8 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области преодолели прошлогодний рубеж валового сбора зерна. Уборочная кампания продолжается в плановом режиме, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Игорь Чеснок.

В юго-восточном регионе страны аграрии убрали более 75% всех посевных площадей, намолочено свыше 710 тыс. т зерна. Этот результат выше уровня 2019 года, который в уборочную-2020 перешагнули досрочно. При этом урожайность выше прошлогодней на 5 ц/га.

Ряд районов уверенно вышел на финишную прямую, убрав свыше 80-90% площадей. Среди лидеров уборочной страды Гомельский, Мозырский, Добрушский, Хойникский и Лоевский районы.

"Уборочная кампания продолжается, все идет планово. Установившаяся теплая погода благоприятствует. Текущие вопросы решаем оперативно - время не ждет. Зерно налилось, тяжелое. Важно убрать его в кратчайшие сроки, не допустить потери урожая и обламывания стеблей. В режиме реального времени определяем ориентиры, при необходимости перенаправляем экипажи", - рассказал Игорь Чеснок.

Чтобы максимально сохранить поспевшее зерно, в районах применяют рациональные маневры. К примеру, сутра ставят комбайны на озимые участки, днем экипажи молотят яровые, вечером - снова озимые. "С самого утра яровые еще влажные и не могут хорошо вымолачиваться. Этим продиктованы такие действия. Стараемся, чтобы маневрирование было кратчайшим и по времени, и по расстоянию. Так мы увеличиваем продолжительность рабочего дня и производительность. Такие перестановки немного снижают темпы из-за перехода комбайнов с одного поля на другое, однако в целом подход оправдан. Самое главное для нас сейчас - не дать осыпаться зерну", - отметил первый зампред.

Пока перераспределение сил идет в границах каждого района. Уже сейчас предварительно прорабатываются векторы для направления освободившихся сил в масштабах области. "С начала недели будем активно перенаправлять комбайны внутри региона, используя резервы соседствующих районов. Будем помогать нашим северным районам - Кормянскому, Октябрьскому. Поддержим и Калинковичский, где большие площади зерновых, а, соответственно, и серьезная нагрузка на технику. К слову, уже сегодня туда направили девять экипажей из Хойникского и Брагинского районов. Далее по мере освобождения ресурсов будем определяться, исходя из складывающейся ситуации", - подчеркнул Игорь Чеснок.

Для сельчан эти дни горячие в прямом и переносном смысле. Сезонность работ требует максимальной концентрации одновременно на нескольких направлениях. Одно из них - уборка соломы. "Сейчас она сухая, хорошего качества. Как говорят в народе, она, как и зерно, на вес золота. В дальнейшем ее можно будет использовать и на кормовые цели, и на подстил животным. Стараемся быстро ее запрессовать и убрать, чтобы вовремя подготовить поля для озимого сева", - сказал первый заместитель председателя облисполкома.

Параллельно идет подготовка к посеву озимых: от обработки почв до отбора семенного материала, в том числе элитных сортов. "Это не менее актуальная задача. Важно выдержать технологические сроки, ведь от этого будет зависеть и урожай 2021 года. Повседневные вопросы всегда были, есть и будут. Их важно решать оперативно", - резюмировал Игорь Чеснок. Он также отметил ответственность и самоотдачу работников агросектора. Ежедневно растет число экипажей, намолотивших по тысяче тонн зерна. Есть двух- и трехтысячники.

За день хозяйства Гомельской области в среднем намолачивают до 30 тыс. т зерна. Прогнозируется, что урожай зерновых должен составить около 900 тыс. т. Примерно на треть больше, чем в 2019 году.-0-