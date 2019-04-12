Аграрии Гомельской области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные предприятия Гомельской области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Первыми финишировали по севу ранних яровых аграрии южной части региона: Мозырского, Ельского, Лельчицкого и Петриковского районов. Вслед за ними справились с задачей и остальные. Всего посеяно около 120 тыс. га, что составило 101% к плану. С превышением доведенное задание выполнили в Гомельском, Добрушском и Мозырском районах.

Как рассказали в комитете, в прошлом году к массовой кампании по яровому севу агропредприятия региона приступили только 19 апреля. Нынешней весной погодные условия, высокая готовность техники и специалистов, а также набранные хозяйствами темпы работ позволили завершить сев в такие ранние сроки.

Пока же специалисты не делают прогнозов по развитию посевов и формированию урожая в целом. Однако опыт прошлых лет показывает, что есть все шансы получить достойные намолоты.

Практически во всех районах области приступили к севу кукурузы. Под эту культуру запланировано более 360 тыс. га. В ближайшее время сельхозпредприятия начнут посадку картофеля - ведется подготовка почвы и посадочного материала.-0-