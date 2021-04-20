Аграрии Гродненской области завершили сев ранних яровых и зернобобовых культур

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства региона полностью завершили сев ранних яровых и зернобобовых культур. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на неустойчивую весеннюю погоду, посевная кампания в Гродненской области проходит с соблюдением оптимальных агротехнических сроков. "Сегодня наши аграрии завершили сев ранних яровых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). В целом посевная кампания 2021 года прошла 50-процентный рубеж. По планам к 10 мая сев будет завершен. Спасибо труженикам села. Так держать", - отметил Владимир Караник.

Как сообщалось, под яровой сев в регионе отведено свыше 340 тыс. га. Сложившаяся структура площадей серьезных изменений не претерпела. Направлена она то, чтобы обеспечить перерабатывающие предприятия сырьем, а также кормами - сферу производства мяса и молока.-0-