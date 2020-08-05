Аграрии Минской области намолотили 1 млн т зерна

Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хлеборобы столичного региона намолотили 1 млн т зерна. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.
В регионе убрана почти половина площадей, средняя урожайность - 40 ц/га.
По общему намолоту в лидерах Несвижский (103 тыс. т), Клецкий (77 тыс. т), Копыльский (73 тыс. т) районы.
Лучшая урожайность отмечается в хозяйствах Несвижского (65 ц/га), Клецкого (55 ц/га), Минского (52 ц/га) районов.-0-