниками культурно-спортивной "Сельской эстафеты". В нынешнем году главной темой насыщенной сельским колоритом программы станет сказка "Колобок", объединенная десятком тематических конкурсов. В одном из них командам надо будет на скорость повторить сюжет известной сказки, а в другом посоревноваться в поедании сосисок. Проверят участников и на меткость - в турах "Снайпер" и "Аграрный баскетбол". Мишенью для дротиков станут яблоки, а баскетбольной корзиной послужит ведро, в которое нужно будет попасть картофелиной. В сельском боулинге шары и кегли заменят на капусту и бутылки, наполненные горохом. А в конкурсе "Сельский оркестр" молодые люди продемонстрируют таланты в игре на традиционном сельскохозяйственном инвентаре. Самые сильные поучаствуют в турнире по перекатыванию тюков с соломой. На мероприятии также будут чествовать лучшие в области молодежные экипажи комбайнеров и водителей, задействованных на отвозе зерна.
В вечерней программе праздника концерты ансамбля "Песняры" и группы "Дрозды". Завершатся гуляния дискотекой.
Организаторами "Сельской эстафеты" выступают Гродненский обком БРСМ и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.
Первый открытый международный фольклорный фестиваль-конкурс "Прамень" пройдет 17-18 ноября в Гомеле в Городском центре культуры. Начало в 13.00. В первый день фестиваля вход бесплатный, во второй (на гала-концерт) - платный.
На сцене центра любительские и профессиональные коллективы, индивидуальные исполнители из всех регионов Беларуси представят композиции традиционного фольклора, а также авторские произведения в фольклорной стилистике. По словам организаторов, фест объединит около 120 человек.
Лучших предстоит определить в номинациях "Вокал", "Инструментальное исполнительство", "Хореография". Жюри, в состав которого войдут известные артисты, педагоги творческих дисциплин, режиссеры, руководители коллективов, деятели культуры и искусств, назовет также обладателей Гран-при и специальных наград.
Помимо конкурсной программы для участников и гостей феста запланированы различные мастер-классы.
Лучшие номера прозвучат на гала-концерте, где также выступят лидер этно-трио "Троица" Иван Кирчук, фолк-проект "Ягорава гара". По итогам конкурса будет создан каталог исполнителей и коллективов, которым предложат участие в новых творческих проектах.
Организаторами фестиваля выступают Городской центр культуры, продюсерский центр "Ягорава гара". Среди основных целей мероприятия - сохранение и популяризация фольклорных традиций, национальной культуры, выявление и поддержка талантливых исполнителей. Планируется, что фолк-фест станет ежегодным.
Третий международный турнир по синхронному плаванию "Золотая осень" пройдет в Бресте 17-19 ноября.
Соревнования примет Дворец водных видов спорта. За награды поборются около 200 спортсменов. Они выступят в двух возрастных категориях: 13-15 лет, 12 лет и младше. Свое мастерство покажут команды из Минска и Бреста. Многочисленным представительство будет у России: заявились участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Балаково, Чехова и Ханты-Мансийска. Также ожидается приезд дружин из Сербии, Израиля и Грузии.
Первый день турнира посвящен произвольной программе (с 10.00 до 15.00), которая включает выступления дуэтов, микст-дуэтов и групп. На 18 ноября запланирована обязательная программа (с 10.00 до 16.30). Ее выполнят все участники, судьям они должны продемонстрировать владение техникой. В завершающий день соревнований будут исполнены соло, также выступят комбинированные группы (с 9.00 до 14.00).
Организатором "Золотой осени" выступает Брестское городское общественное объединение "Федерация синхронного плавания" при поддержке управления спорта и туризма облисполкома, областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта.
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