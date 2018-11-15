Афиша выходного дня: XJAZZ Minsk Edition, "Час тишины" в музее и театральный форум "Свет рампы"

"Афиша выходного дня" собрала очередную коллекцию интересных мероприятий на любой возраст и вкус. В предстоящий уикенд всей семьей можно сходить на театральный фестиваль "Казачны джэм" или на выставку подводного мира "Аквафорум - 2018". Влюбленные пары смогут принять участие в танцевальном марафоне "Серьезные отношения". На празднике музыки XJAZZ Minsk Edition малышам предлагается послушать "Джаз для самых маленьких", а взрослой аудитории побывать на концерте Memento. Новый фильм о "Фантастических тварях" придется по вкусу любителям приключений и фэнтези, а те, кто ищет альтернативу голливудским блокбастерам, смогут посмотреть фестивальное кино "Лістапада". "Афиша" также приглашает посетить три совершенно разные и по-своему особенные выставки - "Час тишины" в Национальном художественном музее, "Струсто, Даубле, Ричи, Савонар" в Художественной галерее Михаила Савицкого и "Лавку с цитатами" в Национальной библиотеке.

Застоличная афиша приглашает отпраздновать "Дажынкі" в Ивье, посетить фестиваль театрального искусства "Свет рампы" и выставку-ярмарку народного творчества в Могилеве, фольклорный фестиваль-конкурс в Гомеле, а также турнир по синхронному плаванию в Бресте.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 17 ноября

Утро на фестивале для всей семьи "Казачны джэм"

Театральный фестиваль для всей семьи "Казачны джэм" пройдет 17-18 ноября в Минске.

Во время форума покажут 12 представлений - спектакли и театрализованные концертные программы коллективов из Беларуси и России. Также пройдут мастер-классы. В этом году сделан акцент на разноплановой театральной программе, поэтому будут спектакли кукольные, теневые, кукольно-технические и даже интерактивные. Концертное направление также занимает особое место. Приедут творческие коллективы, которые работают с детьми в музыкальном жанре. Среди них минский ансамбль "Пуговицы", а также авторы песен и музыки известных мультфильмов "Смешарики" и "Летающие звери" Марина Ланда и Сергей Васильев, которые будут петь и рассказывать, как у них рождаются сюжеты и герои.

В форуме примут участие минские коллективы бэби-театр "Бусы", проект "Казачкі бай!", театр "Картонка", теневой театр "Светильник", а также экспериментальный театр "Напротив" из Бреста, "Луковый театр" из Солигорска, которые покажут свои премьерные постановки. Среди зарубежных гостей будут театр "СНАРК" и небольшой театр Руслана Вольфсона из Москвы, а также театр теней "Сказки на подушках" из Севастополя.

Традиционно для зрителей будут организованы творческие мастерские, в этом году посвященные домашнему театру. Под руководством артистов, художников и режиссеров дети с родителями смогут сделать куклы своими руками и придумать для них истории.

Вход платный.

Место: ул.Октябрьская, 16.

Время: с 10.00.

День на танцевальном марафоне "Серьезные отношения"

Танцевальный марафон "Серьезные отношения" впервые пройдет в Минске.

Мероприятие начнется с мастер-класса. Затем участникам предстоит исполнить семь видов бальных танцев, в числе которых вальс, чарльстон, блюз, хастл. Пара, которая станцует дольше и профессиональнее всех, станет победителем.

Лучших танцоров выберет жюри. В его состав войдут руководитель Заслуженного коллектива Беларуси танцевального клуба "Мара" Лидия Кац-Лазарева, мастера спорта Беларуси Вячеслав Петров и Алексей Паращенко, организатор Минского бала православной молодежи Людмила Канаш.

Принять участие в оригинальном проекте сможет любой желающий. Одно из условий марафона - минимальный дресс-код: для девушек - собранные волосы и платья ниже колена, для парней - брюки и жилетки.

Вход бесплатный.

Место: торговый центр "Столица", пр. Независимости 3-2.

Время: с 14.00.

Продолжим день на празднике музыки XJAZZ Minsk Edition

Многожанровый праздник музыки XJAZZ Minsk Edition пройдет в Минске 15-17 ноября во время Недель Германии в Беларуси.

