Афиша выходного дня: "Золотой граммофон", праздник "Багдановіч. LIVE" и ночные катания в Логойске

В ожидании зимних праздников "Афиша выходного дня" не даст минчанам заскучать. В эти выходные можно отправиться за хорошим настроением на выставку "Лучшие игрушки СССР", попробовать себя в фигурном катании, поучаствовать в кулинарном мастер-классе, а также посетить Музей кота по случаю открытия новогоднего сезона. В воскресенье Афиша предлагает отметить день рождения Максима Богдановича в Литературном музее поэта и услышать лучшие поп-хиты уходящего года на концерте "Золотой Граммофон - 2018". Кроме того, для столичных киноманов есть превосходная подборка новинок этой недели: белорусско-российский фильм "Жизнь после жизни", прекрасная рождественская сказка "Щелкунчик и четыре королевства" и шедевры фестиваля польского кино "Висла".

Застоличная афиша приглашает на ночные катания в горнолыжном комплексе "Логойск", праздничные гулянья у главной елки района в Лиде и благотворительный фестиваль "Хорошее дело" в Жлобине. А ценители хорошей музыки смогут посетить ХХХ Международный музыкальный фестиваль имени И.И.Соллертинского в Витебске и концерт бродвейских звезд под названием "Бернстайну - 100" в Бресте.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 8 декабря

Утром путешествуем в мир детства

В эти выходные минчане смогут погрузиться в трогательные воспоминания о детстве, посетив выставку "Лучшие игрушки СССР", которая на этой неделе открылась в Гостиной Владислава Голубка. В экспозиции представлены игрушки 1950-1980-х годов, которые были собраны в течение последних десятилетий группой коллекционеров.

На выставке можно будет увидеть игрушки, которые в советское время передавались по наследству и были любимцами целых поколений. Среди них - педальные машинка и конь, мотороллер, лошадки-качалки, двух- и трехколесные велосипеды, железные танки, машинки и самолетики, луноход и космолет. И, конечно же, мечта любой девочки - нарядная кукла, для которой можно сшить красивое платье на игрушечной швейной машинке или с комфортом обустроить миниатюрной мебелью кукольный дом. Посетители выставки также смогут полюбоваться очаровательными плюшевыми медведями, крошечными пупсами, неваляшками всех видов и размеров.

Кроме того, в экспозиции будут представлены развивающие игры: "За рулем", викторина "Чудо Огонек", "Радиоконструктор", наборы "Строитель" и "Столяр", "Кондитер" и "Хозяюшка", а также металлический конструктор, спортивные настольные игры и музыкальные инструменты.

Вход платный.

Место: ул. Старовиленская, 14 (Гостиная Владислава Голубка).

Время: с 10.00 до 17.30.

Днем обучаемся фигурному катанию

Открыть сезон зимних видов спорта можно будет на мастер-классе по фигурному катанию. Чемпионы Беларуси и многократные призеры международных соревнований проведут занятия на катке в районе Дворца спорта. Поучаствовать могут все: и те, кто только мечтает освоить коньки, и те, кто хочет усовершенствовать свои навыки. Профессиональные тренеры обучат желающих азам фигурного катания, познакомят с техникой выполнения таких базовых элементов как "змейка", "фонарики", "пистолетик" или "ласточка".

Посетителей также ждут конкурсы, подарки, зажигательная музыка и море позитивных эмоций.

Подобные мастер-классы будут проходить каждую неделю в поддержку чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.

Сеанс катания на катке, как и прокат коньков, платный.

Место: сезонный каток на пр. Победителей, 4а.

Время: с 12.00 до 13.00.

…или отправляемся с детьми на кулинарный мастер-класс

В эти выходные для маленьких кулинаров шеф-повар сети бистро Prime Time проведет бесплатные мастер-классы. Дети узнают секреты приготовления вкуснейших пицц по настоящим итальянским рецептам.

Мастер-классы пройдут 8 и 9 декабря.

Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная запись по телефону +375 29 317 00 22.

Место: ул. Сурганова, 41 (бистро Prime Time)

Время: начало в 12.00 и 15.00.

Вечером смотрим кино о "Жизни после жизни"

Кадр из фильма

Минские зрители смогут оценить новинку отечественного кинематографа: на этой неделе в широкий прокат выходит совместная белорусско-российская кинокартина "Жизнь после жизни" от Национальной киностудии "Беларусьфильм" и российской кинокомпании "Мавр".

