Аграрии Могилевской области убрали половину отведенных под зерновые площадей

3 августа, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Аграрии Могилевской области собрали урожай зерновых и зернобобовых более чем с половины посевных площадей (51%), сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.
По данным на сегодняшнее утро, намолочено свыше 416 тыс. т при средней урожайности 26 ц/га.
По общему намолоту по-прежнему лидирует Шкловский район: здесь собрано более 51,9 тыс. т зерна. Хороших результатов достигли Могилевский (46,6 тыс. т), Горецкий (36,1 тыс. т), Кировский (33,2 тыс. т) районы.
Самым урожайным также стал Шкловский район - 39 ц/га. В Круглянском и Могилевском районах урожайность составила 30 ц/га. Среди хозяйств по этому показателю лидируют ОАО "Александрийское" Шкловского района (59 ц/га) и ОАО "Рассвет" им. К.П.Орловского" Кировского района (35,5 ц/га).
В среднем хлеборобы региона убирают в день около 2% площадей. В облисполкоме подчеркнули, что темпы уборочной сдерживает погодный фактор: практически ежедневно идут дожди. В области принимают урожай и дорабатывают его 383 зерносушильных комплексов. Их общей мощности достаточно, чтобы за сутки высушивать более 90 тыс. т зерна.-0-
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