Аграрии Минской области убрали 34% озимого рапса

9 июля, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Минской области убрали 34% озимого рапса. Об этом журналистам сообщил помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев сегодня после приема граждан в Несвиже, передает корреспондент БЕЛТА.

"В области уже началась страда. В регионе убрано более 34% озимого рапса. В Несвижском районе была проделана необходимая работа перед посевной, будет хороший урожай, если будут подходящие погодные условия. Подготовлены 118 комбайнов (я их еще проинспектирую), они были предварительно испытаны на поле. На машины поставили подъемные механизмы - много полеглицы на полях. Сегодня главное - качество, чтобы мы не потеряли ни одного зернышка будущего урожая", - отметил Игорь Евсеев.

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