Мелодраму с элементами фантастики снял известный режиссер, заслуженный деятель искусств России, лауреат престижных кинопремий "Ника" и "Золотой орел" Дмитрий Астрахан по сценарию Олега Данилова. Оператор-постановщик ленты Василий Широкий, художник-постановщик Александр Каменец.

Фильм показывает, что те, кто по-настоящему любит друг друга, смогут воссоединиться с любимыми и за чертой смерти. В центре сюжета - супруги Нечаевы и неподкупная комиссия, которая тщательно отбирает тех, чьи чувства по-настоящему искренние и для кого вечность вместе станет наградой, а не наказанием. Однажды взгляд комиссии падает на чету Нечаевых. Известный кинопродюсер Юрий Нечаев готовится вместе с супругой Леной к поездке в реабилитационный центр на Мадейре, чтобы восстановиться после перенесенного инфаркта. Но перед самым отъездом Юрий узнает, что его поездка совпадает с проведением в Приморске престижного кинофорума, на котором будет присутствовать его протеже - актриса Света Макеева. Лена Нечаева, прошедшая со своим взбалмошным мужем огонь, воду и медные трубы, не желает идти на поводу у его новых причуд и готова сражаться за их общее семейное счастье.

В картине снялись Александр Домогаров, Анна Семенович, Татьяна Кабанова, Валерия Кожевникова, а также белорусские актеры Андрей Добровольский, Раиса Сидорчик, Александр Ткаченок, Александр Зеленко, Лариса Маршалова, Андрей Сенькин, Руслан Чернецкий, Алла Волынец и другие.

Вход платный.

Место: кинотеатры "Аврора" и "Беларусь".

Время: 13.10, 21.15.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 декабря

Утром спешим на открытие "Новогоднего сезона в Музее кота"

Фото catmuseum.by

В эти холодные зимние дни в Музее кота царит праздничное новогоднее настроение: посетителей встречают высокая пышная елка, сверкающая разноцветными огнями, яркие подарки и, конечно же, дружелюбные коты и кошки. Атмосферу тепла и уюта подарит гостям общение с пушистыми четвероногими друзьями. Музей кота приглашает отдохнуть у камина с чашкой горячего чая под тихое кошачье мурлыканье.

Посетителей музея также порадуют произведения искусства на кошачью тематику, а также игры и другие развлечения. Каждого ждут бесплатные горячие напитки и сладости из "Котокафе".

Вход платный.

Место: ул. Интернациональная, 23 (Музей кота).

Время: с 11.00 до 20.00.

Днем знакомимся с польским кино на фестивале "Висла"

Фото festiwalwisla.pl

На этой неделе завершается фестиваль польских фильмов "Висла", в программе которого ленты последних лет, завоевавшие сердца польской и международной аудитории на многих кинофестивалях, а также в кинопрокате.

Организаторы подготовили для публики разнообразный жанровый репертуар, в котором есть комедии, драмы, а также кино для семейного просмотра.

В это воскресенье вниманию зрителей предлагается два фильма: "Любовь на подиуме" и "За синей дверью".

Романтическая комедия режиссера Кшиштофа Ланга "Любовь на подиуме" рассказывает историю девушки Юльки, которая живет в маленькой прибалтийской деревеньке. Она терпеть не может свою работу, которая заключается в поджаривании рыбы для отдыхающих. Стремясь изменить свою жизнь, Юлька отправляется на поиски счастья в Варшаву. Знакомая родителей сдает ей комнату, а случайная встреча в парикмахерской оборачивается для девушки уникальным шансом попробовать себя в качестве модели. Молодая и неопытная Юлька попадает в мир большой моды, который не всегда выглядит так красиво, как на обложках глянцевых журналов.

Закрывает фестиваль "Висла" фильм для семейного просмотра "За синей дверью" Мариуша Палея. Картина поможет перенестись в удивительный сказочный мир, который открывает для себя одиннадцатилетний мальчик Лукаш. Лента увлекает зрителей в необычное путешествие, в мир, где можно найти все, что любят дети: интересных героев, загадочных чудовищ и новых друзей в виде волшебных, красочных птиц.

В субботу в кинотеатре "Центральный" также пройдет показ польских фильмов в рамках фестиваля "Висла". Зрителям представят легкую романтическую комедию "Планета синглов" Мити Окорна и психологический триллер "Я - убийца".

Вход бесплатный.

