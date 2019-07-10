Аграрии Гомельской области убрали 86% озимого рапса на зерно

Во время уборки рапса. Фото из архива

10 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные предприятия Гомельской области убрали 86% площадей озимого рапса на зерно, или 36,2 тыс. га, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович, передает корреспондент БЕЛТА.

Лоевский, Ельский, Октябрьский, Речицкий и Чечерский уже завершили уборку. Со дня на день финиширует Мозырский район, планомерно заканчивают работы и другие.

На утро 10 июля аграрии намолотили 37,8 тыс. т зерна рапса. "Средняя урожайность невелика и составляет около 11 ц/га", - подчеркнула Елена Филипович. Сказалось воздействие на масличную культуру природных аномалий: часть посевов была повреждена из-за устойчивой засухи, также урон нанес прошедший по ряду районов на прошлой неделе ураганный ветер. Впрочем, в отдельных частях области этот показатель значительно выше. Так, рейтинг по урожайности возглавляют Житковичский и Наровлянский районы, где собрали свыше 17,4 ц/га.

Из-за последствий длительного засушливого периода в 2019 году к уборке озимого рапса приступили на неделю раньше, чем в прошлом году.

С учетом установившейся погоды и практически ежедневных осадков уделяется максимум внимания не только соблюдению всех технологических процессов, но и сохранению урожая. Аграрии Гомельской области завершают уборочную страду этой масличной культуры и сдают зерно рапса в счет госзаказа.-0-