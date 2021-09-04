Аграрии Брестской области намолотили более 1,3 млн т зерна

4 сентября, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. Городской поселок Логишин в Пинском районе сегодня принимает фестиваль тружеников села Брестской области "Дажынкі-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году Брестская область является одним из лидеров по намолоту зерна и вносит весомый вклад в республиканский каравай. В регионе собрали 1 млн 316 тыс. т. Такой успех стал результатом слаженной работы аграриев, хозяйского отношения к земле и использования новейших технологий", - отметил управляющий делами Президента - уполномоченный представитель главы государства по Брестской области Валерий Иванов. Он поблагодарил сельчан за труд и добавил, что "Дажынкі" стали доброй традицией, которая объединяет не только хлеборобов, но и работников других отраслей.

Брестская область собрала 1 млн 176 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, 140 тыс. т рапса. В среднем с одного гектара в регионе получали 35 ц зерна и 23 ц рапса. В уборочной кампании были заняты более 2,2 тыс. механизаторов и 1,4 тыс. водителей, задействованы почти 1,4 тыс. комбайнеров. "Справились с уборочной достаточно хорошо. Были хорошие виды на урожай. Немного, конечно, временами вмешивалась погода, но результат получили достойный. Однако страда не заканчивается: в поле много работы. Начинаем убирать кукурузу. Одновременно будет идти накладка на пахоту, сев, но аграрии области готовы провести осенне-полевые работы в срок", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Губернатор обратил внимание, что Логишин преобразился к фестивалю. Здесь организовали красивый праздник. Торговые ряды растянулись на центральных улицах городского поселка. Сюда пришли местные жители, приехали гости из окрестностей и других районов Брестской области. "Надеюсь, у всех будет хорошее настроение и яркие эмоции от осознания того, что вместе мы делаем большое дело - трудимся на благо людей, Брестской области и Беларуси. А будет хлеб - будет мир и достаток в семьях", - сказал Юрий Шулейко.-0-

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