Аграрии Гомельской области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные предприятия Гомельской области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.
Первыми финишировали по севу ранних яровых аграрии южной части региона: Мозырского, Ельского, Лельчицкого и Петриковского районов. Вслед за ними справились с задачей и остальные. Всего посеяно около 120 тыс. га, что составило 101% к плану. С превышением доведенное задание выполнили в Гомельском, Добрушском и Мозырском районах.
Как рассказали в комитете, в прошлом году к массовой кампании по яровому севу агропредприятия региона приступили только 19 апреля. Нынешней весной погодные условия, высокая готовность техники и специалистов, а также набранные хозяйствами темпы работ позволили завершить сев в такие ранние сроки.
Пока же специалисты не делают прогнозов по развитию посевов и формированию урожая в целом. Однако опыт прошлых лет показывает, что есть все шансы получить достойные намолоты.
Практически во всех районах области приступили к севу кукурузы. Под эту культуру запланировано более 360 тыс. га. В ближайшее время сельхозпредприятия начнут посадку картофеля - ведется подготовка почвы и посадочного материала.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3839 BYN
|2.38 BYN
|2.385 BYN
|USD
|2.1131 BYN
|2.105 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2734 BYN
|3.27 BYN
|3.279 BYN