Аграрии Оршанского района первыми в Витебской области намолотили 100 тыс. т зерна

16 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Хозяйства Оршанского района первыми в Витебской области собрали с полей 100 тыс. т зерна. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском облисполкоме.





Всего в районе 14 сельскохозяйственных предприятий. Посевные площади под злаками занимают свыше 31 тыс. га, что составляет почти десятую часть зернового клина области, равному более 319 тыс. га.





Самый высокий валовый сбор зерна в Оршанском районе показали ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный", где труженики нивы собрали 24,8 тыс. т зерна, и филиал ОАО "Оршанский КХП" СГЦ "Заднепровский", чей общий намолот составил 21,3 тыс. т.





По урожайности в лидерах оказались СПК "Лариновка", в котором намолотили 75,4 ц/га, и "Агрокомбинат "Юбилейный", добившийся показателя в 50 ц/га.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

Экипажи комбайнов района этим горячим летом показывали отличные результаты и выходили в лидеры по намолоту в области, поэтому первенство Оршанщины стало закономерным результатом. От первой тысячи тонн зерна до намолота в три тысячи - хлеборобы неизменно были на первых позициях. Аграриев района поздравили председатель облисполкома Николай Шерстнев и глава депутатского корпуса области Владимир Терентьев. "В единстве научного подхода к земледелию, применения высокоурожайных сортов культур, работы на высокопроизводительной технике, безукоризненного соблюдения технологий можно получить достойные результаты", - говорится в поздравительной телеграмме, направленной труженикам села и руководству Оршанского района.-0-