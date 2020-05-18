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18 мая 2020, 20:04

Аграрии Могилевского района планируют заготовить 208 тыс. т сенажа

Фото из архива
Фото из архива

18 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе в 2020 году планируют заготовить 208 тыс. т сенажа. Такая цифра была озвучена во время районного семинара, посвященного заготовке кормов сельскохозяйственными организациями, который прошел на поле ОАО "Полыковичи". Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском райисполкоме.

Во время семинара перед руководителями и специалистами сельхозорганизаций района были поставлены задачи по объемам заготовки кормов. "По данным райсельхозпрода, всего в районе необходимо заготовить 37,2 ц кормовых единиц на одну условную голову скота - это около 208 тыс.т сенажа (100 тыс. т - с первого укоса), 26 тыс. т сена (10 тыс. т - с первого укоса), 230 тыс. т силоса, 210 тыс. т зернофуража, 12 тыс. т соломы на кормовые цели. Площадь первого укоса по району составляет более 14 тыс. га, из них более 10 тыс. га - это многолетние травы, 4 тыс. га - луговые угодья (клевер, люцерна, бобово-злаковые и злаковые травы)", - сообщили в райисполкоме.

Осенью 2019 года на полях у деревни Колесица были высажены по новой технологии кулисного посева озимые рожь и сурепица. У таких кормов самые высокие качественные и питательные характеристики. В процессе уборки рожь и сурепица смешиваются, и на выходе получается питательный корм.

"Важно не только заготовить большое количество кормов, но, в первую очередь, получить качественный энергоемкий корм. Это поможет добиться высоких показателей по молоку и мясу. Достичь такого можно только при строгом соблюдении исполнительной дисциплины и технологических регламентов каждым тружеником сельхозпредприятия", - отметил председатель Могилевского райисполкома Олег Чикида.

В семинаре приняли участие заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Бельский и помощник Президента - инспектор по Могилевской области Александр Субботин. Они призвали аграриев Могилевского района подойти к процессу кормозаготовки с максимальной ответственностью, строго соблюдая технологию, чтобы не только получить качественные корма для КРС, но еще и заработать.-0-

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