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22 марта 2021, 07:20

Агентство "Минск-Новости" сегодня отмечает 20-летний юбилей

Фото из архива
Фото из архива

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство "Минск-Новости" 22 марта празднует 20-летний юбилей, сообщает БЕЛТА.

Агентство было создано в марте 2001 года для максимально полного и оперативного информирования о происходящих в белорусской столице событиях, достижениях в экономической, социальной, культурной сферах, деятельности Минского городского Совета депутатов, Минского городского исполнительного комитета и его служб, правоохранительных органов, общественных организаций. Учредителем является Мингорисполком.

В состав медийного холдинга сегодня входят информационное агентство "Минск новости" MINSKNEWS, газеты "Вечерний Минск" и "Минский курьер", ежемесячный журнал для детей "Качели" и "Радио-Минск", которое имеет музыкальную концепцию "классический рок".

В 2018 году информационное агентство "Минск новости" MINSKNEWS начало развиваться в инновационном формате городского мультимедийного портала, в основу которого была положена конвергентная работа всех журналистов холдинга. В стилистике современных медиа, практически в круглосуточном режиме ресурс раскрывает политическую, экономическую и культурную картину Минска, размещает новости Беларуси и мира.

Газета "Минский курьер" впервые вышла 27 января 1908 года. Ровно через 9 дней после того, как помощник присяжного поверенного Виктор Чаусов получил в городской управе свидетельство о регистрации ежедневного издания. Возрожденная газета нашла своих читателей. Первоначально это было простое черно-белое издание. За 20 лет своего существования она претерпела множество изменений. Сегодня "Минский курьер" выходит три раза в неделю: вторник на 24, среду на 16 и в пятницу "толстушка с программой" на 32 полосах.

Важной задачей агентства было сохранить известный столичный бренд "Вечерний Минск". Газета родилась в год, когда столица праздновала свое 900-летие, а Советский Союз - 50-летие Великого Октября. Своя вечерняя городская газета стала настоящим подарком столице к этим праздникам. "Вечерка" впервые вышла 1 ноября 1967 года и сразу стала любимым изданием минчан. Кстати, 25 января 1972 года она сообщила читателям о рождении миллионного минчанина. На следующий день эта информация разлетелась по всем СМИ Советского Союза. Сейчас газета выходит раз в неделю по четвергам тиражом более 100 тыс. экземпляров.-0-

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