21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области завершают уборку картофеля, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Хозяйства в большинстве районов области выкопали картофель. Небольшие площади остаются лишь в Гомельском, Ветковском и Речицком районах, где планируют финишировать в ближайшее время. Всего накопано 79,3 тыс. т этой культуры, средняя урожайность - 197 ц/га.

Овощи убраны с 84% площадей, или 1,5 тыс.га.

В области к финишной отметке подходит уборка лука, накопано 10,3 тыс. т этой овощной культуры. Значительные ресурсы задействованы на уборке свеклы (убрано 37% площадей) и моркови (60%). Стоит задача убрать их в максимально сжатые сроки, уточнили в комитете.

Сейчас аграрии региона собрали 23 тыс. т овощей.

На контроле - уборка капусты. По словам специалистов, эта культура не боится первых осенних заморозков и устойчива к пониженным температурам.-0-