Аграрии семи районов Гомельской области убрали зерновые более чем на 90% площадей

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии семи районов Гомельской области убрали зерновые и зернобобовые культуры более чем на 90% площадей, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович, передает корреспондент БЕЛТА.

В среднем по области зерновые обмолочены на 83% площадей. "В лидерах семь районов: Мозырский, Наровлянский, Лоевский, Речицкий, Гомельский, Добрушский, Брагинский - на этих территориях перешагнули границу в 90%", - отметила Елена Филипович.

С полей собрано 590 тыс. т нового урожая. В среднем с одного гектара намолачивают 22,2 ц. По урожайности в лидерах Житковичский, Речицкий и Мозырский районы. Среди культур самую высокую урожайность дает пшеница - 26 ц/га, в то время как рожь и овес - по 20 ц, ячмень и тритикале - 21 ц. В счет госзаказа сдано 63% зерна от запланированного.

Елена Филипович отметила, что сдерживающим фактором на уборке являются погодные условия. Хлеборобы прилагают все усилия, чтобы в сжатые сроки завершить жатву. Заместитель начальника управления добавила, что прошедший вчера в регионе сильный ветер с ливнями нанес серьезный ущерб в Гомельском районе. "Сейчас ведется инвентаризация посевов, чтобы уточнить, какие площади пострадали и в каких объемах", - сказала она.

Набирают в области темпы работы по подготовке почв под сурепицу и озимый рапс, в некоторых сельхозпредприятиях уже приступили к севу этих культур.-0-