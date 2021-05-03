Аграрии Гомельской области завершили сев ранних зерновых и зернобобовых

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные организации Гомельской области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщает БЕЛТА со ссылкой на комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Всего посеяно 107,8 тыс. га, или 102% задания.

Аграрии региона завершили также первую подкормку азотными удобрениями озимых зерновых культур и озимого рапса на всех сохранившихся площадях. Продолжается вторая подкормка озимых культур, в первую очередь на участках, посеянных оригинальными и элитными семенами.

На погибших за зиму площадях озимых зерновых культур и озимого рапса сеют яровые зерновые культуры для восстановления зернового клина.

Всего яровой сев в области предстоит выполнить на 500 тыс. га. Почва подготовлена на площади 282 тыс. га, или 56%. По данным на 3 мая, всего посеяно 231 тыс. га, или 46% яровых культур.-0-