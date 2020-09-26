26 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области в этом году на треть увеличили намолот зерновых и зернобобовых культур по сравнению с прошлогодним результатом, сообщил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на областном празднике "Дажынкі-2020" в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Гомельской области на треть больше прошлогоднего намолочено только зерновых и зернобобовых без учета кукурузы - всего 915 тыс. т. Почти вдвое увеличен урожай гречихи. Оптимистичный прогноз на заготовку овощей и картофеля. Как говорится, и себе, и на продажу", - сказал Геннадий Соловей.

Подводя итоги жатвы-2020, руководитель области отметил, что больше всего зерна собрали в Буда-Кошелевском районе - 93 тыс. т, Речицком и Рогачевском районах - по 86 тыс. т и 85 тыс. т соответственно. "Самые высокие темпы роста по этому показателю - более 170% - у ветковских и чечерских аграриев. Всего же 10 районов показали темп роста валового сбора выше среднеобластного", - привел результаты он.

Первым в области завершил уборку зерновых и выполнил госзаказ Добрушский район. Самая высокая урожайность среди хозяйств - 53 ц/га - у "Отора" Чечерского района. "По 49 ц/га у "Антоновки-Агро" Жлобинского района и агрофирмы имени Лебедева в Ветковском районе. У совхоза-комбината "Заря", "Туровщины" и филиала речицкой "Советской Белоруссии" - по 47", - добавил Геннадий Соловей.

Председатель облисполкома высказал слова искренней признательности работникам сельского хозяйства за труд. Лидерам жатвы вручили заслуженные награды.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Мозыре тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. В городе работают несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев.-0-