В третий день фестиваля, 17 ноября, организаторы подготовили интерактивную музыкальную программу "Джаз для самых маленьких" во Дворце искусства. Идею музыкальной импровизации перед слушателями раскроют берлинские гости Studnitzky Trio и белорусский валторнист Пафнутий Кузякин. А вечером в Белгосфилармонии состоится концерт Memento, во время которого Studnitzky Trio совместно с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси завершат программу премьерного XJAZZ Minsk Edition.

Организаторами Недель Германии в Беларуси являются посольство Федеративной Республики Германия и Институт им. Гете, представители немецких культурных организаций совместно с белорусскими партнерами.

Вход платный.

Место: Дворец искусства, ул.Козлова, 3 и Белгосфилармония, пр. Независимости, 50.

Время: "Джаз для самых маленьких" - с 14.00, концерт Memento - с 19.00.

Вечер с "Фантастическими тварями"

Кадр из трейлера к фильму "Фантастические Твари 2: Преступления Грин-де-Вальда"

Долгожданное продолжение "Фантастических тварей" уже в кино.

Могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели - установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября

Утро на выставках

Национальный художественный музей Беларуси приглашает на выставку "Час тишины".

На выставке будут представлены полотна одного из лучших пейзажистов первой половины ХХ века Витольда Бялыницкого-Бирули, а также произведения художников, с которыми он был связан не только дружбой, но и работой в Удомельском крае: Станислава Жуковского, Игоря Грабаря, Абрама Архипова, Николая Богданова-Бельского, Алексея Степанова, Александра Моравова, Федора Модорова и других.

В экспозиции будет демонстрироваться более 40 работ не только из собрания Национального художественного музея, но и Государственной Третьяковской галереи, в частности, работа Исаака Левитана "Над вечным покоем". Художник написал ее в 1893 году на озере Удомля (Тверская губерния). Несколько позже для ряда молодых живописцев Удомельский край также стал частью творческой биографии. А для одного - Витольда Бялыницкого-Бирули - целой жизнью. Будучи студентом Московского училища живописи, ваяния и зодчества, уроженец Могилевской губернии много работал над формированием собственного почерка, прислушиваясь к советам Левитана. В 1892 году его небольшое полотно "Из окрестностей Пятигорска" приобрел Павел Третьяков, что стало для молодого пейзажиста фактом признания таланта.

"Визитной карточкой" Станислава Жуковского стал усадебный интерьер, в его произведениях повседневность превратилась в эстетическую категорию. Алексей Степанов прошел путь творческой эволюции, достигнув в композиции, колорите, манере письма большой свободы и экспрессии. Его сильными сторонами были анималистика и тонкое понимание природы. А вот творческое наследие Абрама Архипова трудно представить без ярких, жизнеутверждающих типажей крестьянок, сочетающих в себе документальность и поэтичность. Николай Богданов-Бельский в своих работах показывал образы крестьянских детей-подростков, находящихся на рубеже двух больших жизненных этапов. Свое, "мажорное" прочтение "крестьянской темы" можно увидеть у Александра Моравова. Один из крупных представителей русского импрессионизма - Игорь Грабарь - выделяется педантичностью, соединяя фактурные мазки в неделимое целое выразительного художественного образа.

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: с 11.00 до 19.00.

В Художественной галерее Михаила Савицкого проходит выставка художников белорусской династии Шаппо "Струсто, Даубле, Ричи, Савонар". Экспозиция посвящена Году малой родины и названа в честь озер Браславщины, где родились художники - Владимир Шаппо и его сыновья Александр, Павел и Антон. На выставке представлено около ста работ: живопись, графика, скульптура.

Основатель творческой династии Владимир Шаппо демонстрирует свои живописные произведения из серии "Художники. Пророки", созданные в 2000-2018 годах. В портретных работах он старается показать глубину внутреннего мира человека.

На выставке продемонстрированы скульптурные работы, выполненные в бронзе и дереве, а также серия литографий Александра Шаппо. Все произведения прочно связаны с реалиями его жизни и продиктованы яркими впечатлениями и чувствами, родившимися в процессе взаимодействия с миром и историей культуры. Художник стремится раскрыть в том или ином жизненном событии или сюжете их всеобщее, бытийное звучание, а в каждом конкретном человеческом образе умеет выявить обобщенный характер-тип.