Место: пр. Независимости, 13 (кинотеатр "Центральный").

Время: суббота - 14.00 ("Планета синглов"), 19.00 ("Я - убийца"); воскресенье - 13.00 ("Любовь на подиуме"), 15.00 ("За синей дверью").

…или отпразднуем день рождения Максима Богдановича

Литературный музей Максима Богдановича готовится в это воскресенье отпраздновать день рождения белорусского классика.

Поэт появился на свет в Минске 9 декабря 1891 года, и хотя он большую часть жизни провел вдали от родины, Беларусь всегда оставалась для него источником вдохновения. В память о выдающемся писателе Литературный музей организует концерт, в котором примут участие барды, поэты, музыканты и студенты минских вузов - все, кто восхищается творчеством Максима Богдановича.

Празднование 127-го дня рождения поэта начнется в 14.30 с возложения цветов к памятнику в сквере у Большого театра оперы и балета. На 15.00 запланирован концерт "Багдановіч. LIVE", во время которого перед публикой выступят исполнители Алесь Камоцкий, Роман Ярош, Кася Радзивилова, Олеся Сивохина, Андрей Мельников, артисты Народного литературного театра "Жывое слова", а также студенты Республиканского музыкального колледжа.

Вход на мероприятие свободный.

Место: ул. М.Богдановича, 7А (Литературный музей Максима Богдановича).

Время: начало концерта в 15.00.

Вечер проведем со звездами на концерте "Золотой граммофон"

В очередной раз на сцене столичной "Минск-Арены" состоится концерт лауреатов музыкальной премии "Золотой граммофон". Главное музыкальное событие года соберет известнейших исполнителей, удостоенных самой престижной российской награды в области поп-музыки.

Организаторы обещают минчанам невероятное шоу, в котором примут участие как маститые артисты, так и яркие молодые звезды. В числе приглашенных - рекордсмен по числу статуэток "Золотого граммофона" Филипп Киркоров, а также любимцы публики Валерий Меладзе, Николай Басков, Ани Лорак, Вера Брежнева, Диана Арбенина, группа "Градусы" и многие другие.

Вход платный.

Место: пр. Победителей, 111 ("Минск-Арена").

Время: 19.00.

…или насладимся чудесной рождественской сказкой

Кадр из трейлера к фильму

В предвкушении зимних праздников можно провести вечер за семейным просмотром киносказки "Щелкунчик и четыре королевства", которая появится в минских кинотеатрах 8 декабря.

Студия "Дисней" порадует своих маленьких и взрослых зрителей яркой кинокартиной в жанре фэнтези, снятой по мотивам всемирно известного произведения Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Это история о храброй девочке Кларе, которая, получив на Рождество необычный подарок, отправляется в путешествие по сказочным краям: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Ее путь лежит в загадочное четвертое королевство, которое девочке предстоит спасти от нашествия мышей, возглавляемого невероятно опасным предводителем.

В фильме снялись Маккензи Фой, Кира Найтли, Морган Фриман, Хелен Миррен и другие.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Ночные катания в горнолыжном комплексе "Логойск"

Горнолыжный комплекс "Логойск", расположенный в Минском районе, уже открыл зимний сезон и приглашает всех активно провести выходные. Посетители смогут полюбоваться заснеженными склонами поздним вечером и насладиться ночными катаниями по освещенным трассам с 22.00 до 02.00.

В любое время дня для любителей горных лыж и сноубордов открыты пять трасс, которые оснащены четырехкресельной канатной дорогой и бугельным подъемником. Необходимое снаряжение можно получить на месте в пункте проката.

Новички смогут освоить учебный склон высотой всего 11 м под наблюдением профессиональных инструкторов.

Кроме крутых спусков посетителей порадует и развлекательный аттракцион - тюбинг "Веселая ватрушка".

Экстремалы смогут испытать острые ощущения в сноу-парке, оборудованном пятью фигурами для трюков и прыжков, аэроподушкой для тренировки прыжков с трамплина и сноуборд-кросс трассой для опытных лыжников и сноубордистов.

Услуги горнолыжного комплекса "Логойск" платные.

Международный музыкальный фестиваль Соллертинского в Витебске

ХХХ Международный музыкальный фестиваль имени И.И.Соллертинского, который проходит с 3 по 12 декабря в Витебске, в предстоящие выходные порадует жителей и гостей города интересной программой. Уникальный для Беларуси камерно-музыкальный фестиваль, синтезирующий различные виды искусства, не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя.

