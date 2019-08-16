Аграрии Минской области намолотили более 1,5 млн т зерна

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области намолочено свыше 1,5 млн т зерновых и зернобобовых культур, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

По данным на сегодня, в регионе убрано более 87% посевных площадей, средняя урожайность - 34 ц/га.

Четыре района намолотили свыше 100 тыс. т зерна: в Несвижском собрали более 131 тыс. т, в Слуцком - около 124 тыс. т, в Копыльском - почти 118 тыс. т, в Минском - 114 тыс. т.

По урожайности лидируют Несвижский (60 ц/га), Дзержинский (50 ц/га), Клецкий (48 ц/га), Минский (47 ц/га), Молодечненский (41 ц/га) районы. Лучшие показатели демонстрируют ОАО "Гастелловское" Минского района (86 ц/га) и ОАО "Новая жизнь" Несвижского района (82 ц/га).

К четырехтысячной отметке по перевозке зерна приближается водитель УП "Агрокомбинат "Ждановичи" Минского района Дмитрий Богдан - он доставил более 3,9 тыс. т. Ближайшие конкуренты - водитель ОАО "Заболотский" Любанского района Сергей Литошко и коллега из УП "Агрокомбинат "Ждановичи" Минского района Сергей Скарбич: они перевезли по 3,68 тыс. т и 3,5 тыс. т соответственно.-0-