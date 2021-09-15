Аграрии Минской области намолотили 1,63 млн т зерна

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области намолочено 1,63 млн т зерна. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

"Минская область традиционно вносит весомый вклад в общереспубликанский каравай. На сегодня в регионе намолочено 1,63 млн т зерна (без учета кукурузы). Убрано 98,6% площадей, - рассказали в комитете. - Кроме того, планируется дополнительно получить порядка 400 тыс. т зерна кукурузы".

Средняя урожайность зерновых по области составила 34,7 ц/га. В отдельных районах этот показатель достигает 45 ц/га и выше. Так, в Минском районе - 46,4 ц/га, в Клецком - 48,8 ц/га, Дзержинском - 50,2 ц/га, а в Несвижском - 63,2 ц/га.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса в отдельных сельскохозяйственных организациях области достигла 80 ц/га и выше, в том числе в СХФ "Клецкий" ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Клецкого района - 80,1 ц/га, СПК "Агрокомбинат Снов" Несвижского района - 80,3 ц/га, филиал "Правда-Агро" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Дзержинского района - 83,1 ц/га, ОАО "Городилово" Молодечненского района - 86,7 ц/га, ОАО "Гастелловское" Минского района - 98,3 ц/га.-0-