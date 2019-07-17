Аграрии Гомельской области приступили к сдаче ржи и пшеницы в счет госзаказа

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Гомельской области приступили к сдаче ржи и пшеницы в счет госзаказа, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович, передает корреспондент БЕЛТА.

Хлеборобы региона выполнили план по поставке в счет госзаказа ржи на 26%, пшеницы - на 8%. Для сдачи урожая на хлебоприемные комбинаты аграрии просушивают зерно, поскольку оно увлажнено, доводят его до кондиции. Одновременно продолжается сдача в счет госзаказа рапса, которую планируют завершить до конца недели. В целом хозяйства области уже отправили 52% этой культуры. "В Хойникском и Речицком районах эту работу уже закончили. На стадии завершения Буда-Кошелевскиий, Кормянский, Мозырский районы", - уточнила Елена Филипович.

Темпы уборки урожая зерновых культур в регионе сдерживает погода: дожди идут практически каждый день, при этом по несколько раз. "Комбайны дежурят в полях и буквально вырывают у природы несколько часов, чтобы поработать", - пояснила заместитель начальника управления.

Кроме того, осадки увлажняют зерновые культуры, абсолютно вызревшая соломина ломается, колосья склоняются до самой земли, и комбайны не могут срезать их, образуются потери. Заместитель начальника управления акцентировала внимание на то, что главная задача, на выполнение которой нацелены аграрии, - качественная уборка урожая.

В целом в регионе убрано уже 50 тыс. га из 333 тыс. га. Намолочено 115,7 тыс. т зерна. Наиболее активные темпы демонстрирует Речицкий, Брагинский, Лоевский, Ельский районы. Средняя урожайность в области зерновых культур 23 ц/га. В Житковичском, Речицком, Мозырском районах цифра несколько выше - 27-28 ц/га.

Представитель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию также отметила, что некоторые экипажи сельхозпредприятий приближаются уже к намолоту в 1 тыс. т зерна.

Уборка рапса в регионе завершена. Урожайность этой культуры 10,7 ц/га. По словам Елены Филипович, на результат также повлияла погода, в частности, прошедший в регионе ураганный ветер, из-за которого зрелый рапс растрескался.-0-