Младшие сыновья Павел и Антон Шаппо представили живописные работы. Павел - художник в широком смысле этого слова: художник театра и кино, живописец-станковист, дизайнер интерьеров, сценарист, автор рассказов-миниатюр. Его произведения - это сценарий и своего рода раскадровка фильма о собственной жизни. А вот Антон Шаппо намеренно нарушает классические каноны живописи, ищет неожиданные решения. Его работы скорее можно назвать арт-объектами, нежели живописными картинами в традиционном их понимании. Для него важна техническая завершенность работы во всех ее деталях.

Выставка "Струсто, Даубле, Ричи, Савонар" продлится по 16 декабря. Во время ее работы запланированы встречи с авторами 2 и 9 декабря.

Вход платный.

Место: пл. Свободы, 15.

Время: с 11.00 до 19.00.

В галерее "Атриум" (3-й этаж) Национальной библиотеки проходит выставка "Лавка с цитатами".

На выставке посетители увидят 30 цитат в дизайнерском графическом оформлении. Среди них слова Адама Мицкевича, Бруно Шульца, Генрика Сенкевича, Марии Складовской-Кюри, Станислава Лема, Эдварда Стахуры, Яна Кохановского и других известных личностей.

Дизайнер Дарья Мельцажевич, которая является автором идеи, создает портреты людей, внесших вклад в культуру и искусство. Изображения, дополненные цитатами, короткими и емкими, интригуют и убеждают читателя познакомиться с творчеством их авторов.

Художественную экспозицию дополнила выставка книг из фонда Национальной библиотеки Беларуси, на которой будут представлены произведения упомянутых авторов как в оригинале, так и в переводе на белорусский или русский язык. Это позволит зрителям увидеть слова в контексте, понять, почему именно та или иная цитата привлекла внимание автора проекта.

Организаторы - Национальная библиотека Беларуси и Польский институт в Минске.

Вход по читательскому билету.

Место: пр. Независимости, 116.

Время: с 11.00 до 19.00.

День на "Аквафоруме"

Редкие рыбы дельфины, огромные скаты, пираньи, пресноводные акулы, огромные сомы, сказочные золотые рыбки, задиристые петушки, африканские цихлиды и многие другие аквариумные обитатели представлены на выставке "Аквафорум - 2018".

Посетителей ожидает развлекательная программа: знакомство с разными видами рыб, костюмированное шоу, конкурсы и призы от организаторов. Для самых маленьких посетителей выставки будет работать уголок юного аквариумиста, пройдет конкурс по оформлению аквариума и конкурс рисунков.

А тот, кто еще раздумывает насчет рыбок в доме, сможет бесплатно получить консультации у специалистов по уходу и содержанию, подобрать будущий "домик" для рыбок и аксессуары к нему.

Вход платный.

Место: пр. Жукова, 44.

Время: с 10.00 до 21.00.

Вечер фестивального кино

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" завершился, однако показ фестивального кино в столичных кинотеатрах продолжается. В это воскресенье, например, можно посмотреть мелодраму "Холодная война", открывшую в 2018 году кинофестиваль, а также криминальную драму "Догмэн" и новый хит Хирокадзу Корэ-эда "Магазинные воришки".

"Холодная война", кинотеатр "Пионер", 21.30.

Это история невозможной любви в невозможное время. Они знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты - кажется, что они совершенно не совместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении лет они расстаются и встречаются вновь и вновь - в Берлине, Югославии и Париже… На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.

"Догмэн", кинотеатр "Центральный", 19.00.

Марчелло - маленький человек с большим сердцем и грустными глазами. Он держит парикмахерскую для собак "Догмэн" и умеет усмирить ласковым словом и питбуля, и местного громилу Симоне, который терроризирует всю округу. Марчелло мечтает увезти любимую дочку в далекое путешествие, но по доброте душевной сопровождает Симоне в его криминальных вылазках, и однажды это приводит к катастрофе. Преданный другом, Марчелло впервые в жизни решается объявить настоящую войну.

