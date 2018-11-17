Аграрии показали достойный результат, несмотря на капризы погоды - Кравцов

17 ноября, Ивье /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гродненской области с честью выдержали непростой экзамен, который приготовила им природа. Такое мнение сегодня во время открытия областных "Дажынак" высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Ивье стало сегодня столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi". По традиции в этот день подводят итоги работы сельскохозяйственной отрасли региона и награждают победителей сельхозсоревнований.

"Аграрный сектор - важнейшая отрасль экономики Гродненщины, здесь работает каждый третий занятый в экономике житель области. Сельское хозяйство формирует около 15% валового регионального продукта, а если считать вместе с переработкой, то вклад этой отрасли в ВРП области превысит 40%", - сказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что год для сельского хозяйства выдался непростым, прежде всего из-за капризов погоды.

Показать достойный результат аграриям Гродненской области удалось благодаря грамотному и оперативному реагированию на изменяющиеся условия. Проблемы, отметил губернатор, подталкивают к поиску решений, внедрению инновационных и эффективных технологий. Хватает в регионе и грамотных кадров, способных обеспечить результат.

В 2018 году в Гродненской области собрано свыше 1,1 млн т зерна, зернобобовых и кукурузы, свыше 1,7 млн т сахарной свеклы (36% общего количества в стране) при урожайности в 516 ц/га, средняя урожайность картофеля превысила 270 ц/га. Определенный задел на будущее сделан и в заготовке кормов.

"Это позволит спокойно провести зиму, сохранить поголовье скота, выполнить планы по производству животноводческой продукции. А это в свою очередь - обеспечение продовольственной безопасности региона и страны, развитие экспорта, тем более что серьезно расширена география продаж, активно осваивается китайский рынок", - добавил Владимир Кравцов.

Во время областных "Дажынак" в Ивье о потенциале района-хозяина рассказывала специальная выставка. Все регионы области развернули подворья, на которых демонстрировали свои основные особенности, зазывали гостей на региональные яркие праздники.

В Ивье впервые прозвучал гимн "Дажынак". Автор стихов уроженец Ивьевского района Иван Коренда. Символом праздника стала корзина "Богач" высотой около 3 м, наполненная зерном нового урожая со всех районов области. Прошел и традиционный конкурс на лучший каравай из муки нового урожая.

Центр города превратится в большую праздничную площадку со сценами, торговыми и ремесленными рядами, тематическими площадками, культурными, спортивными и развлекательными зонами. Праздничные гуляния продлятся до самого вечера.-0-