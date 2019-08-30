Аграрии семи районов Гомельской области начали уборку картофеля

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельского, Житковичского, Мозырского, Октябрьского, Рогачевского, Светлогорского и Чечерского районов Гомельской области начали уборку картофеля, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Клубни выкопаны почти на 130 га, это 3% от запланированного. Всего картофелем в этом году занято 4,47 тыс. га.

К настоящему времени с 1 га собирают около 200 ц корнеплодов. "Цифра пока относительно невелика, однако есть все предпосылки для ее увеличения при массовой уборке данной культуры", - отметила Елена Филипович.

Также в регионе приступили к уборке капусты ранних и средних сроков созревания, свеклы, лука, моркови. Самые большие площади овощей в Гомельском, Житковичском, Ельском, Жлобинском, Мозырском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском районах. Так, например, с полей уже собрали 1,3 тыс. т капусты, из них 1,1 тыс. т - сельхозпредприятия Гомельского района. "Этот район демонстрирует самые активные темпы уборки данной культуры - уже 57%. На других территориях белокочанную собрали на площадях от 3% до 30%", - уточнила собеседница.

Собранные овощи в основном поступают в торговую сеть региона, чтобы обеспечить потребительский спрос, из нового урожая будет сформирован и стабилизационный фонд.-0-