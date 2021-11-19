Аграрии Гомельской области заготовили более 1,2 млн т сенажа и свыше 3 млн т кукурузного силоса

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области для корма скота заготовили более 230 тыс. т сена, 1,2 млн т сенажа и свыше 3 млн т силоса. Такие цифры озвучил сегодня председатель облисполкома Геннадий Соловей на областном празднике "Дажынкі-2021" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Заготовка кормов находится на пристальном контроле, подчеркнул руководитель региона. "От их количества и качества зависит и продуктивность молочного стада, и валютная выручка. Ведь молочное сырье традиционно входит в число самых продаваемых сельскохозяйственных товаров", - аргументировал он.

По словам Геннадия Соловья, задача, которая поставлена перед аграриями по обеспечению крупного рогатого скота необходимым запасом кормов, выполнена: "В цифрах это 233 тыс. т сена, 1,23 млн т сенажа и более 3 млн т кукурузного силоса". В числе лучших - Наровлянский, Добрушский и Мозырский районы.

Лидером в производстве животноводческой продукции и воспроизводстве стада губернатор назвал Мозырский район. "Среди сельскохозяйственных организаций отмечу работу совхоза-комбината "Заря" и экспериментальной базы "Криничная" Мозырского района, а также "Отор" Чечерского района", - сказал председатель облисполкома.

Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко добавила, что труженики села района любят свою работу, гордятся ею и хотят с каждым годом достигать большего.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Гомеле тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. Лучшим хлеборобам вручили заслуженные награды. В городе работают выставки техники, ярмарки.-0-