"Магазинные воришки", Falcon Club Бутик кино, 18.05.

В центре сюжета большая семья бедного японского рабочего, которая живет на пенсию бабушки и мастерски ворует разную мелочь в больших супермаркетах. В один из холодных зимних дней Осаму и его сын находят на улице маленькую голодную девочку Юри. В этой, на первый взгляд, обычной семье не хватает денег, но зато много любви и заботы друг о друге. Они решают оставить малышку себе, ведь ее родным до нее нет дела. Вскоре в новостях сообщают о пропавшей девочке, но новые родители не торопятся возвращать Юри. Тогда в их жизни начинаются серьезные проблемы, которые приводят к раскрытию важных тайн.

Вход на фильмы платный.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Выставка-ярмарка народного творчества в Могилеве

Выставка-ярмарка народного творчества "Ураджай талентаў Магілеўшчыны" пройдет в рамках Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК 16-17 ноября в Могилеве. Начало в 9.00.

Выставка развернется возле Дворца культуры по маршруту от пересечения улицы Гагарина с проспектом Пушкинским до проезжей части возле парка аттракционов. Мастера и умельцы всех районов и городов Могилевской области будут представлять тематические экспозиции по видам ремесел с демонстрацией технологии изготовления изделий в режиме онлайн и мастер-классами. Здесь же будет отражена тематика достижений тружеников села, успехи уборки урожая 2018 года в форме отдельных выставочных экспозиций.

Участников и гостей также ждут выставка караваев, на которой будут представлены региональные особенности их выпечки и украшений, выставки экспонатов - победителей районных конкурсов по выращиванию овощей и фруктов, презентации и дегустации продукции ведущих предприятий агропромышленного комплекса регионов.

Во время мероприятия будут работать тематические интерактивные игровые площадки, крупноформатные ярмарочные аттракционы, творческие коллективы в формате мобильных групп. А на концертной площадке, расположенной напротив Дворца культуры, в течение двух дней свое творчество представят любительские коллективы художественного творчества региона в формате концертной программы "Ураджай талентаў роднага краю".

Фестиваль "Свет рампы" в Могилеве

Фестиваль любительского театрального искусства "Свет рампы" пройдет 15-18 ноября в Могилеве.

Участниками девятого сезона ставшего традиционным театрального форума станут 13 любительских коллективов из Беларуси, России и Литвы.

Зрителей ждут творческие встречи с актерами, театральными режиссерами, критиками, а также мастер-классы, выступления театральных коллективов на сценических площадках города Могилева.

В формате театрального праздника состоится конкурс по семи номинациям: "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучший актерский ансамбль", "Лучшая сценография" (световое и художественное оформление), "Лучшее музыкальное оформление".

Фестиваль проводится один раз в два года по инициативе управления культуры Могилевского горисполкома. Его организатором выступает Могилевский городской центр культуры и досуга.

Торжественное открытие фестиваля состоится 16 ноября в 16.00, закрытие - 18 ноября в 17.30.

Вход на спектакли свободный.

"Дажынкі" в Ивье

Ивье (Гродненская область) 17 ноября станет столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села. Начало в 10.00.

По традиции в этот день подведут итоги работы сельскохозяйственной отрасли региона и наградят победителей сельскохозяйственных соревнований. Одним из центральных событий станет шествие передовиков сельского хозяйства. К празднику подготовлена интересная программа, запланировано немало открытий и приятных сюрпризов.

Например, в Ивье впервые прозвучит гимн "Дажынак". Автор стихов - уроженец Ивьевщины Иван Коренда. Символом праздника станет корзина "Богач", наполненная зерном нового урожая со всех районов области. Высота ее составит около 3 м.

В центре города будет работать тематическая площадка "Толока", на которой гости праздника познакомятся с подворьями всех районов области и хозяйств Ивьевского района. На протяжении всего дня будут проходить концерты, театральные постановки, запланирована работа выездной торговли, дегустация блюд, отдельные зоны откроются и для детей. Пройдут выставки и презентации сельскохозяйственной техники от ведущих белорусских производителей.

