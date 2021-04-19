Аграрии Минской области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых

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Новости темы "Посевная кампания"
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области сегодня завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.
"Сегодня в Минской области заканчивается сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Одними из первых в регионе работы завершили Клецкий, Несвижский, Смолевичский и Стародорожский районы", - рассказал Сергей Примаченко.
Яровые, среди которых пшеница, овес, ячмень, тритикале, кукуруза, просо, гречиха и зернобобовые, в регионе посеяны на площади более 150 тыс. га.-0-