В субботу, 8 декабря, ценители прекрасного смогут насладиться спектаклем-концертом на стихи русского писателя и поэта Николая Олейникова "Из жизни насекомых". Захватывающий и пронзительный спектакль, состоящий из 14 историй, предлагает совершенно иной для белорусского зрителя визуальный опыт, погружая в музыкально-поэтическое мультимедийное пространство. Эти маленькие трагедии объединены в произведение, жанрово балансирующее между эпической драмой и детскими считалками, регтаймом и оперным трагизмом. В постановке примет участие актриса и певица Светлана Бень. По словам организаторов, такого на фестивале в Витебске еще не было.

Стоявший у истоков фестиваля ансамбль солистов "Классик-Авангард" 9 декабря представит публике уникальную программу, включающую произведения популярной музыки середины XX века. В концерте примут участие заслуженный артист Республики Беларусь Евгений Крыжановский и Ольга Багушиньска.

Торжественное закрытие фестиваля пройдет 12 декабря под звуки Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. В программе первого отделения - сочинение молодого белорусского композитора Константина Яськова "Кросны Макоши" для народного голоса, струнных, ударных и фортепиано. Во втором прозвучит музыка XIX-XX веков с участием французского скрипача Франсуа Пино-Бенуа.

Вход на концерты платный.

Гулянья у главной городской елки в Лиде

Вечером 8 декабря в Лиде (Гродненская область) торжественно зажжется новогодняя иллюминация. По этому поводу на центральной площади города в 17.00 состоится большое праздничное мероприятие "Новый год и Рождество - любви и веры торжество!".

В программе праздника - театрализованное представление "В свете елочных огней", которое приведет в восторг маленьких зрителей и подарит им радость новогодних чудес. В этот же вечер дети смогут передать свои письма с новогодними желаниями Деду Морозу, который будет ждать мальчиков и девочек у главной елки района.

Заряд бодрости в субботний вечер также подарят веселые аниматоры и новогодний флешмоб со студией современного танца ArtDANCE STUDIO.

Гостей ждет праздничное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и интерактивное игровое шоу с участием символов уходящего и наступающего года - Пожарного Пса и Свинки-копилки, новогодняя зажигательная дискотека от лучших ди-джеев и эстрадных коллективов Лидчины, светодиодное шоу от Лидской фаер-бригады "Огненные вороны", разнообразные игры, сюрпризы и хороводы.

Вход на мероприятие свободный.

Концерт "Бернстайну - 100" с участием американских звезд в Бресте

В Брестской областной филармонии 8 декабря состоится концерт "Бернстайну - 100", приуроченный к столетию известного американского композитора, дирижера и пианиста Леонарда Бернстайна. Мероприятие проводится при содействии посольства США.

Публике будет представлена музыкальная программа "Бернстайн на Бродвее" в исполнении талантливых бродвейских артистов из Нью-Йорка Курта Оллмана, Маккензи Томас и Джона Фергюсона. Со сцены прозвучат джазовые хиты из известных мюзиклов "Вестсайдская история", "В городе", "Кандид" и "Чудесный город", которые были поставлены при участии Бернстайна в 1940-х - 1950-х годах. Также в программе концерта - произведения выдающихся современников музыканта, таких как Джордж Гершвин, Стивен Садэнхейм и Юби Блейк.

Поклонники джаза смогут насладиться виртуозным исполнением композиций, вошедших в золотой фонд мировой музыки.

Билеты на концерт платные.

Благотворительный фестиваль "Хорошее дело" в Жлобине

Городской центр культуры Жлобина (Гомельская область) приглашает 8 декабря посетить пятый ежегодный благотворительный фестиваль "Хорошее дело", который организует Центр социально-психологической помощи "Меридиан надежды". Мероприятие проводится с целью поддержки онкопациентов и их близких.

Открытие фестиваля состоится в 12.00. В программе - выступление артистов и творческих коллективов, дефиле от шоу-рум "Авторская Мода" и магазина Devur, всевозможные викторины и перформансы. Гости смогут прогуляться вдоль торговых рядов от гомельских ремесленников, поучаствовать в беспроигрышной лотерее и получить на память сертификаты волшебников.

Средства, собранные при проведении благотворительной ярмарки, будут направлены на обустройство отделения маммологии Гомельского онкодиспансера.

Вход бесплатный.-0-