Традиционно к "Дажынкам" приурочены открытия знаковых объектов. На набережной в Ивье появится выставка скульптур "Водное царство Золотой рыбки". Скульптуры для нее в подарок городу изготовили районы области. Также на берегу озера запланировано открытие сквера влюбленных. Здесь же в праздничный день зарегистрируют пару молодоженов.

Молодежные команды со всех районов Гродненской области станут участниками культурно-спортивной "Сельской эстафеты". В нынешнем году главной темой насыщенной сельским колоритом программы станет сказка "Колобок", объединенная десятком тематических конкурсов. В одном из них командам надо будет на скорость повторить сюжет известной сказки, а в другом посоревноваться в поедании сосисок. Проверят участников и на меткость - в турах "Снайпер" и "Аграрный баскетбол". Мишенью для дротиков станут яблоки, а баскетбольной корзиной послужит ведро, в которое нужно будет попасть картофелиной. В сельском боулинге шары и кегли заменят на капусту и бутылки, наполненные горохом. А в конкурсе "Сельский оркестр" молодые люди продемонстрируют таланты в игре на традиционном сельскохозяйственном инвентаре. Самые сильные поучаствуют в турнире по перекатыванию тюков с соломой. На мероприятии также будут чествовать лучшие в области молодежные экипажи комбайнеров и водителей, задействованных на отвозе зерна.

В вечерней программе праздника концерты ансамбля "Песняры" и группы "Дрозды". Завершатся гуляния дискотекой.

Организаторами "Сельской эстафеты" выступают Гродненский обком БРСМ и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.

Фольклорный фестиваль-конкурс в Гомеле

Первый открытый международный фольклорный фестиваль-конкурс "Прамень" пройдет 17-18 ноября в Гомеле в Городском центре культуры. Начало в 13.00. В первый день фестиваля вход бесплатный, во второй (на гала-концерт) - платный.

На сцене центра любительские и профессиональные коллективы, индивидуальные исполнители из всех регионов Беларуси представят композиции традиционного фольклора, а также авторские произведения в фольклорной стилистике. По словам организаторов, фест объединит около 120 человек.

Лучших предстоит определить в номинациях "Вокал", "Инструментальное исполнительство", "Хореография". Жюри, в состав которого войдут известные артисты, педагоги творческих дисциплин, режиссеры, руководители коллективов, деятели культуры и искусств, назовет также обладателей Гран-при и специальных наград.

Помимо конкурсной программы для участников и гостей феста запланированы различные мастер-классы.

Лучшие номера прозвучат на гала-концерте, где также выступят лидер этно-трио "Троица" Иван Кирчук, фолк-проект "Ягорава гара". По итогам конкурса будет создан каталог исполнителей и коллективов, которым предложат участие в новых творческих проектах.

Организаторами фестиваля выступают Городской центр культуры, продюсерский центр "Ягорава гара". Среди основных целей мероприятия - сохранение и популяризация фольклорных традиций, национальной культуры, выявление и поддержка талантливых исполнителей. Планируется, что фолк-фест станет ежегодным.

Турнир по синхронному плаванию в Бресте

Третий международный турнир по синхронному плаванию "Золотая осень" пройдет в Бресте 17-19 ноября.

Соревнования примет Дворец водных видов спорта. За награды поборются около 200 спортсменов. Они выступят в двух возрастных категориях: 13-15 лет, 12 лет и младше. Свое мастерство покажут команды из Минска и Бреста. Многочисленным представительство будет у России: заявились участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Балаково, Чехова и Ханты-Мансийска. Также ожидается приезд дружин из Сербии, Израиля и Грузии.

Первый день турнира посвящен произвольной программе (с 10.00 до 15.00), которая включает выступления дуэтов, микст-дуэтов и групп. На 18 ноября запланирована обязательная программа (с 10.00 до 16.30). Ее выполнят все участники, судьям они должны продемонстрировать владение техникой. В завершающий день соревнований будут исполнены соло, также выступят комбинированные группы (с 9.00 до 14.00).

Организатором "Золотой осени" выступает Брестское городское общественное объединение "Федерация синхронного плавания" при поддержке управления спорта и туризма облисполкома, областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта.

Вход свободный.-0-